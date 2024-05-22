Украинские репортёры: Зеленский впервые не назвал среди пунктов «формулы мира» вывод войск России на границы 1991 года

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Украинские репортёры: Зеленский впервые не назвал среди пунктов «формулы мира» вывод войск России на границы 1991 года

На Украине и в западной прессе обсуждаются заявления Зеленского по поводу намеченного на июнь так называемого «саммита мира» в Швейцарии. Обсуждение идёт на основании тех заявлений, которые в одном из своих недавних интервью сделал сам Зеленский, президентские полномочия которого истекли 20 мая.

Украинские журналисты обратили внимание на то, что Зеленский в своём интервью впервые не упоминает ни о «необходимости вывода российских войск на границы 1991 года», ни о «выплатах Россией многомиллиардных контрибуций». Вместо этого глава киевского режима заявляет о необходимо поддержать пункты «формулы мира» о радиационной и ядерной безопасности, об освобождении пленных, а также о продовольственной безопасности.

Украинские журналисты в связи с этим задаются вопросом, на самом ли деле Зеленский отказался от своей первоначальной «формулы»? Если да, то для многих граждан Украины это может выглядеть как откровенное «разочарование и обман надежд». Если не отказался, а собирается объявить о необходимости соблюдения всех 10 ранее озвученных пунктов непосредственно в Швейцарии после того, как добьётся максимальной представительности саммита, то это выглядит уже как попытка обмануть тех, кто собирается на мероприятие прибыть.



На самом деле, от используемого варианта многое зависит. Если Зеленский действительно решил отказаться от своих «наполеоновских» планов, значит, точно не сам это придумал, и значит есть немалое давление извне. Если же решил вновь использовать ложь как ключ к достижению своих целей, то можно констатировать, что политика Зеленского, основанная на лжи, не претерпела никаких отношений.
16 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 21:36
    А стоит ли гадать, что там у фюрера на уме? Чтобы он не предложил в Швейцарии, нам всё равно даже близко не подойдёт.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 21:43
      Ну забыл, бывает.
      У наркоманов память начинает отказывать после проблем с адекватностью.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 21:50
        У Зе лицо на фотке как будто он обделался.

        . Украинские репортёры: Зеленский впервые не назвал среди пунктов «формулы мира» вывод войск России на границы 1991 года


        Так.Ну репарации он тогда по любому оставил в списке своих хотелок.
      2. антивирус Звание
        антивирус
        0
        Сегодня, 21:51
        Один наркоман в поле не политик.
        Там все надзорные и тп силовые под статьей о всех нарушениях.контроль соблюдения конституции и ук. Наших в/пленных. Местных мобилизации.)?? Правил войны. - что это? А там война идет? Главное - союз с лондоном, чтобы медленно визы давал, 100 тыс левохранителей и 500тыс простых активных ждет норильск и магадан.
        А может поедут строить города, по шойгу, в минусинскую клтловину?
      3. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 21:55
        Все это лишь в публичной плоскости. а так все все давно понимают. Ну чиркнул, вряд ли это его спасет, но надежда на (партнеров) вряд ли его спасет. И при этом постараются пока есть чем с нами бороться.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 21:52
      Чтобы он не предложил в Швейцарии, нам всё равно даже близко не подойдёт.

      Так это даже не предложение, по сути это ультиматум... Первый раз слышу, чтобы страна проигрывающая в войне, выдвигала своему своему противнику ультиматум о капитуляции... Наглость Зели и его команды не имеет никаких пределов, а адекватность отсутствует полностью... Дурка по ним плачет, но только пуля или петля излечивает от такой дури полностью... am
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 22:00
      Цитата: Pharmacist
      Чтобы он не предложил в Швейцарии, нам всё равно даже близко не подойдёт.

      А вдруг он там наконец-то сможет выйти в настоящий прямой эфир и прям оттуда запросит у Кремля операцию по его срочной эвакуации из Швейцарии?
      "Спасите, помогите: меня держат в заложниках!"
    4. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 22:00
      Если да, то для многих граждан Украины это может выглядеть как откровенное «разочарование и обман надежд».

      Вот таких "многих граждан Украины" Россия защищает Донбасс, Крым, да и другие российские регионы.
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 21:46
    Если да, то для многих граждан Украины это может выглядеть как откровенное «разочарование и обман надежд».

    Думаю наоборот, это для них может выглядеть как робкая надежда.
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 21:47
    Украинские журналисты обратили внимание на то, что Зеленский в своём интервью впервые не упоминает ни о «необходимости вывода российских войск на границы 1991 года», ни о «выплатах Россией многомиллиардных контрибуций». Вместо этого глава киевского режима заявляет о необходимо поддержать пункты «формулы мира» о радиационной и ядерной безопасности, об освобождении пленных, а также о продовольственной безопасности.

    После преобразования Формула мира Зели выглядит следующим образом:
    Y + 7 + X - R = 0 , т.е нулевой результат
    где: Y - Украйна, 7 - большая семерка, Х - неизвестное число прочих участвующих стран, R - отсутствующая на саммите Россия
    1. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 21:53
      Разрешите возразить. Результат не нулевой, а отрицательный. (Y+G7+x)-R<0. p.s. С меня плюс за отличную идею формулы. hi
  4. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 21:49
    Может он надеется, что Россия введет войска к границам Польши? Тогда ему есть шанс на пожизненном отсидеться. Иначе или хозяева замочат, или поляки, или местные аборигены.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:52
    Я подозреваю что ,наша СВР уже добыла меню сходняка в Швейцарии - спонсор Макдональдс. wassat
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 21:55
    Его соплеменник от хозяев приезжал не только на гитаре побряцать. Вручил текст и настрого приказал отсебятину не нести.
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 22:02
    О чем вообще речь, мы собираемся дожимать нацистов или нет?!
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 22:05
    Да, мало что он сказал, или не сказал! Кто такойьзеленский сейчас? Юридически- ноль. Так зачем его цитировать и искать смысл в его словах? Беда в том , что этот ноль проливает и еще прольет много крови.