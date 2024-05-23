Посол РФ в США: киевский режим уже не спрашивает у спонсоров разрешения на удары западным оружием по России
Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал призывы некоторых американских конгрессменов и политиков к Белому дому «разрешить» киевскому режиму наносить удары по территории нашей страны, которую на Западе признают юридически российской, поставленным Штатами оружием. Соответствующее заявление дипломат сделал в ответ на вопрос одного из СМИ, оно опубликовано в официальном телеграм-канале посольства России в Вашингтоне.
По мнению Антонова, подобные заявления и призывы западных русофобов являются очень опасными и безрассудными. В конечном итоге, это приведет к втягиванию в конфликт США и НАТО. Впрочем, именно этого и добивается утративший легитимность глава агонизирующего киевского режима Зеленский.
— констатировал российский посол в Вашингтоне.
По его словам, дальнобойное американское оружие ВСУ непременно будут использовать против мирных граждан РФ, в первую очередь женщин, детей и стариков. В этом же ряду эскалации конфликта и выхода его за региональные пределы, включая непосредственное вовлечение в войну армий НАТО, входят призывы Киева сбивать российские ракеты, беспилотники и самолеты в небе над Украиной.
При этом посол подчеркнул, что на деле киевский режим уже давно не спрашивает у своих иностранных хозяев разрешения на нанесение ударов западным оружием по гражданским объектам на территории России. Налеты на мирные населенные пункты РФ осуществляются украинскими националистами практически на регулярной основе. Эти действия однозначно трактуются как военные преступления, к которым причастны не только киевские правители, но и их западные покровители.
При этом звучащие в Вашингтоне фактически безумные призывы для нас означают лишь одно — необходимость скорейшего разгрома преступного режима в Киеве. И это прекрасно понимают в российских Вооруженных силах, демонстрирующих героические победы на фронте, подытожил Антонов.
Ранее, 11 мая, посол РФ в США объяснил, с чем связано принятие США решения о выделении нового пакета военной помощи Киеву после нескольких месяцев его блокирования в нижней палате Конгресса. Антонов уверен, что это связано со стремительно растущими успехами ВС РФ на фронте.
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