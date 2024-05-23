Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока НАТО

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Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока НАТО

Президент США Джо Байден намерен предоставить Кении статус страны, являющейся главным партнером, не входящим в НАТО. Зафиксировать этот статус Кении предполагается во время грядущего визита в США лидера этой африканской страны Уильяма Руто.

Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в американском правительстве, этот шаг имеет преимущественно символическое значение и предположительно произойдет непосредственно перед отправкой тысячи кенийских полицейских для противодействия росту организованной преступности на Гаити.



Таким образом, Кения станет первой африканской страной к югу от пустыни Сахара, которой будет присвоено это звание. Новый статус позволит ей получать от США более современные вооружения и принимать участие в мероприятиях в области безопасности, только под диктовку США.

По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников в администрации экс-президента США Дональда Трампа, если какая-либо еще не имеющая этого статуса африканская страна имеет основания, чтобы стать главным союзником НАТО, то это Кения.

При этом уточняется, что укрепление связей между Вашингтоном и Найроби происходит на фоне растущего беспокойства администрации Байдена по поводу усиления китайского и российского влияния на Африканском континенте.

В частности, ранее сообщалось, что российские силы в Африке занимают оставляемые американским контингентом военные базы в Нигере. Вывод войск США из Нигера уже начался.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:18
    «Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока НАТО» —

    — Главнее Украины? ...
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +2
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Главнее Украины? ...

      Да, Украина статуса союзник вне НАТО не имеет
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 10:20
    джбан (это будет очередная кавер версия от джо байден) назначил любимой африканской женой
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:27
    Президент США предоставит Кении статус главного партнёра блока НАТО
    . Пряник предложили.... а кнут, потом он обязательно проявится!
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +1
      Сегодня, 11:00
      А кнут всегда спрятан за спиной
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:12
        Как говорится... Ты видишь суслика???.... А он есть!
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 10:31
    Основное в этой новости - это то, что Кения согласна за эту сомнительную плюшку отправить своих полицейских на грязную работу на Гаити ,
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 10:37
      Ну хорошо когда можешь так делать. Похлопал по плечу и отправил куда то.
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:44
      Почему бы и не отправить? Полагаю, там кандидаты в очередь выстроились.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:33
    Хотят негров ещё разок поиметь .
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:35
    Им пообещают продать Пэтриот?
    И почему бидон грохотает за НАТО, а не США?
    В НАТО есть Венгрия и Турция, которые за американские хотелки обязательно будут выторговывать что-то для себя, а другие восточноеврпейские натовцы тоже просекут такой бизнес и подключатся.
    Ведь за верность и поддакивание в НАТО уже не платят, скорее используют. А воттна фронде можно подзаработать.
    Кстати, про Кению - самый крутой национальпый парк с львами и слонами, неплохой чай и кофе.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:38
    Президент США Джо Байден намерен предоставить Кении статус страны, являющейся главным партнером, не входящим в НАТО.
    Значит Кении в будущем придет трындец. Но до этого американцы ими попользуются на Гаити и возможно еще где-нибудь где жалко использовать белого человека.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: rotmistr60
      Значит Кении в будущем придет трындец.

      По африканским меркам, кенийцы жили неплохо, по крайней мере с голоду не умирали.
  8. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Сегодня, 10:41
    Из серии : "Ты старайся ,дурачек,мы дадим тебе значек !"
  9. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 10:43
    Сало на слоновую кость поменяли....
  10. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 10:52
    Что? Вот как прямо Бидон и присвоит? Лично? А прочие страны НАТО? Их не спросят?
    И что тогда будет, если кто из них закочевряжится? Взад статус отзовут?