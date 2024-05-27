Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло
Как-то странно выглядит наша реакция на многочисленные призывы Зеленского создать бесполетную зону над территорией западной Украины, участие ПВО стран НАТО в защите западных территорий от российских ракет, введения ограниченного контингента иностранных войск в виде инструкторов на Украину и прочее.
Я не про реакцию обывателей. Тут все понятно. Ну, введут пару тройку батальонов или даже бригад якобы по собственной инициативе. От тысячи до, предположим, десяти тысяч штыков. Изменят они ситуацию на фронте? Осложнят на некоторое время – да, но не изменят.
Тем более что набор иностранных специалистов уже известен. Поляки, прибалты, французы, ну и, опять же, возможно, шведы. Вояки ещё те. Да и знакомы наши бойцы уже с ними. Многих «отправили к Бандере». Теоретически все правильно. Если рассматривать эти планы именно как личную инициативу этих стран. Просто стран, а не членов альянса.
Я про реакцию тех, кто принимает решения в политической, дипломатической и военной сфере. Во всяком случае, официальную реакцию. Молчим и, как обычно, рассуждаем про какие-то мифические красные линии. Вот как только, так сразу.
А Запад, да и часть россиян, чего уж таиться, только посмеивается над этими «уроками черчения». Красные, синие, зеленые, серо-буро-малиновые линии… Все будет как обычно. Будем бить по хвостам, в ответ на…
Сейчас под ковром кипит дипломатическая работа по вовлечению стран – сторонников России, для участия в готовящейся международной конференции. Какой будет результат, пока непонятно. Но само участие даже некоторых из них уже будет победой Запада.
Пока на дипломатическом поле, но победой. «Союзники Путина встали на сторону прогрессивного человечества». Это примерные заголовки западных СМИ в будущих материалах о конференции.
Посмотрите, как активизировались некоторые одиозные фигуры в США. Мячиком всплыла в публичном пространстве Виктория Нуланд. Причем с неизменной со времен её бытности заместителем Госсекретаря США риторикой. Заголосили заткнувшиеся на время конгрессмены и сенаторы.
Опять предлагают «раздавить Москву военным путем» мировому сообществу… Слышал даже такое предложение. Разрешить удары по всей территории, которая вошла в состав России после 1991 года.
Что же происходит? К какому компромиссу нас подталкивают?
Ведь понимание того, что Украина на грани полного истощения ресурсов уже есть и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в западных столицах. Денежные вливания, как и военные поставки, ситуацию не спасут. Мертвеца довольно сложно оживить…
Даже объявленная тотальная мобилизация украинцев по всему миру – это всего лишь фикция, результатом которой станет сокращение, извините, поголовья украинских мужчин. Десять пехотных бригад без техники...
«Спасти рядового Украину»…
Итак, Киев на грани умирания. Но, Киев нужен НАТО живым. Следовательно, задача заключается в том, чтобы каким-то образом отложить, хотя бы на время, его смерть. Повторюсь, понимание того, что военным путем Украина, да и весь коллективный Запад, вряд ли смогут противостоять достаточно долго Москве, уже есть. Именно поэтому сейчас активно изучаются варианты спасения путем отвлечения части сил Русской армии от Украины.
Одну из версий, правда, фрагментарно, озвучивает Зеленский. Все достаточно просто. Даже название уже придумано. «Коалиция желающих». Суть версии, если упростить до минимума, проста. В начале из числа стран-членов НАТО создается некий мини-союз желающих помочь Киеву не только словами, но и прямым вмешательством в войну.
Под предлогом желания подготовить солдат к боевым действиям эти страны введут собственных инструкторов на территорию Украины.
Ответ России предсказуем. По инструкторам будут наноситься удары с воздуха. Что вынудит эти страны усилить систему ПВО и ПРО у объектов, где будут расположены их военные. Но и этого будет мало. ПВО и ПРО придется усилить авиацией, т. е. ввести бесполетную зону над практически всей западной Украиной.
Опять реакция России предсказуема. Самолеты будут сбивать всеми средствами. Но тут есть нюанс, который можно трактовать двояко. Базироваться самолеты будут на территории стран-членов блока. Следовательно, удары по аэродромам можно трактовать как нападение на страну НАТО! Что автоматически означает срабатывание механизмов, предусмотренных 5-й статьей договора.
То есть в войну включается весь блок. Что, в принципе, было бы не так опасно, если бы не США. Именно втягивание Соединенных Штатов в войну превращает ее в мировую, в третью мировую войну! Что, как считают в руководстве альянса и ЕС, приведет к поражению России.
Схема довольно примитивная. Хотя чем проще, тем выше вероятность срабатывания. Увы, сложные механизмы чаще ломаются.
В чем проблемы?
Начну с конца. В Вашингтоне, а особенно в Пентагоне, сидят совсем не дураки. Они прекрасно понимают, что при возникновении горячей фазы войны между США и РФ применение СЯО лишь вопрос времени.
Но есть опять этот пресловутый нюанс.
Россия модернизировала свое СЯО, а США – в процессе. Россия имеет носители, которые гарантированно доставят боеголовки к цели, а США нет. Да и воевать на собственной территории американцы никогда не хотели и не готовились к такой войне. Очень сомнительно, что в Пентагоне изменят мнение относительно результата применения СЯО обеими сторонами.
А найти возможность отказать в защите Европе можно всегда… Таким образом, Европа будет втянута в войну точно так же, как это было в Первую и Вторую мировые... США же будут в стороне ожидать победителя, чтобы потом триумфально «победить». То, что шансов победить у европейских армий нет, уже открыто заявляют многие американские действующие и отставные офицеры.
Кстати, совсем недавно согласно приведенному выше сценарию была проведена игра, в которой участвовали не только военные, но и политики, и дипломаты. Игра проводилась на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Были сымитированы все возможные действия не только Запада, но и России и некоторых других стран (Китая, Индии, Бразилии и других). Включая не только военные, но и политические, и дипломатические шаги сторон.
В результате игры мы проиграли. Крымский мост разрушен. Боевые действия остановлены на рубежах, которых достигли обе стороны по итогам боевых действий…
Будем дожидаться чужих действий или действовать сами?..
И вот теперь перед нами простой и такой до боли знакомый вопрос: что делать?
Поступить как всегда или все-таки сделать так, как мы будем говорить потом, в будущем, после победы. Вот если бы тогда… Могло бы все сложиться по-другому, если бы… Ну и все в том же духе.
Извините за банальность, но начну с далекого прошлого, со своего детско-юношеского периода жизни, с воспитания улицей, увы, но большинство из нас выросли именно на улице. И какие-то уличные потасовки были обычной частью нашей жизни.
Помните, наверное, путинское «если драка неизбежна, бить надо первым». Но есть и дополнение. Надо не только бить первым, но и драться до конца. Пока не свалят или пока не победишь. Несколько таких инцидентов, и количество противников у тебя резко сокращается. «Что с ним связываться, он же бешеный»… Кому захочется бить морду другому, рискуя саму ходить со свернутым носом?..
Почти ежедневно я читаю тот или иной материал, где упоминается наше ядерное оружие. Периодически его упоминают и наши руководители страны, вплоть до президента. Одни авторы рассказывают о мощи наших СЯО и тактических сил. Другие, наоборот, о слабости и малой эффективности российского ядерного оружия.
Почему мы видим ухмылки европейских политиков, когда разговоры заходят о ядерном оружии?
Да ровно потому, что к руководству стран пришло поколение, которое просто не представляет всей опасности. Нет, они теоретически представляют, что такое атомная бомба. Но вот верить этому не склонны. Рассказывают старики какие-то «страшилки для детей младшего школьного возраста».
А ведь они правы! В своем стремлении к миру мы добились больших успехов. Мы уже не боимся не только ядерного оружия, но и крупнокалиберной арты, ракет, мин. Мы ничего не боимся. Пока это происходит где-то далеко и не с нами. Даже документальные кадры, которые приходят из зоны боев, воспринимаются как кинофильм.
Я не призываю к реальным ударам СЯО по противнику. Более того, считаю, что такое вооружение надо ограничивать максимально. Но...
Для того, чтобы люди понимали мощь и разрушительную силу атомной бомбы, необходимо периодически проводить испытания таких вооружений. Как это было во времена противостояния СССР и США. Думаю, что такие испытания вернут адекватность политике многих европейских стран.
Хватит разбрасываться словами. Слово, сказанное и не подкрепленное делом, превращается в самого страшного врага, которого потом сложно победить. Уже потому, что это ваше слово…
Что в итоге?
Действительно, что в итоге?
Кстати, по сценарию игры, о которой я упоминал выше, события начались сразу же после окончания мирной конференции по Украине в июне. То есть с известной долей допустимости итоги игры можно рассматривать как предложение на размен.
Украина крайне необходима Западу. Нужна даже в том плачевном состоянии, в котором она оказалась сегодня. Западу требуется доступ в Черное море. И тут и там главным препятствием стала именно Россия. И в то же время у нас уже существуют некоторые проблемы с Калининградом.
Мне кажется, что нам предлагают разменять Украину на надоевших всем и требующих все больше и больше средств Польшу и Прибалтику. Вы не добиваете Украину и не замечаете натовские корабли в Черном море. Мы же успокаиваем петухов из стран Балтии и Польши и обеспечиваем свободное судоходство для российских судов на Балтике.
На первый взгляд предложение выглядит дико. Менять шило на мыло.
Но если вдуматься, вполне адекватное предложение. Война прекращается. Обрубок Украины остается в зоне влияния Запада. Существует возможность со временем все-таки решить вопрос с размещением там баз НАТО. Имидж великой державы сохранен.
Опять возвращаемся к самому началу материала.
Для Запада сейчас необходимо любыми средствами вывести противоборствующие стороны на переговоры. В Вашингтоне прекрасно понимают, что с каждым днем позиции Киева ухудшаются.
Москве же не выгодно идти на переговоры тогда, когда победа близка.
Вот и ищут варианты...
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