Опубликованы кадры уничтожения РЛС МР-18 ВСУ российской ракетой Х-35У
Российские военные продолжают выявлять и уничтожать комплексы ПВО противника на территории Украины.
Стоит отметить, что киевские власти уже не первый месяц жалуются своим западным партнерам на невозможность эффективного перехвата ракет и дронов ВС РФ. В связи с этим украинский президент Владимир Зеленский настаивает на поставках в ВСУ как минимум семи американских комплексов ПРО «Пэтриот».
В то же время пока на Западе размышляют о том, поставлять или не поставлять Киеву свои системы, ВС РФ добивают остатки украинской противовоздушной обороны.
Так, ряд российских пабликов выложил видео, на котором запечатлено уничтожение украинской РЛС МР-18. На кадрах видно, как российский дрон осуществляет наведение на вышеупомянутую установку. Затем туда прилетает ракета, как сообщается, Х-35У.
Напомним, что РЛС МР-18 – это высокомобильный радар метрового диапазона радиоволн, разработанный украинской компанией «Искра». Со слов разработчика, система способна обнаруживать объекты, изготовленные с применением технологии «стелс».
В свою очередь, ракета Х-35У, уничтожившая важнейшую составляющую украинской ПВО, является унифицированной ПКР с дальностью пуска 260 км.
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