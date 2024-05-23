«Тиса-2»: жители Волчанска используют реку Волчья, чтобы бежать с подконтрольной ВСУ территории
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Река Волчья, делящая Волчанск на две части, превращается для граждан Украины в своеобразную Тису-2. Речь идёт о том, что с момента взятия под контроль северной части Волчанска армией России всё больше жителей города, оставшихся на подконтрольной ВСУ территории города, пытаются перебраться туда, где киевский режим их не достанет.
Как сообщает «Изнанка военки», с начала недели в северную часть Волчанска через реку Волчья переправились 18 местных жителей. Один из них рассказал о гибели своего товарища, который при попытке переправиться на северный берег реки попал под огонь украинского снайпера, открытый с южного, контролируемого ВСУ, берега.
Таким образом, можно констатировать, что жители Волчанска готовы бежать от киевского режима даже при наличии серьёзной угрозы (буквально стрельбы в спину) от украинских военных. Вполне возможно, что далеко не один житель города стал жертвой украинских военных при попытке перебраться на территорию контроля ВС РФ.
К настоящему моменту город линией, проходящей по руслу Волчьей, поделён на две части, что превращает его в вариант Волчанск Северный и Волчанск Южный.
При этом Вооружённые силы России продолжают продвижение на флангах Волчанска, расширяя территорию контроля.
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