На Украине планируется трехкратное повышение так называемого военного сбора

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На Украине планируется трехкратное повышение так называемого военного сбора

Киевские власти, несмотря на одобрение крупнейшего пакета военной помощи от США, продолжают искать способы увеличить приток средств на нужды армии за счет граждан страны.

Как пишет Forbes Украина со ссылкой на источники в Верховной Раде и правительстве страны, власти работают над законопроектом, предусматривающим повышение военного сбора и НДС.



В материале говорится, что соответствующий норматив может быть внесен на рассмотрение парламентом уже в конце июня – начале июля.

Касательно изменений, которые ждут простых украинцев в рамках вышеупомянутой инициативы, предусматривается более чем трехкратное повышение военного сбора с текущих 1,5% до 5%. Причем аналогичная ставка будет введена и для ИП.

Кроме того, в рамках того же законопроекта рассматривается возможность увеличения НДС на 2-3%.

Согласно данным, озвученным одним из собеседников издания, причиной таких мер стала потребность в дополнительных бюджетных средствах на закупку и ремонт военной техники. По предварительным подсчетам, на это может потребоваться от 400 до 500 млрд гривен (примерно 12 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что еще одним способом пополнения украинского бюджета может стать бронирование военнообязанных, работодатель которых готов платить за них по 20 тыс. гривен в месяц.
21 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:30
    На Украине планируется трехкратное повышение так называемого военного сбора
    . Это последствия... напоминать, что это они сами наскакали, смысла нет, это должны были понять уже все.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 10:52
      это они сами наскакали
      Пусть поскачут ещё. Может денег прибавится wink
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:57
        Станет, станет больше, в карманах у тех, у кого те карманы, у кого нужно, карманы...
  2. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 10:31
    Касательно изменений, которые ждут простых украинцев в рамках вышеупомянутой инициативы, предусматривается более чем трехкратное повышение военного сбора с текущих 1,5% до 5%

    Хотели кружевные трусы... Теперь последние с жёлтыми пятнами снимут у украинцев... laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Msi
      Хотели кружевные трусы... Теперь последние с жёлтыми пятнами снимут у украинцев...

      Да с труселями у небратьев, промашка вышла.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:31
    Разденут хохлоту до кружевных труселей , которые им после муйдана дали.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:54
      Разденут хохлоту до кружевных труселей
      Пусть теперь на Майдане в набедренных повязках из пальмовых листьев скачут laughing
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 10:32
    Каких только законов с новыми налогами нам не предлагают! Даже к налогу на бездетность добавить налог на МАЛОдетность, т.е. 2 ребенка в семье - мало, платить налог надо. Не поможет. Ни действующие, ни будущие налоги не спасут украину.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 10:46
      Скоро появится налог на многодетность.
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 10:35
    Киевские власти, несмотря на одобрение крупнейшего пакета военной помощи от США, продолжают искать способы увеличить приток средств на нужды армии за счет граждан страны.
    Это может означать только одно, режим находящийся у власти в Украине продолжит сражаться до последнего украинца.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:56
      Это может означать только одно, режим находящийся у власти в Украине продолжит сражаться до последнего украинца
      После чего всей компанией дружно отъедут в Израиль
  6. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +2
    Сегодня, 10:43
    а НДФЛ ? очень даже логично
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:44
    предусматривается более чем трехкратное повышение военного сбора с текущих 1,5% до 5%
    Значит считают, что есть еще возможность выжать из населения остатки "благополучия". Можно их поздравить - майдан прошел не зря и дает свои плоды.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 10:53
      У всего есть предел. Ну выжмут население, внутренние ресурсы и таки начнётся у них война всех против всех. Но как мне кажется, нам от этого легче не станет. В нашу сторону как стреляли оттуда так и будут.
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 10:46
    Страна эксперимент. Заодно можно посмотреть на последствия. Что только на украинцах не испытывают. Как подопытные кролики. request
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:51
    На 500-гривенной скакляцкой купюре изображён какой-то Сковорода. Это ещё что за майданутый? Только что из хлева? wink
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Голландец Михель
      На 500-гривенной скакляцкой купюре изображён какой-то Сковорода. Это ещё что за майданутый? Только что из хлева? wink


      Нет, это философ и поэт 18 века родом с Киевской губернии.
    2. Alex100 Звание
      Alex100
      0
      Сегодня, 11:09
      Даже их купюры похожи на евро-купюры.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:11
        Даже их купюры похожи на евро-купюры
        Это потому, что Украина це Европа wink
    3. внук Перуна Звание
      внук Перуна
      0
      Сегодня, 11:16
      Цитата: Голландец Михель
      Только что из хлева?
      Нее, в 18 веке жил.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 10:58
    Банда признала нелегитимного легитимным. Из страны сделали бандитскую малину. Не понятно, к чему там теперь законы, на них и раньше клали с прибором. Теперь можно в открытую трясти бабло по беспределу.