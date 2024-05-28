Ингвар Путешественник: вождь викингов и его трагическая экспедиция на Восток
Ингвар Путешественник (ок. 1010–1041) был вождем викингов из центральной Швеции. В шведских провинциях Седерманланд, Уппланд и Остергетланд есть несколько рунических камней, называемых Камнями Ингвара, которые рассказывают историю великой экспедиции на Восток, возглавляемой вождем викингов Ингваром.
Еще около 30 рунических камней, также называемых руническими камнями Ингвара, были воздвигнуты в память о тех, кто погиб во время экспедиции.
Экспедиция Ингвара была единственным шведским событием, которое упоминается на большинстве рунических камней. 24 из этих камней стоят в районе озера Меларен в Уппланде (Швеция) и относятся к шведским воинам, которые отправились с Ингваром в его экспедицию в земли сарацин. Камень, принадлежащий брату Ингвара, указывает на то, что он отправился на Восток за золотом, но погиб в сарацинской земле.
Рунический камень Харальда (Sö 179), один из «Камней Ингвара»
Рунический камень Тиллинге в Уппланде, воздвигнутый человеком в память о своем брате, погибшем в Серкланде, заканчивается молитвой за душу брата. Этот рунический камень тоже может быть одним из рунических камней Ингвара. Однако в нем не упоминается сам Ингвар. Поэтому он может быть памятником любому варягу, погибшему во время службы в Азии.
Эта судьбоносная экспедиция состоялась между 1036 и 1041 годом. Викинги пришли на юго-восточные берега Каспийского моря, а также, вероятно, принимали участие в битве при Сасирети в Грузии. Немногие вернулись, так как большинство погибло в боях и от болезней.
Саги об Ингваре Путешественнике
Согласно сагам, сначала Ингвар отправился в гости к Ярославу Мудрому в место, известное на древнескандинавском языке как Гардарики или «Земля Русов». Поездки в эту землю были обычным явлением среди скандинавов из-за относительной близости.
Согласно саге, Ингвар и его соотечественники оставались в Киевской Руси в течение трех лет, изучая языки и особенности местных рек. Затем гости-викинги двинулись дальше на юг вдоль великой реки (очевидно, Волги), где столкнулись с великанами и змеями.
Пережив эти мифические невзгоды, викинги наконец достигли города Китополис, которым правила королева Силкисиф. Прекрасная королева встречает их у ворот и любезно предлагает свое гостеприимство. В Саге так об этом говорится:
Невозможно с какой-либо уверенностью сказать, куда именно Ингвар и остальные викинги отправились дальше.
Страница рукописи Саги об Ингваре Путешественнике
Сага описывает долгое и трудное путешествие по реке, отмеченное встречами с великанами и ужасающим драконом, а также нападениями пиратов, которые замаскировали свои корабли, чтобы они напоминали плавучие острова.
В битве с пиратами Ингвар выпустил пылающую стрелу, которая воспламенила один из пиратских кораблей:
Позже Ингвар и его команда вернулись в Гелиополис, чтобы помочь Йольфу сражаться против его брата. В жестокой битве викинги убили всех сыновей Бьольфа с помощью шипастых колес и специально подготовленного оружия.
Когда потенциальный узурпатор был окончательно побежден, король Йольф немедленно ополчился против своего союзника, и викинги были вынуждены бежать.
Вскоре после битвы и предательства короля Йольфа Ингвар смертельно заболевает неназванной болезнью, которая также унесет жизни многих его попутчиков.
Перед смертью Ингвар приказывает разделить свое состояние на три части: треть церкви, треть бедным и треть своему отцу и сыновьям.
Удрученные, оставшиеся викинги возвращают тело Ингвара в город Китополис, где их снова принимает королева Силкисиф:
В конце саги член экипажа Кетиль возвращается в Швецию и рассказывает сыну Ингвара, Свейну, об их подвигах на Востоке. Свейн героически возвращается, чтобы убить дракона, жениться на прекрасной Силкисиф и основать церковь, которую он называет в честь своего отца.
Кетиль отправляется в Исландию, где он, наконец, оседает и передает историю будущим поколениям.
Историчность преданий об Ингваре
Историк Т. Д. Кендрик в своей книге «История викингов» рассказывает:
Этот принц со свитой шведов совершил смелое путешествие по всей длине Волги, сражаясь по пути, как повествует его сага, с драконами, змеями и чудовищами всех видов, пока, наконец, не прибыл в Саркланд, где и умер в 1041 году в юном возрасте.
На памятном камне в Седерманланде, таким образом, написано: «Тола установила этот камень для своего сына Харальда (или Хавальда), брата Ингвара; в далеких землях они смело искали богатства; на востоке их битвы приносили пищу орлу; на юге, в Саркланде, они умерли».
В XI веке Швеция вновь нашла повод искать богатства в землях по ту сторону Балтики. Это было время, когда шведские торговцы основали здесь свои поселения, и время, когда шведские пираты снова опустошили эти берега.
Ярослав Мудрый и шведская принцесса Ингигерда. Алексей Транковский
Семь рунических надписей на шведских мемориальных камнях этого периода (1020–1060) рассказывают о шведах, павших в этих странах. В эти десятилетия Ингвар Виттфарне вторгся и захватил западное и южное побережье Рижского залива.
Археологи спорят о конкретном маршруте путешествия Ингвара. Рунические камни не конкретизированы, и единственный письменный источник, в котором упоминается путешествие, это более поздняя средневековая сага, в которой трудно определить правду.
Источники утверждают, что Ингвар, сын шведского принца и великого человека по имени Эймундр, внук короля Эрика Сегерсалля (Эрик Победоносный), отправился примерно с 700 людьми на 30 кораблях в Саркланд. Это была «земля серкиров», которую обычно отождествляют с сарацинами, в основном арабами-мусульманами, живущими к югу от Каспийского моря, о чем также упоминают христианские авторы, жившие в Европе в Средние века.
В рунических камнях упоминаются помощники рулевого, капитаны и навигаторы, участвовавшие в экспедиции. Они также сообщают, что корабли были потеряны в Саркланде, и ни один из рунных камней не подтверждает, что кто-то выжил в этом инциденте.
Год смерти Ингвара, 1041, согласно саге и исландским анналам, соответствует предполагаемому возрасту этих рунических камней.
Другим важным источником являются грузинские хроники Картлис цховреба («Жизнь Картли»). Этот древний источник разделен на Древнюю Картлис Цховреба и Новую Картлис Цховреба. Первая охватывает грузинскую историю вплоть до XIV века, а вторая – с XIV по XVIII век. В этих важных грузинских хрониках упоминается экспедиция Ингвара из Швеции через русскую реку Волгу к Каспийскому морю.
Викинги, вероятно, использовали небольшие корабли, которые могли перемещаться по водам между долинами Риони и Куры, Сурамским перевалом. Причиной экспедиции могло быть открытие нового торгового пути на Каспий, поскольку ранее Волга была закрыта татарскими племенами.
Летописи также рассказывают о варягах, участвовавших в войне около 1040 года между грузинским царем Багратом IV и его вассалом Липаритом. Ингвар и его люди, вероятно, участвовали в грузино-византийской битве при Сасирети, расположенной примерно в 6 км к северу от реки Кура, примерно в 70 км к западу от Тифлиса (ныне Тбилиси).
Рунические надписи далее говорят, что Ингвар продолжил свое путешествие, вероятно, в земли халифата Аббасидов, столицей которого был Багдад. По пути туда их корабли подверглись нападению пиратов, у которых были «большие острова, похожие на корабли». Один из кораблей сгорел, но они открыли ответный огонь своими горящими стрелами и продолжили путь через Каспийское море.
Наконец, экспедиция пережила какое-то ужасное бедствие, возможно, чуму, и лишь немногие вернулись в Швецию.
Много лет спустя родственники и друзья погибших установили камни, которые представляют собой дань уважения этой роковой экспедиции на Восток, вождю викингов Ингвару и его людям.
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