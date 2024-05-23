На Украине планируется трехкратное повышение так называемого военного сбора
Киевские власти, несмотря на одобрение крупнейшего пакета военной помощи от США, продолжают искать способы увеличить приток средств на нужды армии за счет граждан страны.
Как пишет Forbes Украина со ссылкой на источники в Верховной Раде и правительстве страны, власти работают над законопроектом, предусматривающим повышение военного сбора и НДС.
В материале говорится, что соответствующий норматив может быть внесен на рассмотрение парламентом уже в конце июня – начале июля.
Касательно изменений, которые ждут простых украинцев в рамках вышеупомянутой инициативы, предусматривается более чем трехкратное повышение военного сбора с текущих 1,5% до 5%. Причем аналогичная ставка будет введена и для ИП.
Кроме того, в рамках того же законопроекта рассматривается возможность увеличения НДС на 2-3%.
Согласно данным, озвученным одним из собеседников издания, причиной таких мер стала потребность в дополнительных бюджетных средствах на закупку и ремонт военной техники. По предварительным подсчетам, на это может потребоваться от 400 до 500 млрд гривен (примерно 12 млрд долларов).
Ранее сообщалось, что еще одним способом пополнения украинского бюджета может стать бронирование военнообязанных, работодатель которых готов платить за них по 20 тыс. гривен в месяц.
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