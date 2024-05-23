Заместитель генсека НАТО: У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине
В последнее время всё больше можно услышать разговоров о возможной отправке на Украину военных из западных стран и, в частности, вмешательстве в конфликт НАТО.
Однако, по словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, который когда-то занимал пост спикера Сената в Румынии, альянс не имеет таких намерений. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel на прошлой неделе в ходе его визита в Германию.
Джоанэ напомнил, что 5-я статья Североатлантического договора предусматривает взаимопомощь только между членами НАТО.
- отметил политик, добавив, что сейчас целью блока является увеличение помощи Украине, в которой она очень нуждается.
При этом натовский чиновник не упустил возможности обвинить Россию в ведении «гибридной войны» против западных стран. Однако он не назвал конкретных примеров, а лишь привёл предположения. Как, например, если Россия каким-то образом прервала бы соединение между Европой и США, идущее через оптоволоконные кабели по дну Атлантического океана. Вероятно, он вспомнил о западной диверсии на дне Балтийского моря в сентябре 2022 года, когда были подорваны газопроводы «Северный поток».
Запад всесторонне пытается задавить Россию всевозможными ограничениями. Он поставляет оружие на Украину и делится с ней разведданными, а «гибридную войну», почему-то, ведёт Россия против Запада, по заявлению тамошних пропагандистов.
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