Мы будем работать денно и нощно, чтобы сделать наше будущее лучше, чтобы защитить от того ущерба, который шотландцам нанёс Вестминстер.

Под проливным лондонским дождём премьер-министр Британии Риши Сунак сегодня объявил о роспуске парламента. По словам Сунака, он побывал на аудиенции у короля Карла III, который одобрил его решение распустить законодательный орган и назначить досрочные выборы. По сообщению Сунака, досрочное голосование пройдёт 4 июля.К настоящему моменту уровень одобрения Консервативной партии, у которой большинство в парламенте, находится на очень низких отметках, едва достигая 20 процентов. У главных и извечных конкурентов британских консерваторов – лейбористов – около 46% одобрения. Таким образом, если бы выборы прошли в ближайшие дни, что Консервативная партия с треском бы проиграла партии Лейбористской. В связи с этим возникает вопрос, для чего Сунаку и его партии понадобились досрочные выборы?По одной из версий, консерваторы, собираются начать наиболее агрессивную предвыборную кампанию, в которой будут убеждать избирателя в том, что в случае их победы «в мире не разразится глобальная война». Одновременно с этим в Консервативной партии пытаются сыграть на статистике, согласно которой инфляция впервые за несколько месяцев упала до 2,6%, что выставляется как «успех правительства консерваторов». Тот факт, что инфляция упала в том числе вследствие снижения промышленной активности в стране и общемирового тренда на снижение цен на энергоносители (а уж британские консерваторы ко второму случаю точно никакого отношения не имеют), безусловно, Сунак и Ко упоминать не станут.Тем временем, интересна реакция на роспуск британского парламента в Шотландии. Глава Шотландской национальной партии (SNP) Джон Суинни заявили о том, что он призывает шотландцев воспользоваться ситуацией и голосовать за его партию. По его словам, это позволит «избавиться от тори (консерваторов)».Суинни:Шотландский политик утверждает, что он нацелен на то, чтобы «добиться независимости от Лондона».На самом деле, активизация этой партии может привести к тому, что она может оттянуть голоса у лейбористов. И в такой ситуации открытым остаётся вопрос: не играет ли ШНП в одну игру с Консервативной партией, и не решил ли тот же Сунак именно так уменьшить результат главных соперников на выборах? Пока это не более чем конспирология, но в Британии бывало и не такое.До роспуска парламента у ШНП было 47 кресел в британской палате общин, у лейбористов – 202, у консерваторов – 365.При всём при этом стоит констатировать, что кто бы ни стал победителем парламентских выборов в Соединённом Королевстве, враждебная политика этого государства в отношении России будет продолжена. И консерваторы, и лейбористы относят нашу страну к своим главным врагам. И Сунак во время своего обращение прямо об этом лишний раз напомнил.