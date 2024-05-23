Польское командование подтвердило инцидент с МиГ-29 ВВС Польши в 30 км от границы с Россией
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Подтверждена информация об инциденте с истребителем польских ВВС в районе населённого пункта Курово Браневское Варминско-Мазурского воеводства (север Польши). Это примерно в 30 км от границы с Калининградской областью РФ.
Сообщается о том, что истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Польши во время выполнения полёта «потерял» подвесной топливный бак. Бак упал всего в нескольких десятках метров от построек, среди которых есть и жилые. Известно о том, что самолёт принадлежит авиакрылу 22-й базе тактической авиации ВВС Польши.
Польское командование заявляет, что на момент падения топливный бак истребителя был пуст и что в результате инцидента никто не пострадал. Инцидент произошёл накануне вечером.
Сообщение командование авиабазы:
Предварительная оценка ситуации говорит о том, что лётчики действовали в рамках инструкции, нарушений ими в полёте допущено не было.
На основании этого делается вывод о возможной технической неисправности. При этом местные жители в польском сегменте соцсетей пишут о том, что истребитель перед «потерей» топливного бака «сделал странный вираж». В командовании ВВС Польши эти заявления пока не комментируют.
Напомним, что ранее Польша передала несколько МиГ-29 Украине.
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