ВС РФ взяли под контроль крупный узел логистики ВСУ на западе Красногоровки, перерезав дорогу на Александрополь
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Российская армия осуществила продвижение в черте города Красногоровка, остающегося единственным оставшимся территориально близким к Донецку городом ДНР, в котором находятся украинские войска. Противник признаёт потерю городской территории на западе города.
По последним данным, в течение суток ВС РФ взяли под контроль территории к северо-западу от улицы Пушкина – в районе улицы Фермерской.
ВС РФ нанесли поражение противнику также на обширной территории складов, где ранее находились огневые позиции ВСУ и где складировалось оружие и боеприпасы. Эта территория также использовалась для проведения ротационных мероприятий – туда перебрасывались резервы, которые потом распределялись в городской черте Красногоровки.
Теперь этот узел логистики ВСУ на западе города утрачен. Российская армия в течение суток продвинулась в Красногоровке на глубину до 800 м, перерезав дорогу, которая идёт в сторону Александрополя. Ранее была перерезана дорога на Острое. Это значительный ущерб для возможностей ВСУ по снабжению своего несущего потери гарнизона в Красногоровке.
Новые территории контроля ВС РФ помечены на карте:
Операция по освобождению Красногоровки продолжается. Противник теряет территории в черте города ежедневно, несмотря на перебрасываемые командованием резервы.
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