«Годы пролетели как МиГ-31»: пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская покинула Минобороны
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Семь лет работавшая пресс-секретарем министра обороны России при Сергее Шойгу 33-летняя Россияна Марковская ушла с этой должности. Об этом Марковская сама сообщила на своей странице в одной из соцсетей.
Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью
- написала Марковская.
Пресс-секретарем тогда ещё министра обороны Шойгу девушка стала в ноябре 2017 года в возрасте 26 лет. По её словам, она решила перейти на другое место работы и поэтому уволилась. Однако своё новое место работы Марковская уточнять не стала.
До прихода на работу в Минобороны РФ окончившая факультет журналистики Россияна Марковская работала на ГТРК «Владивосток», затем была корреспондентом телеканала «Звезда» и «Известий».
В Минобороны ей был присвоен чин Государственного советника РФ 2-го класса, соответствующий званию подполковника.
Стоит напомнить, что после последних перестановок в правительстве Сергей Шойгу покинул пост министра обороны и стал секретарём Совбеза России. Главой же Минобороны был назначен известный экономист Андрей Белоусов.
Страница Россияны Марковской в соцсети
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