Польское командование подтвердило инцидент с МиГ-29 ВВС Польши в 30 км от границы с Россией

7
Польское командование подтвердило инцидент с МиГ-29 ВВС Польши в 30 км от границы с Россией

Подтверждена информация об инциденте с истребителем польских ВВС в районе населённого пункта Курово Браневское Варминско-Мазурского воеводства (север Польши). Это примерно в 30 км от границы с Калининградской областью РФ.

Сообщается о том, что истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Польши во время выполнения полёта «потерял» подвесной топливный бак. Бак упал всего в нескольких десятках метров от построек, среди которых есть и жилые. Известно о том, что самолёт принадлежит авиакрылу 22-й базе тактической авиации ВВС Польши.





Польское командование заявляет, что на момент падения топливный бак истребителя был пуст и что в результате инцидента никто не пострадал. Инцидент произошёл накануне вечером.

Сообщение командование авиабазы:

Предварительная оценка ситуации говорит о том, что лётчики действовали в рамках инструкции, нарушений ими в полёте допущено не было.

На основании этого делается вывод о возможной технической неисправности. При этом местные жители в польском сегменте соцсетей пишут о том, что истребитель перед «потерей» топливного бака «сделал странный вираж». В командовании ВВС Польши эти заявления пока не комментируют.

Напомним, что ранее Польша передала несколько МиГ-29 Украине.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:23
    На почве русофобии поляки в этом обвинят конечно Путина.
  2. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 07:23
    При этом местные жители в польском сегменте соцсетей пишут о том, что истребитель перед «потерей» топливного бака «сделал странный вираж».

    "Странный вираж". А что польские жители могут отличить обычный вираж от странного, эксперты что ли все? Отвалился бак, да и чёрт с ним.
    Пусть больше летают, изнашивают свои самолёты...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:32
      Так это ж поляки! Они там все "грамотные". laughing
      И уж конечно обычный поляк может определить и отделить обычный вираж от необычного.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:24
    на момент падения топливный бак истребителя был пуст и что в результате инцидента никто не пострадал.
    Бывает. Кому-то из местных жителей повезло обзавестись емкостью для летнего душа если вояки не отобрали. А про 30 км от границы с Россией написали для придания остроты статье?
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:26
    Цитата: Msi
    При этом местные жители в польском сегменте соцсетей пишут о том, что истребитель перед «потерей» топливного бака «сделал странный вираж».

    "Отвалился бак, да и чёрт с ним.

    Этот бак на авиабомбу похож...особенно когда эта штука с воем на голову падает...вот так и начинаются войны. smile
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 07:31
      Этот бак на авиабомбу похож...особенно когда эта штука с воем на голову падает...вот так и начинаются войны

      Наши разберутся не волнуйтесь. И 30 км. это достаточно далеко. Куски наших беспилотников падали на территорию Румынии и ничего...
  5. anatolv Звание
    anatolv
    0
    Сегодня, 07:26
    Что-то поляки как-то легкомысленно относятся к своей обороне! Почему они не закупились на все деньги Ф-35, а Миги не передали укрорейху?