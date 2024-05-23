«Китай начал военные учения близ Тайваня сразу на четырёх направлениях»

Сегодня утром Китай начал двухдневные военные учения близ Тайваня, окружив остров военными кораблями и самолетами, сообщает официальное китайское информационное агентство Синьхуа.По данным агентства, манёвры начались в 7:45 утра и проходят в Тайваньском проливе, а также к северу, югу и востоку от острова Тайвань.Эксперты отмечают, что учения связаны с тем, что Лай Циндэ, которого Китай называет сепаратистом, был приведен к присяге в качестве нового президента Тайваня.В агентстве добавили, что маневры под названием «Joint Sword 2024A» («Совместный меч»), сосредоточены на отработке боевой готовности к совместному военно-морскому и воздушному патрулированию разных родов войск и нанесении совместных точных ударов по ключевым целям.По словам представителя китайского военного ведомства Ли Ши, учения являются ответом на «сепаратистские действия сил Тайваня» и серьезным предостережением для внешних сил от вмешательства в дела Китая.На Тайване, естественно, осудили китайские военные маневры, назвав их «подрывающими региональный мир и стабильность».

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