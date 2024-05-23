Китай начал военные учения близ Тайваня сразу на четырёх направлениях

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Китай начал военные учения близ Тайваня сразу на четырёх направлениях

Сегодня утром Китай начал двухдневные военные учения близ Тайваня, окружив остров военными кораблями и самолетами, сообщает официальное китайское информационное агентство Синьхуа.

По данным агентства, манёвры начались в 7:45 утра и проходят в Тайваньском проливе, а также к северу, югу и востоку от острова Тайвань.



Эксперты отмечают, что учения связаны с тем, что Лай Циндэ, которого Китай называет сепаратистом, был приведен к присяге в качестве нового президента Тайваня.

В агентстве добавили, что маневры под названием «Joint Sword 2024A» («Совместный меч»), сосредоточены на отработке боевой готовности к совместному военно-морскому и воздушному патрулированию разных родов войск и нанесении совместных точных ударов по ключевым целям.

По словам представителя китайского военного ведомства Ли Ши, учения являются ответом на «сепаратистские действия сил Тайваня» и серьезным предостережением для внешних сил от вмешательства в дела Китая.

На Тайване, естественно, осудили китайские военные маневры, назвав их «подрывающими региональный мир и стабильность».
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:54
    «Китай начал военные учения близ Тайваня сразу на четырёх направлениях» —

    Джонка Тайваня,
    Возвращайся в родную гавань!
    Ветер попутный...
    ---
    台湾船,
    回到你的家乡港口!
    风是公平的。..
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:02
    Сегодня утром Китай начал двухдневные военные учения близ Тайваня, окружив остров военными кораблями и самолетами
    Китай всего навсего продемонстрировал свое присутствие "сепаратистам" (по его определению) и то, что у него все под контролем. Заодно отработают слаженность и взаимодействие родов войск.
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 11:04
    Придется Тайваню на двойной шпагат садиться!
  4. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 11:05
    Как говорили во время ВОВ - 'Взяли в клещи'