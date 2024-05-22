На Украине и в западной прессе обсуждаются заявления Зеленского по поводу намеченного на июнь так называемого «саммита мира» в Швейцарии. Обсуждение идёт на основании тех заявлений, которые в одном из своих недавних интервью сделал сам Зеленский, президентские полномочия которого истекли 20 мая.Украинские журналисты обратили внимание на то, что Зеленский в своём интервью впервые не упоминает ни о «необходимости вывода российских войск на границы 1991 года», ни о «выплатах Россией многомиллиардных контрибуций». Вместо этого глава киевского режима заявляет о необходимо поддержать пункты «формулы мира» о радиационной и ядерной безопасности, об освобождении пленных, а также о продовольственной безопасности.Украинские журналисты в связи с этим задаются вопросом, на самом ли деле Зеленский отказался от своей первоначальной «формулы»? Если да, то для многих граждан Украины это может выглядеть как откровенное «разочарование и обман надежд». Если не отказался, а собирается объявить о необходимости соблюдения всех 10 ранее озвученных пунктов непосредственно в Швейцарии после того, как добьётся максимальной представительности саммита, то это выглядит уже как попытка обмануть тех, кто собирается на мероприятие прибыть.На самом деле, от используемого варианта многое зависит. Если Зеленский действительно решил отказаться от своих «наполеоновских» планов, значит, точно не сам это придумал, и значит есть немалое давление извне. Если же решил вновь использовать ложь как ключ к достижению своих целей, то можно констатировать, что политика Зеленского, основанная на лжи, не претерпела никаких отношений.