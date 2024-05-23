ВС РФ взяли под контроль крупный узел логистики ВСУ на западе Красногоровки, перерезав дорогу на Александрополь

6
ВС РФ взяли под контроль крупный узел логистики ВСУ на западе Красногоровки, перерезав дорогу на Александрополь

Российская армия осуществила продвижение в черте города Красногоровка, остающегося единственным оставшимся территориально близким к Донецку городом ДНР, в котором находятся украинские войска. Противник признаёт потерю городской территории на западе города.

По последним данным, в течение суток ВС РФ взяли под контроль территории к северо-западу от улицы Пушкина – в районе улицы Фермерской.



ВС РФ нанесли поражение противнику также на обширной территории складов, где ранее находились огневые позиции ВСУ и где складировалось оружие и боеприпасы. Эта территория также использовалась для проведения ротационных мероприятий – туда перебрасывались резервы, которые потом распределялись в городской черте Красногоровки.

Теперь этот узел логистики ВСУ на западе города утрачен. Российская армия в течение суток продвинулась в Красногоровке на глубину до 800 м, перерезав дорогу, которая идёт в сторону Александрополя. Ранее была перерезана дорога на Острое. Это значительный ущерб для возможностей ВСУ по снабжению своего несущего потери гарнизона в Красногоровке.

Новые территории контроля ВС РФ помечены на карте:




Операция по освобождению Красногоровки продолжается. Противник теряет территории в черте города ежедневно, несмотря на перебрасываемые командованием резервы.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. курвиметр Звание
    курвиметр
    +3
    Сегодня, 10:50
    Мне вот правда обидно... Независимо от моего отношения к этой сво... На передовой бойцы последние головы кладут, а в МО такая свистопляска sad
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 10:53
      Цитата: курвиметр
      а в МО такая свистопляска

      Лучше поздно, чем никогда. И есть надежда, что к лучшему. hi
      1. курвиметр Звание
        курвиметр
        -4
        Сегодня, 10:56
        Сомневаюсь... "... надежды юношей питают..."
  2. Alex100 Звание
    Alex100
    0
    Сегодня, 11:04
    Есть еще важная и теперь единственная дорога снабжения на севере, до которой пока не дотянуться. Мы пытались в свое время выйти на нее через Невельское ( северо-восток от Белогоровки) , но оборона там крепкая.
  3. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +1
    Сегодня, 11:14
    "Новые территории контроля ВС РФ помечены на карте"...
    А нельзя предоставить полную картину на карте вместе со "старыми" территориями, что бы не искать это на других ресурсах? Или сам автор этого не знает?
  4. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 11:19
    :
    Цитата: DvaParovoza
    Или сам автор этого не знает?

    good lol