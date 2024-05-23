«Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока НАТО»

Президент США Джо Байден намерен предоставить Кении статус страны, являющейся главным партнером, не входящим в НАТО. Зафиксировать этот статус Кении предполагается во время грядущего визита в США лидера этой африканской страны Уильяма Руто.Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в американском правительстве, этот шаг имеет преимущественно символическое значение и предположительно произойдет непосредственно перед отправкой тысячи кенийских полицейских для противодействия росту организованной преступности на Гаити.Таким образом, Кения станет первой африканской страной к югу от пустыни Сахара, которой будет присвоено это звание. Новый статус позволит ей получать от США более современные вооружения и принимать участие в мероприятиях в области безопасности, только под диктовку США.По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников в администрации экс-президента США Дональда Трампа, если какая-либо еще не имеющая этого статуса африканская страна имеет основания, чтобы стать главным союзником НАТО, то это Кения.При этом уточняется, что укрепление связей между Вашингтоном и Найроби происходит на фоне растущего беспокойства администрации Байдена по поводу усиления китайского и российского влияния на Африканском континенте.В частности, ранее сообщалось, что российские силы в Африке занимают оставляемые американским контингентом военные базы в Нигере. Вывод войск США из Нигера уже начался.

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