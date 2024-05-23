«Годы пролетели как МиГ-31»: пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская покинула Минобороны

54
«Годы пролетели как МиГ-31»: пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская покинула Минобороны

Семь лет работавшая пресс-секретарем министра обороны России при Сергее Шойгу 33-летняя Россияна Марковская ушла с этой должности. Об этом Марковская сама сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью

- написала Марковская.



Пресс-секретарем тогда ещё министра обороны Шойгу девушка стала в ноябре 2017 года в возрасте 26 лет. По её словам, она решила перейти на другое место работы и поэтому уволилась. Однако своё новое место работы Марковская уточнять не стала.

До прихода на работу в Минобороны РФ окончившая факультет журналистики Россияна Марковская работала на ГТРК «Владивосток», затем была корреспондентом телеканала «Звезда» и «Известий».

В Минобороны ей был присвоен чин Государственного советника РФ 2-го класса, соответствующий званию подполковника.

Стоит напомнить, что после последних перестановок в правительстве Сергей Шойгу покинул пост министра обороны и стал секретарём Совбеза России. Главой же Минобороны был назначен известный экономист Андрей Белоусов.
54 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Юрий ЕВРАЗ Звание
    Юрий ЕВРАЗ
    +7
    Сегодня, 10:15
    Пишут,что в Совбез и перешла
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Юрий ЕВРАЗ
      Пишут,что в Совбез и перешла

      По данным BRIEF перешла в Совбез.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:24
      Как теперь МО РФ работать будет без Россияны Марковской? request
      Ума не приложу. fool
      Спортсменка. Комсомолка. И наконец: просто красавица. (С) Кавказская пленница.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 10:58
        Цитата: Бородач
        Спортсменка. Комсомолка. И наконец: просто красавица.

        Звучит-то как "Россияна", "Россияночка" - не то что "Джавелина" или "Бандерина".
    3. Венд Звание
      Венд
      -14
      Сегодня, 10:25
      Шойгу многих своих заберёт, это нормально. Нормальный руководитель командой не разбрасывается. Чтобы работать на новом месте нужны проверенные люди. Тем самым из Совбеза уберут ненужных либералов. Все так чинно без ненужных вопросов.
      1. Юрий ЕВРАЗ Звание
        Юрий ЕВРАЗ
        +14
        Сегодня, 10:30
        Ну,да .Он в МО привел свою команду.Результат известен
      2. ЗлойКоммунист Звание
        ЗлойКоммунист
        +1
        Сегодня, 10:35
        Правиль , своих "Тимуровцев" надо брать с собой
      3. курвиметр Звание
        курвиметр
        0
        Сегодня, 10:39
        Аналогии, конечно, нет и не будет, к сожалению... Но так, ремарка... Тов. Ежова для начала тоже перевели на другую работу и команду его так же... А не плохо бы smile
      4. kvv Звание
        kvv
        -1
        Сегодня, 10:56
        его место на нарах. вместе со своими подельниками тимуровцами, а не в совбезе, но Путин же своих не сдает - "скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты"
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 11:13
          Цитата: kvv
          скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты

          И кто такой Шойгу, если у него друг Путин?
    4. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 11:04
      таскает свою компашку за собой
  2. al3x Звание
    al3x
    +14
    Сегодня, 10:15
    Кекс секретарём секретаря Совбеза будет wassat
    PS ещё пишут, что нач ГУ связи арестован, генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 10:25
      Цитата: al3x
      PS ещё пишут, что нач ГУ связи арестован, генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

      Замглавы Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
    2. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +1
      Сегодня, 11:02
      Говорят, очень "аккуратный" был. Деньги дома не держал. Но по первому требованию, зам предоставлял суммы от 50 тыс до 10 млн.
    3. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 11:04
      шойгу ничего не знал!!!!!

      может и про эту не знает чего
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 11:09
        Шойгу естественно вообще ничего не знал. Он, как Иванушка дурач'ок ведь, правда до целого министра дослужился. Может у него была цель переплюнуть Сердюкова? И походу он её достиг.
  3. Msi Звание
    Msi
    +13
    Сегодня, 10:16
    соответствующий званию подполковника.

    Ну классика. Женщина под полковник ом... lol
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 10:18
    Однако своё новое место работы Марковская уточнять не стала.
    Автор, уже известно, в интернете (ВОЕНВЕД) пишут, что:
    Марковская трудоустраивается в Совет Безопасности РФ, ...
  5. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +3
    Сегодня, 10:19
    Погоны гражданских служащих занимающие должности в силовых ведомствах.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +4
      Сегодня, 10:55
      Бог ты мой , сколько новых погонов напридумывали . Разобраться в них …. надо небось годы учиться . Но носящие их на плечах получают за хорошие глазки .
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 11:05
      непонятно зачем они нужны
      пощекотать чье-то эго видимо
  6. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +14
    Сегодня, 10:20
    Отрицательно отношусь к подобным женщинам в Минобороны. Все эти журналисты, имиджмейкеры - все это от профессиональной не пригодности руководства возникают. Создай сильную профессиональную армию, о которой будут говорить с восторгом и придыханием - и никаких имиджмейкеров не надо будет. Все картинки заменятся реальным делом. И люди потянутся сами..
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +13
      Сегодня, 10:25
      Верно,журналисты и прочая должны работать в СМИ..Левитан,к слову не работал в Наркомате Обороны.Но его слушали затаив дыхание.В отличие от тогт же Конашенкова,от которого плюются.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 11:18
        Цитата: dmi.pris1
        его слушали затаив дыхание.В отличие от тогт же Конашенкова,от которого плюются

        Гитлера с Геббельсом тоже слушали затаив дыхание. И что бы это значило? Может, дело не только в том, кого слушают, но ещё и в том, как он говорит и кто его слушает?
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -2
      Сегодня, 10:53
      Ну... людишки... они такие..., что...
      чего им не создай, всё равно оплёванным останешься...
      Наша история не даст соврать.
      Кого ни возьми... (
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 11:17
        У меня просьба: пусть те, кто минус ставит, "наморщит ум" и нарисует имя того, кого у нас не оплевали (по их мнению).
        Кто не напишет, тот просто три-два-рас! (О! Как раз трое...)
        Спасибо.
    3. N-W Звание
      N-W
      +1
      Сегодня, 11:09
      А была картинка? Не помню, чтобы эта фря где-то светилась. Похоже, она была больше для внутреннего пользования.
  7. ГГВ Звание
    ГГВ
    -1
    Сегодня, 10:20
    Так БАМ куда делся?И кто теперь супастатам грозить будет?
  8. Юрий ЕВРАЗ Звание
    Юрий ЕВРАЗ
    +15
    Сегодня, 10:20
    Ну.а мы ждем статью про арест генерала Шамарина,это более актульно,чем "передвижная кровать Шойгу"
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 10:31
      Цитата: Юрий ЕВРАЗ
      Ну.а мы ждем статью про арест генерала Шамарина,это более актульно

      Источник в правоохранительных органах подтвердил, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

      Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Как и в случае с арестованным ранее по делу о мошенничестве генералом Иваном Поповым, на сайте суда 22 мая появилась карточка дела, в которой говорится об аресте лица со скрытыми данными. Позднее пресс-служба суда сообщила, что Вадим Шамарин арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
      - "Коммерснтъ" -
  9. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +5
    Сегодня, 10:22
    Секретутка,однако...Остается только завидовать такой карьере-даже если не вылезать из зоны боевых действий вряд ли можно так быстро достичь такого высокого звания...
  10. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +6
    Сегодня, 10:24
    Даже звания генерала не дали? Обидно за нее как-то...
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 11:07
      дали бы, не сомневайся, не попроси ее босса освободить место
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +11
    Сегодня, 10:24
    В МО создается невыносимая обстановка - ничего ее вынесешь, даже биткойны (которые любила Шевцова). И даже начальнику связи не помогают связи. И даже фамилия Иванов не соответствует национально-кадровой политике...
    А пресс-секретарям врать запретили: считай на мороз без профессии выкинули!
  12. курвиметр Звание
    курвиметр
    +5
    Сегодня, 10:31
    Всё как всегда... Ваньке за атаку........, а Маньке...... Красную Звезду wink
  13. Владимир М Звание
    Владимир М
    +8
    Сегодня, 10:32
    Автор "постеснялся" дописать, что эта "дама" разместила свой пост в одной из соцсетей, которая запрещена в России.
  14. Фактор Звание
    Фактор
    +4
    Сегодня, 10:34
    Вот теперь и посмотрим на путинскую ротацию.
    Будут ли люди из окопов пресс-секретарями министра обороны?
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      -1
      Сегодня, 10:51
      Цитата: Фактор
      Вот теперь и посмотрим на путинскую ротацию.

      Главное преданных друзей вывести из-под удара, повысить, передвинуть, а то на Алтай на рыбалку ездить не с кем будет. Хотя Алексашка в конце концов, всё же плохо кончил, в Сибирь новый император погнал.
  15. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +3
    Сегодня, 10:35
    что-то непонятно немного, кто из них круче- Конашенков или Марковская? и зачем их двое- тоже непонятно..
    1. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 10:40
      Один общий, другая личная. Вот и вся разница laughing
    2. Alex100 Звание
      Alex100
      +1
      Сегодня, 11:17
      "...Конашенков или Марковская? и зачем их двое- тоже непонятно.."
      Почему не понятно ? Один для дела, другая для тела.
  16. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 10:38
    Цитата: советник 2 уровня
    что-то непонятно немного, кто из них круче- Конашенков или Марковская? и зачем их двое- тоже непонятно..

    Вообще-то мальчики отличаются кое-чем от девочек - они разные, совсем разные.
  17. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 10:43
    А это какой стыд ? Испанский, доминиканский или уже ,таки, наш ?!
  18. Single-n Звание
    Single-n
    +2
    Сегодня, 10:44
    Бог с ней. Тут более интересных дядей за вымя начали щупать.
    23 мая стало известно о задержании замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина


    Предлагаю помянуть тех кто погиб из-за этих "патреотцев" и тех кто защищал это......руводящее ... в инфополе. Гибель наших солдат и мирных жителей на вашей совести.
    П,С, Жаль что Мурз чуть-чуть не дожил до этого звездопада
  19. g_ae Звание
    g_ae
    -1
    Сегодня, 10:44
    Хотелось бы посмотреть список наград данной валькирии. Огласите весь список, пожалуйста!
  20. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 10:49
    Ничего такой подполковник, всем таких подполковников. laughing
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 11:08
      это подполковник кого надо подполковник
  21. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 10:57
    Под полковник). В том окружении и под генеральшей немало, такие звёзды на погонах, что на колени упасть хочется laughing Возможно, что и героев имеются, да не носят из скромности!
  22. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 11:01
    Все мои коменты в отношении бывшего МО были резко отрицательные .А вот тут, пожалуй, за него заступлюсь - нормальная практика - свои люди работают с прессой . На "масковских тусах" не светилась особо , замечена в скандалах не была, что "подполковник" - ну , чуть перебор, майора было бы достаточно, но, не забываем про кучу генеральш (есть даже генерал-полковники!) в системе МО и МВД . Там - система , вы ее НИКОГДА не сломаете , НИКОГДА . Сломать можно только одним способом , но он не для нас, увы, проходили ,хватит ....А перестроить невозможно : система заточена на другое...А про мораль в наше время вообще говорить смешно.
  23. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 11:01
    Бордель какой то ,а не министерство обороны..
    1. Оптимус_Прайм Звание
      Оптимус_Прайм
      +1
      Сегодня, 11:10
      Знать бы ещё кто это такая
  24. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +2
    Сегодня, 11:05
    Удивительно, но многие фигуранты дела, включая Марковскую, вдруг принялись переписывать имущество на других лиц. Удивляет конкретно наивность, мол, авось это не заметут, и осведомлённость, когда уже за несколько месяцев люди начинают какие-то движения.
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      0
      Сегодня, 11:17
      Ну, так о смене руководства МО заговорили еще в апреле... И если даже в сми инфа просочилась, то люди( людишки) в курсе были, нос по ветру держат smile
  25. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 11:11
    Новость - "желтая", т.е. "добытая" из соц.сетей.
    И, если бы не работа этого гос.служащего на министра обороны Шойгу, то ей (новости) совсем не место на ВО...
    Мало ли в Бразилии... Пэдров?! (с)
    И... от комментариев дурно пахнет... плохо скрытой завистью, не находите?..
    "Мне - 62, а я только... А ей 33 и она - вона где!!! Аж на Красной площади... улыбается...ссссу..."
    Пацаны, как-то не "по звёздам"... Да и не по-мужски. Есть факты, который вы готовы предоставить?!
    Кроме "богатого жизненного опыта" ничего нет?..
    Будьте сдержанней. У вас же у всех... дочери... внучки...
    Стыдно, тов. офицеры.