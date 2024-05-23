«Годы пролетели как МиГ-31»: пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская покинула Минобороны

Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью

Семь лет работавшая пресс-секретарем министра обороны России при Сергее Шойгу 33-летняя Россияна Марковская ушла с этой должности. Об этом Марковская сама сообщила на своей странице в одной из соцсетей.- написала Марковская.Пресс-секретарем тогда ещё министра обороны Шойгу девушка стала в ноябре 2017 года в возрасте 26 лет. По её словам, она решила перейти на другое место работы и поэтому уволилась. Однако своё новое место работы Марковская уточнять не стала.До прихода на работу в Минобороны РФ окончившая факультет журналистики Россияна Марковская работала на ГТРК «Владивосток», затем была корреспондентом телеканала «Звезда» и «Известий».В Минобороны ей был присвоен чин Государственного советника РФ 2-го класса, соответствующий званию подполковника.Стоит напомнить, что после последних перестановок в правительстве Сергей Шойгу покинул пост министра обороны и стал секретарём Совбеза России. Главой же Минобороны был назначен известный экономист Андрей Белоусов.