Стоимость ракет ВМС США и ее изменение со временем

Пуск ракеты малой дальности RIM-116 RAM

Финансовая составляющая

Зенитное вооружение



Старт ракеты ПВО-ПРО SM-3



Ракета SM-6 покидает пусковую установку Mk 41

«Поверхность-поверхность»

Стоимость и расходы



Запуск ракеты Tomahawk с эсминца типа Arleigh Burke



Запуск ПКР Harpoon одной из последних модификаций

В рамках бюджета

На вооружении военно-морских сил США состоят управляемые ракеты различных классов и типов, предназначенные для решения тех или иных задач. Все эти изделия не отличаются простотой конструкции, а также имеют высокую стоимость. Вследствие этого полный боекомплект одного корабля, в зависимости от его состава, может стоить сотни миллионов долларов, и ВМС ежегодно приходится тратить на закупки ракет несколько миллиардов.Пентагон практически ежедневно размещает заказы на поставку тех или иных изделий, вооружений и боеприпасов. По закону, подобная информация публикуется открыто. Кроме того, общественности доступна основная часть военного бюджета, за исключением некоторых закрытых статей. Открытые данные позволяют определять затраты на различные закупки, а также отслеживать их динамику.Закупки Пентагона и затраты на различное вооружение неизменно привлекают внимание СМИ и становятся темой для публикаций. К примеру, в декабре 2020 г. американское издание The Drive в рамках своего проекта The War Zone изучило последние контракты и подсчитало стоимость закупки всех ракет, состоящих на вооружении ВМС США. С тех пор прошло почти три с половиной года, и The War Zone, уже ставшее самостоятельным интернет-изданием, повторило эту работу. Актуальная цена оружия для флота была опубликована 21 мая. В обоих случаях учитывалась только стоимость производства серийных изделий без учета расходов на разработку.Данные от The Drive / The War Zone представляют большой интерес. Они показывают цену конкретных ракет на тот или иной момент, а также демонстрируют ее изменение со временем. Подобная динамика показателей указывает на наличие ряда факторов, влияющих на стоимость продукции военного назначения и на изменение затрат ВМС при их закупке.С середины прошлого десятилетия на вооружении ВМС США состоит зенитная управляемая ракета малой дальности RIM-116 Rolling Airframe Missile последней модификации Block II(A). Контракты на поставку таких ракет от 2020 г. предусматривали стоимость одного изделия на уровне 905,3 тыс. долл. К настоящему времени такие ЗУР подорожали до 950 тыс. долл. Рост стоимости составляет ок. 5%.Поражение воздушных целей на средних дальностях осуществляется при помощи ракет RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile. В 2020 г. ВМС заказали несколько партий таких ЗУР в версиях Block I и Block II. Средняя стоимость изделий обеих модификаций составляла 1,795 млн долл. В последних контрактах, исполняемых в настоящее время, цена ракеты ESSM Block II упала до 1,49 миллиона – примерно на 17%.Продолжается выпуск ЗУР большой дальности RIM-66 Standard Missile-2 последних модификаций Block IIIC и Block IIIAZ. В 2020-21 гг. ВМС получал ракеты SM-2 Block IIIC нового производства ценой по 2,35 млн долл. за штуку. Боеприпасы типа SM-2 Block IIIAZ выпускались путем переделки наличных ЗУР «Блок IIIA», и это обходилось в 1,2 млн долл. за каждый. За три года стоимость ракет SM-2 Block IIIC выросла на 7,6% до 2,53 млн долл. В то же время, переоснащение ракет по проекту «IIIAZ» подешевело до 770 тыс. долл., т.е. на 36%.Самыми дальнобойными в ВМС США являются ЗУР линейки RIM-161 Standard Missile-3, используемые в системе ПВО-ПРО. В контрактах 2020 г. ракета SM-3 модификации Block IB стоила ок. 11,83 млн долл. Более совершенная и дальнобойная Block IIA обходилась почти в 36,4 млн долл. Сейчас их стоимость упала до 11,5 и 28,7 миллионов соответственно. Для «Блока IB» экономия составила 3%, тогда как цена на «Блок IIA» упала на 22%. Любопытно, что закупку ракет RIM-161 оплачивает не ВМС, а Агентство по ПРО.Одним из новейших зенитных вооружений вооружений ВМС является изделие RIM-174 Standard Extended Range Active Missile или SM-6. В 2020 г. закупка таких ракет обходилась в 4,32 млн долл. за каждую. Сейчас Пентагон платит за них по 4,27 млн долл. Стоимость изделия сократилась лишь на 1,1%.Основным средством ВМС США для нанесения ударов по наземным / береговым целям является крылатая ракета Tomahawk. Актуальной на данный момент является модификация Block V. В недавнем прошлом каждое такое изделие обходилось ВМС в 1,54 млн долл. Сейчас промышленность просит за него на 23% больше – 1,89 млн долл.На протяжении нескольких последних лет ведется перестройка изделий «Томагавк Блок V» в противокорабельные ракеты Block VA Maritime Strike Tomahawk. В 2020 г. такая переделка стоила 890 тыс. долл. за ракету, а сейчас обходится в 1,9 млн долл. По всей видимости, в последнем случае The War Zone приводит стоимость изделия Tomahawk MST с учетом цены перерабатываемой ракеты.Следует отметить, что не все закупки ракет прошлых лет продолжаются до настоящего времени. Так, в военном бюджете на 2020 г. предусматривалось приобретение ПКР RGM-84 Harpoon Block II нового производства по 1,41 млн долл. за штуку. Сейчас такие закупки не осуществляются, и сравнивать старую цену не с чем. Кроме того, в 2019 г. ВМС последний раз закупали легкие управляемые ракеты AGM-176 Griffin. На тот момент они стоили по 127,3 тыс. долл.ВМС приобретает не только готовые ракеты, но и комплекты для их обслуживания и ремонта. Стоимость такой матчасти тоже меняется со временем. Так, регулярно закупаются комплекты для обслуживания противолодочных ракет RUM-139 VLA. В контракте 2020 г. такой комплект стоил 491 тыс. долл. Сейчас он обходится в 530 тыс. долл., т.е. на 8% дороже.Каждый заказ на поставку тех или иных ракетных вооружений обходится ВМС США в сотни миллионов или миллиарды долларов. Подобные контракты обычно предусматривают поставку от десятков до сотен изделий в срок до нескольких лет. В ходе таких процессов флот приобретает вооружения новых типов, а также пополняет арсеналы, компенсируя расход боеприпасов.Нетрудно заметить, что все основные ракетные вооружения американских ВМС отличаются значительной стоимостью. Если изделия старых типов, в т.ч. с ограниченными техническими характеристиками, стоят не более 1-2 млн долл., то последние разработки с особыми возможностями обходятся в десятки миллионов. Впрочем, в Пентагоне считают такой уровень цен и расходов приемлемым – получаемый боевой потенциал оправдывает его и позволяет продолжать закупки.Сравнение цен на ракеты, заложенных в военные бюджеты на 2020-21 и 2023-24 гг., наглядно показывает наличие нескольких любопытных тенденций. Так, цены на ракеты старых моделей минимально меняются со временем – фактически в пределах инфляции за прошедший период. Это указывает на наличие налаженного массового производства с оптимизацией всех процессов, за счет чего стоимости каждого изделия удалось довести до минимума.Также видно, что ракеты и комплекты модернизации последних моделей за несколько лет подешевели на десятки процентов. Такое снижение стоимости показывает, что производство этих изделий проходит стадию наладки и роста, за счет которых удается сокращать цену каждой ракеты и общую стоимость партий требуемого размера.Впрочем, несмотря на все усилия и меры, стоимость оружия для кораблей и подлодок остается достаточно высокой. В этом контексте The War Zone рассматривает возможную цену боекомплекта корабля. Для примера издание взяло эсминец типа Arleigh Burke и «оснастило» его смешанным боекомплектом ракет для атаки наземных и надводных целей, а также для противовоздушной и противолодочной обороны. В ячейки пусковой установки условно загрузили 11 зенитных ракет RIM-116, 32 ед. RIM-162, 40 ед. SM-2, 12 ед. SM-6 и 8 ед. SM-3. Также в боекомплект включили 16 изделий «Томагавк», 8 «Гарпунов» и 6 ед. VLA.Такой комплект из 133 ракет разных типов и разного назначения в современных ценах будет стоить ок. 420 млн долл. Для сравнения, расчетная стоимость корабля типа «Арли Берк» в пока не принятом военном бюджете на 2024 ф.г. составляет 2,2 млрд долл. Иными словами, эсминец всего в пять раз дороже своего боекомплекта.Можно подсчитать и общие расходы ВМС на вооружение кораблей. Так, ракеты для эсминцев типовой авианосной ударной группы обойдутся Пентагону суммарно в 1-1,5 млрд долл. Для вооружения всего боеспособного надводного флота понадобятся вооружения общей стоимостью в десятки миллиардов.ВМС является ключевым компонентом вооруженных сил США, обеспечивающим проекцию силы по всему миру. По этой причине Пентагон не экономит на их развитии и стремится оснащать самым современным вооружением. Идет непрерывный процесс разработки новых ракетных комплексов разного назначения, которые затем доводятся до производства и закупаются в необходимых количествах.По мере запуска, развития и продолжения производства, стоимость ракет может существенно изменяться, что накладывает дополнительные ограничения или дает новые возможности. Несмотря на постоянные «сражения» в Конгрессе за финансирование, Пентагон находит возможности для закупки ракет и иной продукции военного назначения для ВМС в нужном количестве. Удастся ли сохранять такой подход в будущем и обеспечивать все нужды флота, покажет время.