Ингвар Путешественник: вождь викингов и его трагическая экспедиция на Восток



Рунический камень Харальда (Sö 179), один из «Камней Ингвара»



Рунический камень Тиллинге в Уппланде, воздвигнутый человеком в память о своем брате, погибшем в Серкланде, заканчивается молитвой за душу брата. Этот рунический камень тоже может быть одним из рунических камней Ингвара. Однако в нем не упоминается сам Ингвар. Поэтому он может быть памятником любому варягу, погибшему во время службы в Азии.

Саги об Ингваре Путешественнике

«Ингвар уже много дней плывет по реке. Затем показались города и большие здания, а затем они увидели великолепную цитадель. Она была построена из белого мрамора. Когда они приблизились к цитадели, они увидели огромные толпы мужчин и женщин. Тогда они поразились красоте, которую увидели там, и грации женщин, ибо многие из них были поразительно красивы. Но одна из них выделялась как нарядом, так и красотой. Эта прекрасная женщина дала знак Ингвару и его людям, что они должны прийти на встречу с ней».



Страница рукописи Саги об Ингваре Путешественнике

«Но как только Ингвар услышал звук мехов, он выстрелил освященным огнем и с Божьей помощью уничтожил этих дьявольских людей, так что от них не осталось ничего, кроме пепла».

«Она с великими почестями внесла его в город и приготовила к погребению с дорогими мазями. Затем королева попрощалась с ними с благословением Бога и Ингвара. «Он – мой Бог, тот, кто твой. Передай мои приветствия родственникам Ингвара, когда приедешь в Швецию, и попроси кого-нибудь из них приехать сюда с проповедниками и окрестить этот народ, и тогда здесь будет построена церковь, где упокоится Ингвар».

Историчность преданий об Ингваре

«Это вторжение викингов в Каспийский регион было широко известной экспедицией королевского шведского викинга Ингвара Виттфарне, чье прославленное имя встречается на более чем двадцати рунических камнях в его стране...



Этот принц со свитой шведов совершил смелое путешествие по всей длине Волги, сражаясь по пути, как повествует его сага, с драконами, змеями и чудовищами всех видов, пока, наконец, не прибыл в Саркланд, где и умер в 1041 году в юном возрасте.



На памятном камне в Седерманланде, таким образом, написано: «Тола установила этот камень для своего сына Харальда (или Хавальда), брата Ингвара; в далеких землях они смело искали богатства; на востоке их битвы приносили пищу орлу; на юге, в Саркланде, они умерли».



Ярослав Мудрый и шведская принцесса Ингигерда. Алексей Транковский