Уничтоженный на днепропетровском аэродроме МиГ-29 ВС ВСУ ранее наносил удары корректируемыми авиабомбами Hammer

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Уничтоженный на днепропетровском аэродроме МиГ-29 ВС ВСУ ранее наносил удары корректируемыми авиабомбами Hammer

В сети публикуется видео, которое лишний раз доказывает тот факт, что Воздушные силы ВСУ продолжают активно использовать свою авиацию для боевой работы. Размещаются на украинских аэродромах вполне открыто различные средства авиации, включая истребители.

В ролике российский дрон ведёт съёмку нанесения удара по военному аэродрому в мкр Авиаторское Днепропетровска.





Военный объект находится южнее областного центра.



Сообщается о том, что удар по аэродрому был нанесён ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В результате этого удара был уничтожен истребитель МиГ-29 ВС ВСУ, который применялся в том числе как носитель ракет класса «воздух-земля» натовского образца.

Активность украинской авиации на этом аэродроме была зафиксирована российским БПЛА.



По последним данным, МиГ-29 украинских Воздушных сил ранее наносил удары по нашим войскам с применением корректируемых авиабомб Hammer. Соответственно, склад с такими средствами поражения тоже мог находиться на аэродроме Днепропетровска. Это французские авиабомбы, первые сводки Минобороны о перехвате которых датируются мартом текущего года. Причём известно о том, что ранее один из украинских МиГ-29 с этими управляемыми бомбами был сбит нашими лётчиками.
18 комментариев
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  1. Eug Звание
    Eug
    +2
    Сегодня, 06:56
    Авиаторское - это микрорайон, а сам аэродром - Кайдаки! Позывные приводов ШЙ, Й (при СССР), взлетный курс - 90-270.
  2. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 07:04
    Причём известно о том, что ранее один из украинских МиГ-29 с этими управляемыми бомбами был сбит нашими лётчиками

    Не слышал об этом. А вот Су - 27 сбивали. Сдохла некая украинская свинья подполковник Василюк... yes
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:08
      вангую - как только появятся у какелов Ф16тые - опять появится новый Призрак который будет перемогу за перемогой устраивать.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 07:11
        появится новый Призрак который будет перемогу за перемогой устраивать

        Всё появится на украине. И новые призраки и новые могилы...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:13
          Так то да - самолеты то может и появятся. вот откуда они пилотов столько наберут..... Западные СМИ писали что какелы освоили только взлёт-посадка, запуск ракеты, перелёт на другу базу, причём посадка в полуавтоматическом режиме. Так что видимо не сильно там успели какелов научить..... Или необучаемы. Основная проблема - незнание английского и авиационных терминов, проблемы с радиообменом. Но последнее то наверно неважно - какелы на мове будут с диспом своим обмениваться....
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 07:16
            Так то да - самолеты то может и появятся. вот откуда они пилотов столько наберут

            Откуда? Понятное дело "отпусников" привлекать будут. Так называемые украинцы слабообучаемые. Отпускники уже давно управляют сложным западным оружием.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 07:18
              Об этом тоже писали западные СМИ - "отпускники" и ЧВКашники. Причем предполагают что американо-канадская ЧВК может предоставить пилотов - там писали готовые есть пилоты, обучать не надо. И опять же вроде как и не регулярные войска, а всего лишь ЧВКашники.
          2. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 07:24
            Вполне их пилотам достаточно "взлет- посадка". Будут взлетать после обслуживания с аэродромов Польши и Румынии с посадкой на аэродромах подскока для дозаправки, запускать ракеты и уходить опять в Польшу или Румынию. Наводить самолёты будет НАТО.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 07:26
              Да скорее всего именно так и будет.... Украинские аэродромы будут использовать именно как Вы и сказали - как аэродромы подскока....
          3. Voronezh Звание
            Voronezh
            0
            Сегодня, 07:25
            Это из той же серии сказки что и отсутствие мотивации и подготовки у мобилизованных.... Однако стоят до последнего патрона
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 07:29
              Наши СМИ пишут обратное - типа даже один наш боец попав в плен к какелам смог их уболтать сдаться самим и привёл их к нашим.....

              зы я как-то сомневаюсь в таком.... хотя если там не было нациков упоротых - может те мобики и согласились сдаться.... нацики бы нашего без разговоров шлёпнули.
              1. Voronezh Звание
                Voronezh
                0
                Сегодня, 07:31
                И такое возможно. Но основная масса стоит и бежать не торопиться
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 07:20
        Да бес с этим "призраком".Заметьте,сколько времени у них функционирует советская авиация,те же Су 27 и 24..Это к тому,что тут уже похоронили все F16..
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:22
          Вооот! Вы правы! Я над этим и удивляюсь тоже - именно что "советская" авиация у них до сих пор функционирует при отсутствии оригинальных запчастей и при постоянных сообщениях от наших об уничтожении литаков..... Сбиваем сбиваем уничтожаем - а они всё не кончаются. Прямо мистика уже какая то.....
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:09
    Воздушные силы ВСУ продолжают активно использовать свою авиацию для боевой работы
    Территория страны большая поэтому есть где прятать. Но, что бы не говорили, а украинские самолеты уничтожаются и в воздухе и на земле о чем периодически поступают сообщения.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:11
      Единственно что смущает во всей этой истории - литаков у какелов вроде как и не уменьшается. Всё равно летают и шмаляют по гражданским. Как будто они их почкованием размножают эти свои литаки....
      1. алабурга Звание
        алабурга
        -1
        Сегодня, 07:26
        Кремлевские западные партнеры пособирали все советское оружие по миру, в том числе и самолеты. И на начало СВО массированных ударов по аэродромам тоже не было, поэтому самолеты до сих пор летают.
  4. Voronezh Звание
    Voronezh
    -2
    Сегодня, 07:22
    Главное что бы боевой, а не выставленный на приманку металлолом