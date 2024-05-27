Вместо F-35B: не рано ли в шестое поколение
Да, как бы это странно ни смотрелось, но в рамках программы специальных операций X-Plane утверждена пересмотренная концепция самолета СВПП.
Казалось бы: F-35B вот только-только пошел в серию, да еще и не все желающие его получили. И вот – новая концепция, новые планы. И планы довольно захватнические: для начала скоростной транспортный самолет специального назначения, способный действовать вне оборудованных взлетно-посадочных полос… без экипажа!
А дальше… может быть все, что угодно.
На дело пошла весьма своеобразная и интересная компания Aurora Flight Sciences.
Так вот, Aurora Flight Sciences недавно представила обновленную конструкцию самолета с винтом в крыле и возможностью вертикального взлета и посадки, которую она разрабатывает совместно с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA).
Ключевая цель новой концепции – беспилотный демонстратор Aurora, который разработан в рамках DARPA Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT). Компания была одной из четырех, выбранных для участия в первоначальной фазе разработки концепции SPRINT, другими были Bell, Northrop Grumman и Piasecki Aircraft.
Aurora Flight Sciences уже перешла ко второй фазе проекта, которая будет включать предварительную теоретическую проверку разработок в рамках проекта. Продвинулись ли вперед какие-либо другие компании, участвующие в проекте, неясно.
Рендеринг пересмотренной концепции дизайна SPRINT компании Aurora Flight Sciences
DARPA заявляет, что основной целью SPRINT является демонстрация «трансформационного сочетания скорости самолета и независимости от взлетно-посадочной полосы», которое включает «способность двигаться на крейсерских скоростях от 700 до 800 км/ч на соответствующих высотах и взлетать с неподготовленных поверхностей». Программа напрямую связана с проектом высокоскоростного вертикального взлета и посадки (HSVTOL) Командования специальных операций США (SOCOM).
Помимо вертикального взлета и посадки, самолет способен осуществлять укороченный взлет и вертикальную посадку (STOVL), сверхкороткий взлет и посадку (SSTOL), а также обычный взлет и посадку.
В пресс-релизе компании также подчеркивается наличие трех подъемных винтов лифтовых, широкого использования композитных материалов и «кабины пилота без экипажа».
Дизайн, который Aurora показала в прошлом году, имел четыре винта и традиционную зону пилотируемой кабины с двумя воздухозаборниками прямо за ней в верхней части фюзеляжа.
Рендеринг первоначальной концепции Aurora SPRINT
В пересмотренном дизайне три подъемных винта расположены в треугольном порядке, один в носовой части и два по обе стороны от центроплана. Есть также два больших угловатых воздухозаборника под носом, а не в верхней части фюзеляжа, а также то, что выглядит как центральный выхлоп, расположенный сзади между v-образным хвостовым оперением самолета.
На анимированном рендере, опубликованном Aurora, показана плоская панель, скользящая по верхней части переднего подъемного вентилятора, и круглые крышки люков, закрывающих винты для горизонтального полета. Также, похоже, есть отсеки в нижней части фюзеляжа. В верхней части центрального отсека фюзеляжа расположены две дополнительные вспомогательные плоскости, которые могут отводить воздух от основной двигательной установки, пока конструкция находится в режиме вертикального взлета и посадки.
Aurora Flight Sciences создала демонстрационный ролик, показывающий работу систем прототипа. По определенным причинам мы здесь не можем его показать, но четыре основных позиции выглядят так:
Уже отмечалось, что существует очень большое сходство между конфигурацией «винт в крыле» Aurora и конструкцией Райана Вертифана 1960-х годов. Это сравнение подчеркивает, что концепции конструкции «винт в крыле», а также те, которые используют подъемные вентиляторы в других местах самолета, отнюдь не новы.
Два прототипа Ryan XV-5A Vertifan. У самолетов крышки подъемных вентиляторов в носовой части открыты, а крышки над подъемными винтами в крыльях закрыты. Ryan Aeronautical из архивов SDASM
XV-5A Vertifan в режиме вертикального взлета и посадки. Обратите внимание на разделенные круглые крышки в открытом положении над подъемными винтами, установленными на крыле, похожие на те, что видны на новых рендерах Aurora SPRINT.
А это для разнообразия, изображение концепции беспилотников вертикального взлета и посадки от Lockheed Martin
Прогнозируемый размер текущей концепции дизайна Aurora SPRINT и то, сколько полезной нагрузки она сможет нести, если аппарат перейдет в летное состояние, пока не ясны. Зато понятна концепция применения всех систем, обеспечивающих взлет и посадку в беспилотном режиме. В том числе и вертикальных.
– отмечается в пресс-релизе Aurora.
В общем, компания демонстрирует нацеленность на результат, коим будет являться первый успешный полет прототипа.
Произойдет ли это, еще предстоит увидеть. Программы DARPA типа того же X-plane не всегда достигают своей цели по созданию летающего демонстратора. Aurora знает об этом еще со времен разработки XV-24 LightningStrike для агентства в 2010-х годах. Несмотря на успешные летные испытания и планы по запуску полномасштабного XV-24, DARPA отменило программу в 2018 году, сославшись, в частности, на отсутствие партнера по обслуживанию в частях вооруженных сил США.
Видео от «Авроры»
Тем не менее в отношении концепции SPRINT от DARPA есть очень явный интерес со стороны SOCOM и соответственно Командования специальных операций ВВС (AFSOC). Высокоскоростной, независимый от взлетно-посадочной полосы транспортный самолет может обеспечить дополнительную оперативную гибкость и меньшую уязвимость, особенно в таком потенциальном будущем конфликте высокого уровня, как конфликт в Тихом океане против Китая, конкретно для подразделений специальных операций.
Те возможности, которые предоставляет SPRINT или другая программа, созданная на основе технологии, разрабатываемой в рамках программы, могут быть использованы не только в рамках сил специальных операций США. Вооруженные силы США все больше обеспокоены уязвимостью крупных баз, особенно в контексте крупных боевых действий в Тихоокеанском регионе.
Корпус морской пехоты США переоснащает всю свою структуру сил, чтобы иметь возможность лучше проводить экспедиционные и специальные операции, уделяя особое внимание быстрому созданию передовых баз в отдаленных и суровых районах. Морская пехота также является единственным родом войск в вооруженных силах США, который эксплуатирует вариант малозаметного истребителя F-35В, который способен осуществлять короткий взлет и вертикальную посадку, благодаря подъемному винту в передней части фюзеляжа и управляемому выхлопному соплу.
F-35
Учитывая все это, в последние годы наблюдается неуклонно растущий интерес американских родов войск к новым и более приспособленным к современным концепциям самолетов, не зависящих от взлетно-посадочной полосы, с экипажем и без экипажа, а также к связанным с ними тактикам, методам и процедурам для поддержки широкого спектра миссий.
В целом будет очень интересно посмотреть, как концепция «винт-в-крыле» от Aurora для SPRINT продолжит развиваться в преддверии будущих летных испытаний. Американцы вообще очень много внимания уделяли возможностям своих ССО, что породило много очень оригинальных аппаратов. От ХС-142 и до нового творения Aurora прошло более 40 лет. Определенная преемственность имеется.
Но здесь есть интересный момент: не зря в тексте мелькнул F-35B, совсем не напрасно. Кроме Osprey, сегодня это второй аппарат СВВП в американской армии и на флоте. И столь масштабные работы по новому проекту говорят о том, что конвертоплан V-22 Osprey перестал удовлетворять требованиям дня сегодняшнего.
Беспилотный транспортник с возможностью садиться и взлетать не там, где он может, а там, где надо – это сильно. Но здесь стоит вспомнить, что аппетит обычно приходит во время еды. От транспортного беспилотника до беспилотного бомбардировщика в принципе не так далеко. Разница исключительно в способе доставки груза. А дальше…
А дальше стоит ожидать прототипов истребителя того самого шестого поколения. Беспилотные, гиперзвуковые на форсаже, способные маневрировать на перегрузках, превышающих возможности человеческого организма.
Все красиво, мы уже много видели полуфантастических сюжетов на эту тему. Однако наработки по транспортнику и бомбардировщику позволят получить много важной информации, которая поможет в итоге создать такую платформу, как истребитель шестого поколения.
Но пока что посмотрим, как Aurora создаст свой чудо-аппарат. А потом уже будем делать выводы.
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