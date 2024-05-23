В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв.м.

Сегодня над городом Белгородом были сбиты несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Как сообщил глава региона, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.- написал губернатор области.В Белгородском районе в селе Таврово были повреждены три домовладения. По сообщениям местных органов власти, на территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей.На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Напомним, что Белгородская область, наряду с Брянской и Курской, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских формирований. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее рассказывал о необходимости создания санитарной зоны на территории Харьковской и Сумской областей Украины.