Конгрессмен США призвал администрацию разрешить Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь России и показал карту нашей страны с зонами возможного поражения

18
Конгрессмен США призвал администрацию разрешить Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь России и показал карту нашей страны с зонами возможного поражения

Начинали с касок, аптечек и сухпайков, продолжили «Джавелинами», дронами, танками и ЗРК, теперь уровень эскалации в украинском конфликте американские законодатели готовы повысить вновь. Всё активнее обсуждается возможное разрешение киевскому режиму наносить удары вглубь международно признаваемой территории РФ американскими ракетами. И если такое обсуждение начато, то, как показывает практика последних двух лет, в конечном итоге американские русофобы к такому решению придут.

В ходе доклада госсекретаря США перед членами одного из комитетов палаты представителей США обсуждались не только итоги работы Блинкена и его ведомства за предыдущий «отчётный» период, но и «угрозы в ближайшем будущем – в 2025 году». Пришли к тому, что одной из главных угроз для США (угроз в отношении гегемонии американского доллара – прим. «ВО») является Россия и потенциальный успех Москвы в украинском конфликте. Обсуждались варианты того, как этого не допустить.



В ходе обсуждения глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал собравшимся карту, на которой были отмечены территории Российской Федерации, до которых способны доставать поставляемые Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По словам Маккола, администрация США должна разрешить Украине наносить удары вглубь России, «так как оттуда исходит ракетная опасность».



Блинкен заявил, что якобы не уполномочен принимать таких решений «ведь Киев сам решает, как ему действовать».

Накануне в прессе США вышел материал, в котором говорится, что Зеленский собирается посетить мероприятия в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, а затем и саммит G7 в Италии, где «будет просить больше оружия, а также перехвата натовской ПВО российских ракет над Украиной и возможности нанесения американскими ракетами ударов вглубь РФ». Получается, что решения, о которых рассуждали Блинкен и Маккол, принимаются всё-таки далеко не в Киеве.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:06
    « Киев сам решает, как ему действовать» —

    — Это он так пошутил ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 06:38
      Каждое действие вызывает встречное противодействие... Как бы оно не оказалось фатальным для Киева... Вот этого американцы и опасаются... Тыкать палкой в медведя дело такое... Пока он пытается оставаться вежливым, но может и по настоящему рассердиться...
      Да пора бы уже...
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 06:55
        Ну вот,смотрите.Лет пять назад они поставляли Киеву кое что из стрелковки,бронежилеты и мелочь.Началась война ,и пошло..Сначала ПТРК,БТР,орудия и РСЗО,танки,авиационные ракеты,самолеты...Вовсю медведя тыкают.И?Да,пора уже-согласен.По любому,в любом раскладе они будут бить по нам.И надо начинать решать с вопроса беспилотников над Черным морем
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 07:01
          И надо начинать решать с вопроса беспилотников над Черным морем

          Согласен!!! Достали они уже своими полётами вдоль крымского побережья после которых начинаются обстрелы Крыма... Если мы не начнём обострять, они сочтут всё это за слабость и сами это делать начнут... Так что пора бы и проснуться и по хорошему озвереть...
      2. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        +1
        Сегодня, 07:02
        Надо было с самого начала определить для янки грань за которой начинается бездна, а сейчас... Реально мы можем опрокинуть их БПЛА с помощью РЭБ в Чёрное море, как вариант, раз уже заявили, что все взлетевшие F-16 будут раассматриваться, как носители ЯО, нанести ответный удар ТЯО по Украине, но, парадокс, они, янки этого и хотят ( европейская промышленность ещеё не вся сбежала в США). Очень больно для них, янки, потерять свои спутники, которые висят над Украиной, ну и перерезать им интернет с Европой.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 07:12
          но, парадокс, они, янки этого и хотят...

          "Исключительные" как всегда уверены, что в случае войны в Европе опять отсидятся за океаном и будут только бабки на войне зарабатывать... На своей территории они ещё никогда не воевали... Гражданская война не в счёт - это внутренняя разборка... Ну разве что с инопланетянами в голливудских фильмах где они всегда побеждают, да мир спасают... Излишняя самоуверенность частенько приводила к концу даже самые великие империи...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 06:15
    Блинкен заявил, что якобы не уполномочен принимать таких решений «ведь Киев сам решает, как ему действовать».
    . Полосатики ещё не решили, пора или не пора отмашку дать, не более того.
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 07:08
      Похоже,решили...посмотрите на сегодняшние новости из Белгорода...а наша сдержанность (хотя бы в отношении разведчиков сша над Чёрным морем),уже не только непонятна,но и возмутительна...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:22
    Ну не сидится им на попе ровно..... так на третью мировую и напрашиваются....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 06:40
      Цитата: Mouse
      Ну не сидится им на попе ровно..... так на третью мировую и напрашиваются....

      Третья мировая уже идет, это подтвердил глава комитета США по иностранным делам Майкл Маккол, только пока без применения ядерного оружия.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 06:56
        Вы правильно заметили-пока.Это лишь дело времени.
  4. Дважды майор Звание
    Дважды майор
    +1
    Сегодня, 06:23
    Он в конгрессе от сбежавших в США бандеровцев...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 07:00
      Да туда бегут исторически всякая шушера..Начиная с авантюристов и убийц.Что бы туда приехать специалисту работать,к примеру,надо очень постараться..А на ниве убийств-пожалуйста..Лишь бы проорать,США превыше всего!
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:50
    «ведь Киев сам решает, как ему действовать»
    Это заявление Блинкина фактически и есть разрешение, которое всегда можно завуалировать тем, что киев сам принимает решение, а Сша этим не занимаются. "И волки сыты, и овцы целы".
  6. Жозе Звание
    Жозе
    0
    Сегодня, 06:56
    Ну в итоге если захотят они ядерной войны - они её получат. Англов с лягушатниками мы уже пердупердили, что такая затея будет актом войны.
  7. Semak Звание
    Semak
    0
    Сегодня, 06:58
    может не бьют, потому что придётся сдвигать зону полёта их беспилотников разведки и наведения, дальше на север/северо-восток над Чёрным морем, что естественно приведёт к вхождению в наше воздушное пространство?
  8. avia12005 Звание
    avia12005
    +1
    Сегодня, 07:12
    Первопричину западной наглости следует искать в необъяснимой любви РФ к красным линиям, которые имеют свойство то исчезать, то передвигаться.
  9. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    -1
    Сегодня, 07:19
    Надо ему карту США показать с зонами возможного поражения СЯО