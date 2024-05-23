Заместитель генсека НАТО: У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине

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Заместитель генсека НАТО: У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине

В последнее время всё больше можно услышать разговоров о возможной отправке на Украину военных из западных стран и, в частности, вмешательстве в конфликт НАТО.

Однако, по словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, который когда-то занимал пост спикера Сената в Румынии, альянс не имеет таких намерений. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel на прошлой неделе в ходе его визита в Германию.



Джоанэ напомнил, что 5-я статья Североатлантического договора предусматривает взаимопомощь только между членами НАТО.

Существует ясная демаркационная линия между территорией НАТО и территорией не-НАТО… У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. Украина даже не просит нас сделать это

- отметил политик, добавив, что сейчас целью блока является увеличение помощи Украине, в которой она очень нуждается.

При этом натовский чиновник не упустил возможности обвинить Россию в ведении «гибридной войны» против западных стран. Однако он не назвал конкретных примеров, а лишь привёл предположения. Как, например, если Россия каким-то образом прервала бы соединение между Европой и США, идущее через оптоволоконные кабели по дну Атлантического океана. Вероятно, он вспомнил о западной диверсии на дне Балтийского моря в сентябре 2022 года, когда были подорваны газопроводы «Северный поток».

Запад всесторонне пытается задавить Россию всевозможными ограничениями. Он поставляет оружие на Украину и делится с ней разведданными, а «гибридную войну», почему-то, ведёт Россия против Запада, по заявлению тамошних пропагандистов.
17 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 09:28
    Заместитель генсека НАТО: У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине


    Врёт.
    Во-первых солдаты НАТО уже на "вна украине".
    Во-вторых - их будет больше.
    Увы...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:58
      - У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине...
      по нечетным числам.
    2. ЗлойКоммунист Звание
      ЗлойКоммунист
      0
      Сегодня, 10:45
      Это другое , это типа волонтеры, ага
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:32
    «У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине» —

    — Они делают это "непреднамеренно" ...
  3. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 09:32
    Читаем значит как : у НАТО есть планы размещения солдат на Украине и они уже понемногу воплощаются в жизнь . Этим животным вообще верить нельзя НИКОГДА . Они всегда обманут.. И если они говорят одно , то значит по факту сделано будет совсем другое с точностью да наоборот
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:45
      Так когда говорят про одно и тоже уже пару месяцев подряд..Значит..."Если звезды зажигают,значит это кому то нужно"А.Экзюпери
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 09:34
    Значит подорвут ненужные подводные кабели и визг до Луны поднимут.
  5. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 09:39
    Чем больше они пытаются убедить в неучастии,тем меньше им веры.....
    Да,и не зря он про кабели вспомнил!....похоже,готовят какую то гадость с ними..."общественное мнение" на западе уже будет готово принять "русский след" в повреждениях ВОЛС.....
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 09:47
    Там только отпускники, по собственному желанию и туристы! Все хорошо laughing
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:27
      Цитата: Вадим С
      Там только отпускники, по собственному желанию и туристы! Все хорошо

      Вот-вот, а НАТО их туда не посылало, и не собиралось, и не надеялись....
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 09:53
    Заместитель генсека НАТО: У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине

    Походу они там бухают по-чёрному, ибо через несколько дней сами не помнят свои высказывания.
    Или память у них куриная? what
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:06
    . альянс не имеет таких намерений

    А у нас им веры нет... врут, как дышат....
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:06
    Врет гаденыш! Думают как рыбку съесть и на этот не сесть. Они медленно сдвигают границы. Начиналось все с касок и бронежилетов. У нас выбора другого нет кроме как добивать укропию, если не образумятся, то до последнего чубатого.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 10:10
    Заместитель генсека НАТО: У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине

    Подобные заявления - верный признак обратного!
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:25
    Заместитель генсека НАТО: У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине
    . Сколько можно повторять одно и то-же?
    Хотя, болтовня чиновников, это дело такое... размыто. Что там соответствует действительности, что там так, дымовая завеса, поди пойми?
    В общем, пока не случится, то или сё, следует ожидать самого экстремального.
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:47
    если Россия каким-то образом прервала бы соединение между Европой и США, идущее через оптоволоконные кабели по дну Атлантического океана
    Удивляюсь, почему мы этого не сделали после подрыва Северного потока?
  13. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:54
    У альянса нет никаких намерений размещать солдат на Украине
    Это если не считать тех кто под определением военный советник, инструктор, тех специалист и "доброволец" уже там. Сегодня на словах намерений нет, а завтра глядишь и уже колонны входят на Западную украину. А отдельные члены НАТО не скрывают, что рвутся ввести войска своей страны и как можно быстрее.