Губернатор Белгородской области: Над городом сбиты несколько воздушных целей

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Губернатор Белгородской области: Над городом сбиты несколько воздушных целей

Сегодня над городом Белгородом были сбиты несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщил глава региона, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.


В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв.м.

- написал губернатор области.

В Белгородском районе в селе Таврово были повреждены три домовладения. По сообщениям местных органов власти, на территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Напомним, что Белгородская область, наряду с Брянской и Курской, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских формирований. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее рассказывал о необходимости создания санитарной зоны на территории Харьковской и Сумской областей Украины.
10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:09
    И что спрашивать? Про санитарную зону, опять и снова...
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -5
    Сегодня, 09:49
    Эвакуировать город не, все против, лучше страдать request
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 09:55
      Вы батенька паникёр. Так нацисты на это и рассчитывают, хотят чтобы Белгородская область эвакуировалась, была паника, они сами кричали об этом чтобы русские драпали за Урал. А что делать Курской области тогда и другим приграничным?
      1. old friend Звание
        old friend
        -4
        Сегодня, 10:30
        Нет, пускай лучше гибнут мирные жители. Даже во время 1 МВ в Российской империи было не зазорно эвакуировать население, например, сегодняшней Беларуси из зон, где шли бои. Видно тогда власти больше ценили жизни своих граждан
        Не можешь обеспечить защиту - эвакуируй тогда жителей на относительно безопасную территорию.
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +3
          Сегодня, 10:44
          И куда эвакуировать огромные области? Куда вы денете миллионы людей? Сравнивать ВОВ и сейчас нереально. Сейчас ракеты летают и за 500 км и дальше. Бомбить могут разные области, вплоть и до Москвы. Предлагаете пол России в Сибирь отправить на эвакуацию? Так это и хотят враги. Донецк вон живёт, город не мёртв, народу очень много, но даже они под обстрелами так не паникуют и не бегут как Виталий с дивана.
          Цитата: old friend
          Не можешь обеспечить защиту - эвакуируй тогда жителей на относительно безопасную территорию
          -так говорят именно провокаторы или цыпсошники прям по методичке. Нет у нас безопасных мест, вся Россия под угрозой. Защищать надо, а не кричать "всёпропало, бежим"
          1. old friend Звание
            old friend
            -3
            Сегодня, 10:51
            Речь шла не о ВОВ, а о 1 мировой. Т.е. царю было не зазарно эвакуировать народ. коммунистам во время ВОВ - аналогино, а сегодняшним господам во власти - зазарно?
            Мне, вот, интересно, когда вам руку или ногу оторвет при очередном налете или ближайший родственник домой не вернется, как Вы запоете?
            Не вижу ничего зазорного в эвакуации из приграничья населения. Так и должно поступать настоящее отвественное государство.
        2. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +1
          Сегодня, 10:51
          И запомните: от террора не скрыться нигде, не убежать, везде достанут. Террористов только уничтожать.
          У меня родственники и друзья есть: погибший и раненные, и я это знаю. Учить меня не надо.
          А приграничные районы (деревни, посёлки) давно эвакуированы, возможность есть. А вы предлагаете эвакуировать города и область миллионники. Куда?
          1. old friend Звание
            old friend
            0
            Сегодня, 10:55
            Для этого надо не боятся защищать свой народ ЛЮБЫМИ средствами, включая ЯО. На настоящий момент мне не понятно, президентом какой страны является ВВП - РФ или Украины. Судя по Белгороду, - все-таки, Украины. Иначе бы уже при первом прилете той стороной был получен ультиматум о применении ЯО по любому городу Украины на выбор. И самое главное, оно было бы применено. Да, после этого, пришлось бы забыть о западных "партнерах" навсегда, но война бы уже закончилась
            1. Олеся Леся Звание
              Олеся Леся
              0
              Сегодня, 11:07
              С вами бесполезно. Чтобы Россия ударила ЯО по украине - это как бальзам на душу Вашингтону, к этому и подталкивают нас. Им нужна маленькая ядерная катастрофа не только на украине, но и в Европе. Если применять ядерку нам, тогда уже реально и не по украине, а по Лондону и США. Эта самая язва.
              1. old friend Звание
                old friend
                0
                Сегодня, 11:12
                По Вашингтону - это 3 мировая. А я имел в виду закончить эту войну относительно малой кровью, которую, кстати, ваш "гарант" так и и не удосужился признать войной.

                ЗЫ давайте на этом закончим. Время покажет, кто был прав.