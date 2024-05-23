Сводками из Часова Яра противник де-факто признал, что так называемые «воюющие за Украину россияне-добровольцы» входят в состав формирований ГУР

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Сводками из Часова Яра противник де-факто признал, что так называемые «воюющие за Украину россияне-добровольцы» входят в состав формирований ГУР

В сводках украинских силовых структур, касающихся Часова Яра, появилось ещё одно вооружённое подразделение с весьма оригинальным названием. Речь идёт о так называемом «Международном легионе ГУР», который был брошен в бой в район пригородных дач.

Это подразделение, составленное более чем на 80 процентов из иностранных наёмников, было брошено в бой после того, как российские войска освободили Клещеевку и одновременно с этим достаточно весомо продвинулись южнее Часова Яра.



Само понятие «Международный легион», если можно так выразиться, коррелирует с так называемым «легионом Свобода России» (ЛСР) (* террористическая группировка, запрещённая в РФ). В самом ЛСР* публикуют информацию о том, что их 1-й механизированный батальон переброшен под Часов Яр, там действуют подразделения операторов дронов.

Другими словами, противник де-факто признал, что те лица, которых ранее постоянно именовали «самостоятельно действующими на стороне Украину россиянами-добровольцами», на самом деле входят в состав штатного вооружённого формирования Главного управления украинской разведки. Соответственно, и атаки на Брянскую и Белгородскую области боевики этого формирования осуществляли на основании приказа командования ГУР.

Теперь киевскому режиму это скрывать всё сложнее ввиду того, что «гуровцев» приходится использовать в наиболее горячих точках на линии боевого соприкосновения, хотя готовили их совсем для иных операций.
24 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 08:37
    «Воюющие за Украину россияне-добровольцы» —

    — «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину,
    не верьте ему, он не Русский» ...
    (Ф.М.Достоевский)
    1. Electrical Звание
      Electrical
      -3
      Сегодня, 09:08
      — «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину,
      не верьте ему, он не Русский» ...
      (Ф.М.Достоевский)
      А вот "наш" президент ВВП говорит что это все исключительно братский народ. Странно, как еще Достоевского не записали в экстримисты раскачивающие лодку.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 09:55
      Если что-мы повара,прачки и т.д
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 08:37
    Вопрос.Какая разница,в какое подразлеления входят эти утырки?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 08:43
      Согласен с вами.
      Всякую сволочь на фронт кидают. am
      Судя по тому, что на фронт стали кидать спецназ, дела у ВСУ значительно ухудшились. Что очень радует. ФАБам, ТОСам и дронам всё равно спецназ ты или насильно мобилизованный два дня назад "доброволец".
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:43
      Цитата: dmi.pris1
      Какая разница,в какое подразлеления входят эти утырки?

      Может чисто пропагандистская? Так можно сказать, что добровольцы организовали протест против действий Путина и именно они теракты устраивают в России, украина не при чем., а теперь - просто наемники в ГУР.
    3. Правдодел Звание
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 10:09
      Какая разница,в какое подразлеления входят эти утырки?

      Вот это - самое главное! Совершенно без разницы, куда входят эти ки, пусть даже в легион ассенизаторов, главное, как и во время ВОВ власовцев, в плен этих уродов не брать. Нечего им делать на Родине! Разве, что, для таких гадов и им подобных восстановить смертную казнь через повешение.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 08:39
    Власовцев в плен не брать как и тех кто с ними. Говорят их даже нацики не любят.
    1. БИАБИА Звание
      БИАБИА
      +4
      Сегодня, 08:43
      Говорят их даже нацики не любят.

      Предателей никто не любит. Где-то в испаниях расстреливают, а когда-то на столбах вешали...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:51
    Очевидное... предатели служат врагу!
    Как бы они себя не называли, они предатели Родины и враг нашего народа...
    На счёт "какая разница, где они служат"... так это и есть, контр пропоганда, про которую говорят, что её нет и что мы постоянно чего то там проигрываем?
    Не буду утверждать, что в той сфере борьбы за умы людей, у нас все хорошо, но на том уровне возможностей нашего противника, против наших возможностей, результаты есть и не малые..
    А дальше, сама жизнь, складываюдаяся обстановка на фронте, да и в мире вообще, будут вносить свои коррективы везде.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:11
      Цитата: rocket757
      Как бы они себя не называли, они предатели Родины и враг нашего народа...

      Одно слово - власовцы !
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:33
        Ничего нового, в общем то...
        Всё предателями, кто не успеет смытся за бугор, светит... разное, скорее всего, фатальное.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:51
    А кому еще комплектовать, вооружать и направлять предателей, как не украинским спецслужбам и военной разведке. Поэтому вся эта нечисть называющая себя "легионом Свобода России» (ЛСР)" давно уже под крылом Буданова. Все до одного заслуживают только смерти, т.к. с оружием в руках встали против страны, в которой родились и жили.
  6. anatolv Звание
    anatolv
    +4
    Сегодня, 09:03
    Интересно, а нельзя ли сделать изъятия в моратории на смертную казнь в России? Например, мы в общем против смертной казни, но для педофилов, власовцев и еще для некоторых смертную казнь разрешить.
    Уголовный кодекс же наш, вот и пишем что хотим, кто нам запретить может?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 09:15
      Уголовный кодекс же наш, вот и пишем что хотим, кто нам запретить может?
      Ну, наверное те кто его подписывает. Вы что хотите что б они сами себе смертную казнь подписали? А то так вы захотите сперва тимура и его команду за измену расстрелять, потом их начальника который явно был в курсе, а потом... Даже страшно сказать, того чье имя нельзя называть.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +2
        Сегодня, 10:15
        Когда мы вводим мораторий на смертную казнь мы перекладываем правосудие на плечи бойцов, в ситуации когда нет свидетелей, он решает жить нацисту и бандеровцу или нет. Так же бандеровцы с лёгкостью расстреливают наших бойцов, просто из ненависти. Если есть нацистские татуировки, сто процентов убийца мирного населения и пленных.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:13
      Цитата: anatolv
      мы в общем против смертной казни, но для педофилов, власовцев и еще для некоторых смертную казнь разрешить.

      И для наркобаронов (для них недавно ввели пожизненное).
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 09:04
    На деле никакого вопроса не было, чьи это черти и зачем надо в этом дерьме разбираться. Британская диверсионная агентура, разве что на лбу не написано.
  8. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +4
    Сегодня, 09:22
    Поступать с ними, как РККА поступало с солдатами РОА.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:14
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Поступать с ними, как РККА поступало с солдатами РОА.

      Да с ними так и поступают и не церемонятся.
  9. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +2
    Сегодня, 09:22
    Цитата: Фразах
    Британская диверсионная агентура, разве что на лбу не написано.

    Вот тоже думаю, что там уши ЦРУ или МИ6 торчат, а ГУР Окраины только передатчик команд.
  10. Kollega Звание
    Kollega
    +1
    Сегодня, 09:35
    Смерть вооруженным предателям!
    Даёшь смертную казнь?!
    1. Мимопроходящий Звание
      Мимопроходящий
      0
      Сегодня, 10:40
      Зачем? Может у нас есть тысячи пленных предателей, которых непременно надо замочить, строго по закону, в назидание? Так нет их. Вообще-то закон не запрещает их всех убить пока у них оружие в руках, на поле боя. Что мешает? Может введение судебной смертной казни поможет в этом? Так никак не поможет. Одна удачно примененная ФАБ-500 будет более результативна, чем этот закон за сто лет.
      Если смертную казнь вернут, то введут скопом, за разное, и по факту расстреливать будут вовсе не "власовцев". Нужны нам расстрелянные списки коррупционеров? Да не вопрос. Нужны нам растительные списки оппозиции? Так мешают, мутят, тоже враги очевидно. Только будьте готовы, что и вас лично могут поставить к стенке. По ошибке, по корыстному умыслу судьи, да просто за пьяную болтовню. Вот к примеру, этим постом я уже подхожу под репрессивные критерии, за "гнусную клевету" на судебную систему. В России это так и будет работать. Нет ни малейших сомнений. Готовы заплатить именно такую цену, или все-же и без подобного экстрима Россия не погибнет?
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:01
    в плен не брать!!!
    знаю что текст короткий, но смысла в нем достаточно