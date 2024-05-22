Сунак с одобрения короля распустил британский парламент, эксперты размышляют о причинах такого решения

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Сунак с одобрения короля распустил британский парламент, эксперты размышляют о причинах такого решения

Под проливным лондонским дождём премьер-министр Британии Риши Сунак сегодня объявил о роспуске парламента. По словам Сунака, он побывал на аудиенции у короля Карла III, который одобрил его решение распустить законодательный орган и назначить досрочные выборы. По сообщению Сунака, досрочное голосование пройдёт 4 июля.

К настоящему моменту уровень одобрения Консервативной партии, у которой большинство в парламенте, находится на очень низких отметках, едва достигая 20 процентов. У главных и извечных конкурентов британских консерваторов – лейбористов – около 46% одобрения. Таким образом, если бы выборы прошли в ближайшие дни, что Консервативная партия с треском бы проиграла партии Лейбористской. В связи с этим возникает вопрос, для чего Сунаку и его партии понадобились досрочные выборы?



По одной из версий, консерваторы, собираются начать наиболее агрессивную предвыборную кампанию, в которой будут убеждать избирателя в том, что в случае их победы «в мире не разразится глобальная война». Одновременно с этим в Консервативной партии пытаются сыграть на статистике, согласно которой инфляция впервые за несколько месяцев упала до 2,6%, что выставляется как «успех правительства консерваторов». Тот факт, что инфляция упала в том числе вследствие снижения промышленной активности в стране и общемирового тренда на снижение цен на энергоносители (а уж британские консерваторы ко второму случаю точно никакого отношения не имеют), безусловно, Сунак и Ко упоминать не станут.

Тем временем, интересна реакция на роспуск британского парламента в Шотландии. Глава Шотландской национальной партии (SNP) Джон Суинни заявили о том, что он призывает шотландцев воспользоваться ситуацией и голосовать за его партию. По его словам, это позволит «избавиться от тори (консерваторов)».

Суинни:

Мы будем работать денно и нощно, чтобы сделать наше будущее лучше, чтобы защитить от того ущерба, который шотландцам нанёс Вестминстер.

Шотландский политик утверждает, что он нацелен на то, чтобы «добиться независимости от Лондона».

На самом деле, активизация этой партии может привести к тому, что она может оттянуть голоса у лейбористов. И в такой ситуации открытым остаётся вопрос: не играет ли ШНП в одну игру с Консервативной партией, и не решил ли тот же Сунак именно так уменьшить результат главных соперников на выборах? Пока это не более чем конспирология, но в Британии бывало и не такое.

До роспуска парламента у ШНП было 47 кресел в британской палате общин, у лейбористов – 202, у консерваторов – 365.

При всём при этом стоит констатировать, что кто бы ни стал победителем парламентских выборов в Соединённом Королевстве, враждебная политика этого государства в отношении России будет продолжена. И консерваторы, и лейбористы относят нашу страну к своим главным врагам. И Сунак во время своего обращение прямо об этом лишний раз напомнил.
27 комментариев
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  1. Pavel Pavlovskiy Звание
    Pavel Pavlovskiy
    0
    Сегодня, 21:07
    Зеленский решил балотиповатся в Англии ??
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 21:11
      Сунак... с одобрения короля... Что то я боюсь уже в этом мире жить.... recourse Адекватных уже виидмо на той стороне нет и не предвидится.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 21:21
        видимо действительно браки с родственниками ведут к деградации ( я о королевской семье), когда то англия считалась чуть не тем, к чему стремиться пытались. Ну и до чего дошли сын богатых отпрысков колонии англии диктует королю laughing
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 21:30
          Цитата: НИКНН
          Сунак... с одобрения короля... Что то я боюсь уже в этом мире жить.... recourse Адекватных уже виидмо на той стороне нет и не предвидится.

          Адекватных там да, нету.
          Фильтруются по мере роста в карьере.
          Но вот конкретно перетасовка в парламенте Англии - шаг адекватный.
          Типа "экономика рушится - так давайте смении партии в руководстве".
          Правда, это никого не спасёт, так что скорее судороги перед катастрофой, чем спасение. Нет там новых людей, а все старички - те самые, прошедшие негативный отбор.
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            0
            Сегодня, 21:33
            Да как то сохранить в тайне бриллиантовое колье для королевы (три мушкетера) уже не в тренде. wink
          2. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 21:41
            экономика рушится
            Что, опять belay ?
            1. Shurik70 Звание
              Shurik70
              +1
              Сегодня, 21:50
              До падения 20-ого года далеко, но тот год был объективно обоснован Брекситом.
              А вот сейчас - ноль, практически. И это уже результат санкций.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                0
                Сегодня, 22:01
                результат санкций
                Тем временем МРОТ подняли до 1720 фунтов на руки.
          3. BrTurin Звание
            BrTurin
            0
            Сегодня, 22:06
            Цитата: Shurik70
            Типа "экономика рушится - так давайте сменим партии в руководстве".

            Сразу экономика... проблемы могут быть и на других "направлениях" - поговаривали, что старушка Меркель сделала всё чтобы ее партия не победила, переложив проблемы,предпочтя в смутные времена отсидеться в оппозиции... главное в профессии ... это во время смыться... а штатах власть может поменяться, у Зе, столь опекаемого, тоже все как-то...
        2. Болторез Звание
          Болторез
          +2
          Сегодня, 21:33
          сын богатых отпрысков колонии
          Сын колониальных администраторов, сбежавших из администрируемой Африки после получения таковой независимости.
          диктует королю
          Предлагает. А Король может принять идею, а может и послать.
          1. Наган Звание
            Наган
            +1
            Сегодня, 21:49
            На что этот индюк ваще расчитывает?
            1. Болторез Звание
              Болторез
              0
              Сегодня, 21:58
              индюк ваще расчитывает
              Не знаю, но он явно что-то замутить решил.
      2. Заход Звание
        Заход
        0
        Сегодня, 22:05
        Хитрый индиец что-то задумал. Уболтал карлу. Интересно, deep state знает?
  2. костя1
    костя1
    -1
    Сегодня, 21:07
    Ну распустил и распустил-видимо будет с корольком-рулить tongue
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 21:09
    Нужно было сделать так, что бы за месяц до выборов все цены выросли на 50%, а за неделю до выборов затянуть гайки и выдать снижение процента на 2, сразу проголосуют за пакистанца и его шайку.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 21:13
      Сунак вроде индийского происхождения. Из семьи проживавших в Африке индийцев.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 21:21
    Когда Талейран на охоте упал с лошади и сломал ногу, один умный человек сказал : "Интересно, зачем ему это понадобилось?)))
  5. stels_07 Звание
    stels_07
    -1
    Сегодня, 21:24
    перебить инфоповестку мировую
  6. General Failure Звание
    General Failure
    -1
    Сегодня, 21:25
    Королю Карлу: если бордель не приносит прибыли, надо не кровати переставлять, а персонал менять.
    Намек #2: замена персонала на уволенных дело врядли поправит.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 21:32
    Консерваторы в полной... ну, понимаете. Чем позже выборы, тем глубже они туда погружаются. Проценты тают как лед на горячей сковородке. А у лейбористов всё пучком. Они к современным проблемам наглосаксов вроде как бы отношения не имеют.
  8. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -3
    Сегодня, 21:37
    Ммм.
    Индус разогнал парламент бритах.
    С разрешения мужика-королевны.
    Страшный сон бритах 19го века. laughing
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 21:43
      Индус разогнал парламент
      Король разогнал парламент, по предложению премьера.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 21:37
    Наш король передал ваш парламент пламенный привет. Есть ещё много бесконечно наивных мальков, кто верит, что с монархиями и аристократией покончено, а глас народа имеет какое-то значение. Здесь надо аплодировать древнему народу, их стараниями искажается история и сиренами поют средства массовой дезинформации, гои обязаны пребывать в неведении.
  10. APAHAKC
    APAHAKC
    +1
    Сегодня, 21:41
    почему бы навес не соорудить или зонт на худой конец сунаку)
    жалко смортится, да и на макронно уж больно похож!)
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 21:48
      Зонт на худой конец? Зачем?
      1. APAHAKC
        APAHAKC
        0
        Сегодня, 21:49
        имелось ввиду на крайняк
  11. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 21:52
    А чтоб меньше "болтали" о 30000:
    Скандал с заражённой кровью в Великобритании усугубил «пугающее» сокрытие информации, показало расследование


    https://desktop.aftershock.news/?q=node/1381265