«Тиса-2»: жители Волчанска используют реку Волчья, чтобы бежать с подконтрольной ВСУ территории

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«Тиса-2»: жители Волчанска используют реку Волчья, чтобы бежать с подконтрольной ВСУ территории

Река Волчья, делящая Волчанск на две части, превращается для граждан Украины в своеобразную Тису-2. Речь идёт о том, что с момента взятия под контроль северной части Волчанска армией России всё больше жителей города, оставшихся на подконтрольной ВСУ территории города, пытаются перебраться туда, где киевский режим их не достанет.

Как сообщает «Изнанка военки», с начала недели в северную часть Волчанска через реку Волчья переправились 18 местных жителей. Один из них рассказал о гибели своего товарища, который при попытке переправиться на северный берег реки попал под огонь украинского снайпера, открытый с южного, контролируемого ВСУ, берега.





Таким образом, можно констатировать, что жители Волчанска готовы бежать от киевского режима даже при наличии серьёзной угрозы (буквально стрельбы в спину) от украинских военных. Вполне возможно, что далеко не один житель города стал жертвой украинских военных при попытке перебраться на территорию контроля ВС РФ.

К настоящему моменту город линией, проходящей по руслу Волчьей, поделён на две части, что превращает его в вариант Волчанск Северный и Волчанск Южный.

При этом Вооружённые силы России продолжают продвижение на флангах Волчанска, расширяя территорию контроля.
13 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Alex100 Звание
      Alex100
      0
      Сегодня, 09:05
      Вчера здесь было сообщение об этом, но больше НИКТО, НИГДЕ и НИЧЕГО не сообщал. Если не прав, киньте ссылку. Интересная ситуация.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 09:28
        Вот сволочи фашистские. am
        Мирняку в спину стреляют. am
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +5
          Сегодня, 09:33
          Ничего скоро им тоже достанется.

          "Бойцы группировки "Север" постепенно выдавливают ВСУ с улиц Волчанска. Основные силы ВСУ обосновались в многоэтажках в центре города по улице Гоголя. В связи с тем, что штурмовать эти постройки в лоб смысла не имеет, а использование ствольной артиллерии малоэффективно, принято решение на применение ТОС-1А "Солнцепёк" и тяжёлых 240-мм миномётов 2С4 "Тюльпан", - указывают авторы телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

          К Харькову стягивают резервы со всей Украины. Киев приказал отбросить русских к границе.

  2. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +4
    Сегодня, 09:05
    Штурмовики "северян" перешли границу и освободили ряд населённых пунктов.

    Штурмовые подразделения ВС РФ пересекли ленточку и вышли на оперативный простор в районе н. п. Волоховка, Чайковка, Охримовка и Малая Волчья в Харьковской области. Таким образом, расширив фронт восточнее Волчанска на 12 км и глубиной до 4 км. Почти сутки реакции ВСУ нет. Приходят в себя,
    — сообщает Telegram-канал Condottiero.

    Примечательно что стратегический резерв Сырского оценивается в районе 52 тыс.штыков.Из них 17 тыс. он уже перевел на границу в Сумской области и примерно 15-18 тыс.на границу в Харьковской области.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 09:11
      В продолжении поста.

      "Почти сутки реакции ВСУ нет. Приходят в себя", – отмечает Telegram-канал Condottiero.

      Интересный момент: все ждали, что следующим шагом после наступления на Волчанск станет удар русской армии по Сумской области, то есть сильно западнее Харькова. Вместо этого наши открыли еще одно направление, но восточнее.Украинское командование ВСУ сейчас обнаружило, что доступные резервы связаны боями или отправлены на участок фронта… оказавшийся тихим.

      Теперь главкому ВСУ Александру Сырскому и командующему оперативно-тактической группировки "Харьков" Михаилу Драпатому нужно срочно "рожать" еще две-три бригады на затыкание новой дыры и купирование фланговой угрозы.И тут дилемма: снимать ли опять войска с других направлений, которые Сырский и так уже ободрал как липку, ради удержания севера, или как-то маневрировать теми тушками, что уже прибыли на Харьковщину. Но тут возникает вопрос, как сдерживать русское наступление, которое и при предельной-то концентрации ВСУ на километр фронта сдерживать не очень получается.

      Переброска резервов из Сумской области по дорогам, которые наблюдаются нашими беспилотниками и простреливаются артиллерией, РСЗО и ВКС – то еще приключение с гарантированными потерями.
      Ну и что самое забавное: захода на Сумы никто не отменял, как и в западную часть Харьковской области.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:06
    Какие то вопросы стоит задавать?
    Всё такое/подобное происходило, происходит и будет происходить ...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 09:16
      Почему же ВСУ удалось затормозить наше продвижение? Это легко понять, посмотрев на перечень украинских подкреплений, пришедших на Харьковское направление за последнее время. Его приводит Telegram-канал "Военная Хроника":

      ◾42-я ОМБр. Предыдущая локация: Часов Яр;

      ◾82-я ОДШБр. Предыдущая локация: Работино;

      ◾71-я ОПБр. Предыдущая локация: Работино;

      ◾57-я ОМПБр. Предыдущая локация: Синьковка;

      ◾36-я ОБрМП. Предыдущая локация: Крынки;

      ◾батальон "Арей" (129-я бригада ТрО);

      ◾8-й полк сил специальных операций (не подтверждается другими источниками. — Ред.);

      ◾спецназ ГУР "Кракен"* и коллаборационисты.

      Авторы канала отмечают, что противник перебрасывает не бригады целиком, а отдельные батальоны, иногда — роты, которые удаётся вытащить из боёв. В результате чем дальше, тем больше ВСУ будут воевать сводными боевыми группами.

      А как учит нас история, ни к чему хорошему такая практика не приводит, так как, по сути, является процессом деградации вооружённых сил и утраты ими организационно-штатной структуры.

      Кстати Крынки и Работино после этого ВСУ потеряли,так же прорвана оборона в Часовом Яре.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:24
        А как учит нас история, ни к чему хорошему такая практика не приводит, так как, по сути, является процессом деградации вооружённых сил и утраты ими организационно-штатной структуры.
        . История много чему учит, в. т. ч. и тому, что не всегда приходится поступать как положено, приходится выкручиваться как получается.
        Что из этого получается? Да по разному и только от наших действиях зависит, что б противнику поплохело радикально, фатально!
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 09:35
        Почему бы тогда не давануть хорошенько в тех местах откуда переброшены резервы и где ослаблена лбс?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 09:37
          Так давят.Пошло движение в Запорожье.Работино они потеряли,ушли из Крынок, потеряли Клещеевку и высоты вокруг неё.В Часовом Яре интересно складывается ситуация.Опять же Белогоровку наши взяли.

          Ситуация на Запорожском направлении. Работино.

          ВС РФ полностью освободили населённый пункт Работино. Несмотря на это, враг продолжает огрызаться на северном крае населённого пункта.

          Населённый пункт Малая Токмачка.

          Наши войска продвигаются вперёд в районе Малой Токмачки. Работа ведётся без спешки. Бойцы из 108-го полка заходят с севера на запад. Успешно продвинулись уже на 1 км.

          Ситуация остаётся сложной. Наши товарищи с мест передают, что примерно через месяц ВС РФ должны подойти к Малой Токмачке для штурмовых действий. Есть потери, но российские войска уверенно наращивают инициативу и движутся к Орехову, пишет Телеграм-канал Архангел Спецназа.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:58
        Цитата: OrangeBigg
        Кстати Крынки и Работино после этого ВСУ потеряли,так же прорвана оборона в Часовом Яре.

        Под Харьков с Херсонского направления прибыла 36-я бригада морской пехоты ВСУ (вероятно отдельные подразделения), наспех её доукомплектовали на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области. Так же в Волчанск перебрасываются подразделения ВСУ из под Купянска.
  4. Arzt Звание
    Arzt
    +3
    Сегодня, 09:24
    К вопросу о топониме "Волчанск", "р. Волчья".
    Этой зимой, в этом районе (на нашей стороне).
  5. ergh081 Звание
    ergh081
    +2
    Сегодня, 09:49
    Таки-да. Что с мирными жителями города? Там идут активные БД, показывают применение 1,5-тонных ОДАБов , артиллерия, танки и т.п. Авдеевку два года эвакуировали, люди сами разбегались и всё равно кто-то остался. А с Харьковской областью всё быстро получилось, народу небось полно, которые не смогли сбежать. Вот первая публикация на эту тему