«Программа – 2030»: все идет по плану

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«Программа – 2030»: все идет по плану


Подсчитали – прослезились


Новейшая история показала, что снос российских гражданских перевозок западными санкциями пока откладывается. По данным регуляторов отрасли, в прошлом году российские авиакомпании перевезли порядка 105 млн пассажиров. Это на 10 процентов больше, чем в 2022 году.



Интересно, что в сценариях развития гражданской отрасли в 2023 году авиакомпании должны были перевести не более 101,2 млн человек. Прогноз оказался немного пессимистичным. Перевозчикам явно удалось наладить поставки по серым каналам дефицитных запчастей, а выпуск некоторой номенклатуры удалось начать в России.

Беспрецедентные санкции оказались не такими и значительными. Причин несколько.

Во-первых, ни «Боингу», ни «Эйрбасу» не выгодны катастрофы российских самолетов. Информационный фон будет очень грязным в этом смысле, что крайне вредно для бизнеса. У «Боинга», например, и без этого проблем хватает. Поэтому не исключено, что производители сами предложили окольные пути поставки комплектующих, особенно критически важных.

Второй причиной является та самая глобализация. Когда производство авиакомпонентов в погоне за дешевизной распылено по всему земному шару, очень непросто отследить логистику запасных частей. «Нет такого преступления, на которое не пойдет бизнес за 300 процентов прибыли» – известная парадигма, позволяющая России покупать втридорога запретную технику. И это касается не только авиаотрасли.

Не стоит сбрасывать со счетов и влияние Кремля на мировой торговой арене. В ряде случаев на несговорчивых партнеров и посредников можно и поднажать – сейчас в России все мы немного нервные, можем и сорваться невзначай.

Как бы то ни было, эксплуатанты воздушных судов научились договариваться с иностранными «партнерами», и большая часть авиапарка сохранила летную годность.


Но без ложки дегтя не бывает ни одной истории. Тем более в такой чувствительной отрасли, как авиаперевозки.

Скептики указывают на пример Ирана, который ощутил зловонное дыхание международных санкций только спустя 10–15 лет. В итоге на немаленькую страну с населением почти 90 млн человек приходится 335 пассажирских воздушных судов, из которых в строю только 175. Но и это не все – треть работающих самолетов в перманентном ремонте, как раз из-за санкций. Трудности Ирана вполне объяснимы – в республике нет собственного авиастроения.

К слову, трагедия с президентским вертолетом в Иране вполне может быть связана со значительной изношенностью техники. Учитывая тотальный запрет на поставки авиатехники, разбившийся Bell-212 был явно несвежей машиной, и запчасти к нему поставлялись по обходным путям.

Второй нехорошей новостью является фактический потолок, в который упрется российская авиаотрасль в самое ближайшее время. То есть летать-то будем, но вот расти в объемах не получится. Причина в том, что для роста нужны новые самолеты, которые пока только планируют поднять в небо. При сохранении существующего status quo, стагнация рынка начнется в ближайшие пять-шесть лет. А там и до иранского сценария недалеко.

Подытоживая, можно прийти к выводу, что санкции на отечественный авиапарк не действуют. По крайней мере, пока не действуют.

В будущем устаревание авиапарка неизбежно, и спасти ситуацию может только собственная авиационная промышленность. Только вот «Программа-2030» (Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года), обещавшая стране светлое авиационное будущее, в очередной раз обновлена.

Программа была принята в 2022 году, и в соответствии с изначальными планами к концу текущего года авиакомпании должны были получить 22 новых SSJ-NEW, 6 МС-21-300, пару Ил-114-300, десяток Ту-214, сразу 58 легких Л-410 и 14 еще более легких «Байкалов» ЛМС-901.

Сколько из описанного на самом деле поступило в отрасль, думается, пояснять не стоит.

На 42 меньше


4 мая 2024 года опубликовано новое постановление Правительства Российской Федерации, в прогнозных показателях которого в 2024 году будет только один Ту-214! Приличное приземление прогнозов с 69 современных лайнеров к одному самолету советской эпохи.

Если к 2030 году промышленность должна была выдать 1 036 самолетов, то теперь ограничиваются 994 бортами – на 42 меньше, чем планировали. Ставки, само собой, приходится повышать.

Если на момент принятия «Программы-2030» пытались равномерно распределить объемы производства на все девять лет, то теперь решено устроить форменную штурмовщину. В 2028, 2029 и 2030 году соответственно из ворот заводов должны будут выйти 226, 249 и 257 новых самолетов. Даже если с завтрашнего дня все пойдет в авиаотрасли как по маслу, в реальность таких показателей верится с трудом.

Впрочем, все познается в сравнении. Двести с лишним самолетов в год – это вполне адекватное число для развитой авиационной державы. Например, только «Боинг» в прошлом году передал заказчикам 528 гражданских воздушных судов.


Но вернемся к обновленному документу с прогнозными показателями поставок авиационной техники отечественного производства.

Стоит обратить внимание на термин «прогнозные показатели», который вроде бы и не обязывает никого придерживаться плана. Раз так, то и сроки выхода серийных самолетов можно подвинуть вправо. Условно оптимистический рост объемов перевозок в прошлом году сигнализирует о том, что отрасль и сама справляется с вызовами. Может, лучше не мешать и не соваться со своими самолетами? Утрируем, конечно, но подобные пересмотры планов развития отрасли не могут не навевать невеселые мысли.


Робко надеемся, что указанные прогнозные показатели будут последними

Что знакового случится в ближайшее время в соответствии с новыми планами?

Прежде всего затягивание сроков освоения SSJ-New сместило сертификацию с 2023 сразу на 2025 год. Соответственно и первые серийные изделия мы увидим только в 2026 году.

МС-21-300 будет в строю в следующем году, хотя должен был работать на линии уже в текущем году. В 2026 году из завода выйдут первые три Ил-114 вместимостью в 64–68 человек. Далее каждый год Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина будет выпускать по дюжине самолетов.

Больше всех не повезло 44-местой «Ладоге», общие объемы выпуска которой сократили со 140 сразу до 105 бортов. Чем так не угодил самолет, неизвестно, но, скорее всего, не готов к таким масштабам выпуска Уральский завод гражданской авиации.

С разработкой «Ладоги» вообще много проблем – сертификация перенесена с 2024 года на 2027 год, а серия – сразу на 2028. Выпуск старичка Ту-214 запланирован на каждый год с 2022 по 2030 год плана – это единственный случай из восьми моделей воздушных судов. На машину все так же надеются и увеличивают прогнозы на общий выпуск с изначальных 70 бортов до 115. В следующем году ждем целых четыре Ту-214. Сколько из них соберут действительно с нуля, а сколько восстановят и реставрируют, неизвестно.

Сюрпризом оказалось появление в программе нового самолета «Освей» ЛМС-192, который встал на место исключенного Л-410. Новость, честно говоря, не первой свежести – о самолете стало известно еще осенью прошлого года.

Дело в том, что Л-410 можно с большой натяжкой назвать российским самолетом. Это чешский L-410 от Aircraft Industries, которая принадлежала Уральской горно-металлургической компании. Из импортных комплектующих сборкой занимался упоминаемый Уральский завод гражданской авиации. Сложно представить, как фактически иностранная машина попала в прогнозы «Программы-2030». Но процесс импортозамещения компонентов шел, пусть и совершенно недостаточно.

В итоге решено было занять нишу 15–19-местных машин российско-белорусским «Освей» ЛМС-192. Межправительственное соглашение Москва и Минск подписали в середине апреля текущего года. Выпускать самолет планируют на ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» в Барановичах с 2027 года.

Только вот самолет не готов пока даже на бумаге, хотя и планируется использовать наработки по Л-410. О масштабе предстоящих работ красноречиво заявил начальник управления планирования промышленности Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Д. Стефанович:

«Мы начинаем совместную разработку. Проект называется «Освеей». Новый самолёт, разработка – с нуля. Разработка будет вестись на предприятиях ГВПК и предприятиях Российской Федерации, после чего уже организация производства. Идет закупка необходимого оборудования и возведение соответствующих цехов. Производство будет как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Полный цикл изготовления будет организован на предприятиях Республики Беларусь».

Появление серийного «Освея» в 2027 году, мягко говоря, выглядит очень оптимистичным. Как и обновленная «Программа-2030», которая даже в усеченном виде слишком оторвана от реального положения дел в отрасли.
27 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 04:40
    На Россию наложен санкций куда поболее чем Ирану smile.
    Сколько санкций уже введено против России?

    Так, против Ирана введено 4 672 санкции, против Сирии - 2 803 санкции, против КНДР - 2 152 санкции, против Белоруссии - 1 417 санкций, против Венесуэлы - 747 санкций, против Мьянмы - 908 санкций;
    А против России введено 17 937 санкций.

    Так что уважаемый автор все сами...кроме нас самих никто не будет бороться за будущее нашего авиапрома.
    И надо объединяться всем странам в борьбе против санкций англосаксов всем пострадавших от них странам...это единственный выход против этого зла.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 06:16
      Цитата: Леха с Андроида.
      кроме нас самих никто не будет бороться за будущее нашего авиапрома.

      Проблема озвучена, да она и известна. А вот в чём суть проблемы, корень так сказать? КТО ВИНОВАТ в развале авиа отрасли уже проехали. ЧТО ДЕЛАТЬ? Каких компетенций не достаёт? Почему пробуксовывает производство самолётов? Чего не хватает? Производственных мощностей? Специалистов? Конструкторской школы?
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 04:44
    Зато Мантуров пошел на повышение. no
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 05:19
      Осторожно. Тут на сайте работает отряд «рептилоидов», считающих засилье бездарей в руководстве единственно правильным путём развития экономики. Я исправил их воздействия на ваш рейтинг.
      * * *
      А-у! Самки! Спешите, пока не остыло...
      * * *
      Что очевидно, оснований для нахождения этих пустобрёхов, апологетов путинских реформ в публичном, экономическом и финансовом пространстве, меньше нужного. Именно с ними происходит продолжение практики созидания без конкретных результатов...
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +3
        Сегодня, 06:17
        Цитата: ROSS 42
        Тут на сайте работает отряд «рептилоидов», считающих засилье бездарей в руководстве единственно правильным путём развития экономики.

        "Рептилоиды" это глупцы или негодяи. И, как оказалось, их очень много. И не только на сайте.

        Из уроков истории. Крепостные крестьяне в большинстве своем люто ненавидили помещиков и очень любили царя-батюшку. Будучи советским школьником, неверилось, что такое может быть. А сейчас вижу, что может!
    2. 123_123 Звание
      123_123
      +3
      Сегодня, 06:32
      Да уж. И где ответственность за ложь на высшем уровне про 1000+ самолетов - президенту же докладывал. Министр Минпромторга как бы должен был иметь все возможности и обязан был знать о реальных возможностях промышленности. У кого, если не у него была вся полнота информации?
      1. dauria Звание
        dauria
        +1
        Сегодня, 07:35
        И где ответственность за ложь на высшем уровне про 1000+ самолетов - президенту же докладывал

        Ай-яй -яй !!! Как не стыдно доверчивого ребёночка обманывать ...
        Ну и автору - в Иране есть своё самолётостроение . Не французского уровня , конечно , но есть . И ракетно-космическая отрасль тоже. Спутники они свои запускают сами .
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 07:39
        Цитата: 123_123
        И где ответственность за ложь на высшем уровне

        Какая такая ответственность? На планете у розовых пони за излишний оптимизм не бывает ответственности, только награды. А вот за пессимизм и критику можно присесть. Как Стрелков, например.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 04:48
    Появление серийного «Освея» в 2027 году, мягко говоря, выглядит очень оптимистичным. Как и обновленная «Программа-2030», которая даже в усеченном виде слишком оторвана от реального положения дел в отрасли.

    Осталось подыскать на ключевые посты несколько десятков «Белоусовых»...А то у нас то «чубайсы», то «мантуровы», то ещё какие бескорыстные «чемезовы»...И всё это под крылом «силуановых» и «набиуллиных».
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 05:41
      И всё это под крылом «силуановых» и «набиуллиных»
      И под присмотром Высшей школы экономики и Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара wink
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 06:20
        Цитата: Голландец Михель
        Высшей школы экономики и Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара

        И Высшей политической школы имени И. А. Ильина wink
    2. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +3
      Сегодня, 05:46
      Так г-н Белоусов как раз таки " ...птенец гнезда.." "слуановых" и "набиулиных" smile
    3. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +5
      Сегодня, 06:10
      Цитата: ROSS 42
      Осталось подыскать на ключевые посты несколько десятков «Белоусовых»

      Вы уже забыли героя Шойгу? Его же метили в президенты - народ просто молился на него.
      Все начинали с героического пиара. Посмотрим что будет через 2 года.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +2
        Сегодня, 06:30
        Цитата: tsvetahaki
        Вы уже забыли героя Шойгу? Его же метили в президенты - народ просто молился на него.

        Я сам так думал! Шойгу это же лучший из всех министров всегда был. Просто бриллиант среди среди серости и либералов. А оказалось, что не совсем бриллиант.
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 07:05
        Цитата: tsvetahaki
        Все начинали с героического пиара. Посмотрим что будет через 2 года.

        Конечно будем смотреть...Один девиз вызвал воодушевление: «Ошибаться можно, врать нельзя!»
  4. Voronezh Звание
    Voronezh
    +1
    Сегодня, 05:05
    Все будет, но чуть позже. У нас другого выхода нет. Некоторые слишком долго ждали что все устаканится и делать ничего не надо, опять косяками повалят Б и Э.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 05:25
      Цитата: Voronezh
      У нас другого выхода нет.

      Выход всегда есть (пусть даже на Дерибасовскую):
      Показать / Скрыть текст
    2. cast iron Звание
      cast iron
      +10
      Сегодня, 05:51
      "Все будет". "Надо потерпеть всего 10 лет". Эти сказки рассказывают регулярно каждые 10 лет.
      1. Voronezh Звание
        Voronezh
        0
        Сегодня, 07:54
        Мосты строятся, БАМ расширяется, верфи строятся и строят, но таким как ты что то доказывать смысла нет.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 05:29
    «Программа – 2030»: все идет по плану

    Не прошло и двенадцати лет:
    Три стадии путинской политики: реанимация, прострация, революция
    https://topwar.ru/19699-tri-stadii-putinskoy-politiki-reanimaciya-prostraciya-revolyuciya.html
    1. cast iron Звание
      cast iron
      +6
      Сегодня, 05:53
      Три стадии буржуазно политики капиталистической России 21 века:
      1) Сделать громкое заявление.
      2) Подождать 10 лет и сместить сроки в право".
      3) Через 2 года сделать точно такое же громкое заявление.
      4) Продолжай с пункта номер "2"
  6. Stas157 Звание
    Stas157
    +3
    Сегодня, 05:54
    . концу текущего года авиакомпании должны были получить 22 новых SSJ-NEW, 6 МС-21-300, пару Ил-114-300, десяток Ту-214, сразу 58 легких Л-410 и 14 еще более легких «Байкалов» ЛМС-901.

    Сколько из описанного на самом деле поступило в отрасль, думается, пояснять не стоит.

    Человек, не выполняющий своих планов - это аутсайдер. А правительство - молодцы. Особенно во главе с Мишустиным! Почему лучший во все времена председатель правительства Мишустин (так здесь думают многие!) утверждает нереалистичные планы, а потом легко не выполняет их, не неся за это ответственности? Вопрос.
  7. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +4
    Сегодня, 05:56
    Автору даже аппонировать не хочется, да и бессмысленно. У него свой мир, далёкий от реальности. Что печально, на ВО в последнее время все больше "духоподъемных" статей даже в разделе вооружения, этой, саме место во мнениях, так как кроме мнения автора по поводу авиастроения в ней больше ничего.
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -2
    Сегодня, 05:57
    Единственный самолёт (если он действительно из отечественных материалов и деталей) это ТУ-214 который можно выпускать много в год, из всех перечисленных. Что нужно для этого? Первое. Воля и желание справиться с ситуацией в отечественной авиации. Второе собрать всех производителей деталей и комплектующих на самолёт и составить реальный план выпуска самолётов и что для этого нужно.
    Для выпуска ТУ-214 не нужно ни сертификаций, не новых двигателей, только делай.
    Что бы я ещё предложил, это привлечь регионы к выпуску деталей и комплектующих к самолёту, или помочь увеличить выпуск, если они этим занимаются.
    Если нужно направить всех выпускников авиа вузов на завод где выпускаются ТУ-124.
    И всё таки создать министерство авиационной промышленности. soldier
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Солдатов В.
      Если нужно направить всех выпускников авиа вузов

      У нас только 3 (ТРИ!) ВУЗа выпускают специалистов по авиастроению. Остальные, хоть и называются авиационными, или имеют соответствующие факультеты, обучают: Бизнес-информатика, Биотехнология, Автоматизация технологических процессов и производств, Менеджмент, Реклама и связи с общественностью, Архитектура, Государственное и муниципальное управление, Дизайн... в лучшем случае Аэронавигация...
  9. фа2998 Звание
    фа2998
    +3
    Сегодня, 06:05
    Цитата: Voronezh
    Все будет, но чуть позже.

    Всем пессимистам просьба заткнутся! Ну провалим мы программу-2030,нам что впервые?Ну год о ней говорить не будем,люди и забудут! А там года через 2 появится новая программа-2035(или лучше 2040),и изо всех чайников будут рассказывать как мы классно заживем,сколько мы построим и тд. laughing lol hi
  10. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 06:52
    Цитата: AllX_VahhaB
    Чего не хватает? Производственных мощностей? Специалистов? Конструкторской школы?

    smile Чтобы ответить на ваш вопрос сравните как развивалось наше авиастроение в с 20-х годов прошлого века с сегодняшним днем.
    Главные отличия в отношение государства к этой отрасли.
    Нужно развитое станкостроение,химическая отрасль... нужны молодые мотивированные ученые, инженеры, рабочие...нужные крепкие налаженные связи между предприятиями...многое что нужно и главное мотивацию в Кремле иметь свои самолёты, а не Боинги и Аэробасы.