Грузинский премьер: Запад хочет, чтобы Грузия стала вторым фронтом против России

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Грузинский премьер: Запад хочет, чтобы Грузия стала вторым фронтом против России

В правительстве Грузии рассказали о том, что Запад настойчиво требовал от Тбилиси открытия «второго фронта» против России. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, существует «глобальная партия войны», для которой основная задача состоит в том, чтобы втянуть Грузию в новый вооружённый конфликт.

Кобахидзе:



Интересы самой Грузии таких лиц, конечно, не волнуют.

Грузинский премьер подчеркнул, что Запад использует двойные стандарты, реагируя на закон об иностранных агентах, за который в трёх чтениях высказались депутаты парламента страны. Напомним, что прозападная «президентка» Грузии Зурабишвили заблокировала закон наложением вето. Однако вето может быть преодолено большинством голосов парламентариев.

Кобахидзе:

Посмотрите, аналогичный, да ещё и куда более жёстких закон принимается и в Турции. Но от Турции Запад не требует его отменить. Почему? Да потому что Турция – страна НАТО, и от неё не добиться открытия второго фронта против России. Зато они хотят, чтобы вторым фронтом стала Грузия.

Напомним, что ранее в США и ЕС начали грозить Тбилиси своим излюбленным оружием – санкциями. Это притом, что закон об иноагентах работает в самих США, причём с 1938 года. Но, по логике Вашингтона, претендующего на мировую гегемонию, то, что можно США, нельзя Грузии. При этом выходящие на акции протеста в самой Грузии против этого закона фактически расписываются в том, что они «сидят» на зарубежном финансировании.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:02
    «Интересы самой Грузии таких лиц, конечно, не волнуют» —

    —͟ «͟С͟о͟л͟н͟ц͟е͟ ͟д͟л͟я͟ ͟Г͟р͟у͟з͟и͟и͟,͟ ͟и͟ ͟у͟ж͟е͟ ͟д͟а͟в͟н͟о͟,͟ ͟в͟о͟с͟х͟о͟д͟и͟т͟ ͟с͟ ͟с͟е͟в͟е͟р͟а͟»
    Эдуард Шеварднадзе
    ( апрель 1971 год XXIV съезд КПСС)    .
    ---
    ...Как,удручён своим венцом,
    Такой-то царь, в такой-то год,
    Вручал России свой народ.
    ---
    И божья благодать сошла
    На Грузию! Она цвела
    С тех пор в тени своих садов,
    Не опасаяся врагов,
    За гранью дружеских штыков...
    ---
    (М. Ю. Лермонтов. Мцыри.)
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 07:13
      Грузины не только смотрят телевизор, но и всякими добровольцами-нацистами участвуют в конфликте на Украине, поэтому они прекрасно знают, что там происходит, и что может случиться с Грузией. Да и 2008 год они не забыли.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 07:17
      Шеварнадзе цитируете?Забыли сколько гадостей он наделал?А так да-показательно.Молодой политик-45 лет ему.И он нонял,возможно на собственной шкуре,что с Россией не надо ссорится.В отличие от младополитиков в Прибалтике.
  2. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 07:09
    Интересы самой Грузии таких лиц, конечно, не волнуют

    Да неплохо мы вправили мозги некоторым в Грузии, не могут забыть войну 2008 года.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 07:25
      Да неплохо мы вправили мозги некоторым в Грузии, не могут забыть войну 2008 года.

      Тем кто развязывает войну обычно не важно что было или что будет дальше с их страной... Их интересуют исключительно сегодняшние плюшки, которые лично им даст эта война... Власть и деньги и всё что дают власть и деньги... Они обычно уверены что победят (Запад им поможет), но на всякий случай готовят для себя "запасные аэродромы" где нибудь на побережье океана...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:12
    основная задача состоит в том, чтобы втянуть Грузию в новый вооружённый конфликт
    Для определенной части грузинских политиков 08.08.08 г все таки послужило хорошим уроком, а кто-то продолжает грезить реваншем полагаясь исключительно на Запад.
  4. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 07:21
    Грузинская власть решила вскрыть карты.
    По крайней мере, открыто озвучено, что Запад хочет.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:22
    Как бы НАТО грузинских наёмников из Украины на историческую родину не перебросило.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:26
    Грузинский премьер: Запад хочет, чтобы Грузия стала вторым фронтом против России
    Полосатики ищут полезных дурней и ... находят таких, не мало ...
    Тех кто не согласен, но находится в их зоне влияния, как они считают, будут пинать любыми способами ...
    Любыми, это значит полосатикам на всё плевать, вообще на ВСЁ!
    Вопрос ... что случится со строптивыми, поумневшими?
  7. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 07:30
    Лохматый дело говорит. .08.08.08