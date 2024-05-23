Сводками из Часова Яра противник де-факто признал, что так называемые «воюющие за Украину россияне-добровольцы» входят в состав формирований ГУР
В сводках украинских силовых структур, касающихся Часова Яра, появилось ещё одно вооружённое подразделение с весьма оригинальным названием. Речь идёт о так называемом «Международном легионе ГУР», который был брошен в бой в район пригородных дач.
Это подразделение, составленное более чем на 80 процентов из иностранных наёмников, было брошено в бой после того, как российские войска освободили Клещеевку и одновременно с этим достаточно весомо продвинулись южнее Часова Яра.
Само понятие «Международный легион», если можно так выразиться, коррелирует с так называемым «легионом Свобода России» (ЛСР) (* террористическая группировка, запрещённая в РФ). В самом ЛСР* публикуют информацию о том, что их 1-й механизированный батальон переброшен под Часов Яр, там действуют подразделения операторов дронов.
Другими словами, противник де-факто признал, что те лица, которых ранее постоянно именовали «самостоятельно действующими на стороне Украину россиянами-добровольцами», на самом деле входят в состав штатного вооружённого формирования Главного управления украинской разведки. Соответственно, и атаки на Брянскую и Белгородскую области боевики этого формирования осуществляли на основании приказа командования ГУР.
Теперь киевскому режиму это скрывать всё сложнее ввиду того, что «гуровцев» приходится использовать в наиболее горячих точках на линии боевого соприкосновения, хотя готовили их совсем для иных операций.
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