Конгрессмен США призвал администрацию разрешить Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь России и показал карту нашей страны с зонами возможного поражения
Начинали с касок, аптечек и сухпайков, продолжили «Джавелинами», дронами, танками и ЗРК, теперь уровень эскалации в украинском конфликте американские законодатели готовы повысить вновь. Всё активнее обсуждается возможное разрешение киевскому режиму наносить удары вглубь международно признаваемой территории РФ американскими ракетами. И если такое обсуждение начато, то, как показывает практика последних двух лет, в конечном итоге американские русофобы к такому решению придут.
В ходе доклада госсекретаря США перед членами одного из комитетов палаты представителей США обсуждались не только итоги работы Блинкена и его ведомства за предыдущий «отчётный» период, но и «угрозы в ближайшем будущем – в 2025 году». Пришли к тому, что одной из главных угроз для США (угроз в отношении гегемонии американского доллара – прим. «ВО») является Россия и потенциальный успех Москвы в украинском конфликте. Обсуждались варианты того, как этого не допустить.
В ходе обсуждения глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал собравшимся карту, на которой были отмечены территории Российской Федерации, до которых способны доставать поставляемые Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По словам Маккола, администрация США должна разрешить Украине наносить удары вглубь России, «так как оттуда исходит ракетная опасность».
Блинкен заявил, что якобы не уполномочен принимать таких решений «ведь Киев сам решает, как ему действовать».
Накануне в прессе США вышел материал, в котором говорится, что Зеленский собирается посетить мероприятия в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, а затем и саммит G7 в Италии, где «будет просить больше оружия, а также перехвата натовской ПВО российских ракет над Украиной и возможности нанесения американскими ракетами ударов вглубь РФ». Получается, что решения, о которых рассуждали Блинкен и Маккол, принимаются всё-таки далеко не в Киеве.
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