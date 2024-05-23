Уничтоженный на днепропетровском аэродроме МиГ-29 ВС ВСУ ранее наносил удары корректируемыми авиабомбами Hammer
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В сети публикуется видео, которое лишний раз доказывает тот факт, что Воздушные силы ВСУ продолжают активно использовать свою авиацию для боевой работы. Размещаются на украинских аэродромах вполне открыто различные средства авиации, включая истребители.
В ролике российский дрон ведёт съёмку нанесения удара по военному аэродрому в мкр Авиаторское Днепропетровска.
Военный объект находится южнее областного центра.
Сообщается о том, что удар по аэродрому был нанесён ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В результате этого удара был уничтожен истребитель МиГ-29 ВС ВСУ, который применялся в том числе как носитель ракет класса «воздух-земля» натовского образца.
Активность украинской авиации на этом аэродроме была зафиксирована российским БПЛА.
По последним данным, МиГ-29 украинских Воздушных сил ранее наносил удары по нашим войскам с применением корректируемых авиабомб Hammer. Соответственно, склад с такими средствами поражения тоже мог находиться на аэродроме Днепропетровска. Это французские авиабомбы, первые сводки Минобороны о перехвате которых датируются мартом текущего года. Причём известно о том, что ранее один из украинских МиГ-29 с этими управляемыми бомбами был сбит нашими лётчиками.
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