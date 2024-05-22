Западная пресса: На мероприятиях в честь высадки союзников в Нормандии Зеленский попросит НАТО перехватывать российские ракеты в небе над Украиной
Стало известно о планах Зеленского посетить мероприятия, посвящённые 80-й годовщине открытия второго фронта в Нормандии. Мероприятия должны пройти во Франции 6 июня. Российская сторона, как писала французская пресса, «получит приглашение», однако пока данных о том, что такое приглашение в Москву направлено, нет.
Как пишет издание «Политико», Зеленский намерен и во Франции, и во время своей поездки «в качестве приглашённого гостя» на саммит G7 в Италии просить НАТО о «расширении помощи». По данным издания, «президент» Украины будет просить не только увеличить объёмы поставок оружия и боеприпасов, но и сбивать российские ракеты с помощью натовских ЗРК – с территории стран альянса.
Politico пишет о том, что Зеленский хочет добиться одобрения своих инициатив от Байдена. И одна из таких инициатив – «разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России».
Несколько часов назад спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Украине «нужно разрешить это сделать, чтобы она воевала так, как считает правильным». При этом в администрации Байдена дают понять, что на данном этапе не поддерживают ни ударов «вглубь России» предоставляемым вооружением, ни перехвата российских ракет средствами ПВО стран НАТО. Однако, как хорошо известно, мнение администрации США легко может меняться на противоположное, потому питать иллюзии не нужно.
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