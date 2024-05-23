Посол РФ в США: киевский режим уже не спрашивает у спонсоров разрешения на удары западным оружием по России

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Посол РФ в США: киевский режим уже не спрашивает у спонсоров разрешения на удары западным оружием по России

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал призывы некоторых американских конгрессменов и политиков к Белому дому «разрешить» киевскому режиму наносить удары по территории нашей страны, которую на Западе признают юридически российской, поставленным Штатами оружием. Соответствующее заявление дипломат сделал в ответ на вопрос одного из СМИ, оно опубликовано в официальном телеграм-канале посольства России в Вашингтоне.

По мнению Антонова, подобные заявления и призывы западных русофобов являются очень опасными и безрассудными. В конечном итоге, это приведет к втягиванию в конфликт США и НАТО. Впрочем, именно этого и добивается утративший легитимность глава агонизирующего киевского режима Зеленский.



Уровень истерической реакции на наши успехи на фронте в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии не по дням, а по часам. Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте

— констатировал российский посол в Вашингтоне.

По его словам, дальнобойное американское оружие ВСУ непременно будут использовать против мирных граждан РФ, в первую очередь женщин, детей и стариков. В этом же ряду эскалации конфликта и выхода его за региональные пределы, включая непосредственное вовлечение в войну армий НАТО, входят призывы Киева сбивать российские ракеты, беспилотники и самолеты в небе над Украиной.

При этом посол подчеркнул, что на деле киевский режим уже давно не спрашивает у своих иностранных хозяев разрешения на нанесение ударов западным оружием по гражданским объектам на территории России. Налеты на мирные населенные пункты РФ осуществляются украинскими националистами практически на регулярной основе. Эти действия однозначно трактуются как военные преступления, к которым причастны не только киевские правители, но и их западные покровители.

При этом звучащие в Вашингтоне фактически безумные призывы для нас означают лишь одно — необходимость скорейшего разгрома преступного режима в Киеве. И это прекрасно понимают в российских Вооруженных силах, демонстрирующих героические победы на фронте, подытожил Антонов.

Ранее, 11 мая, посол РФ в США объяснил, с чем связано принятие США решения о выделении нового пакета военной помощи Киеву после нескольких месяцев его блокирования в нижней палате Конгресса. Антонов уверен, что это связано со стремительно растущими успехами ВС РФ на фронте.
18 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +6
    Сегодня, 11:44
    По мнению Антонова, подобные заявления и призывы западных русофобов являются очень опасными и безрассудными. В конечном итоге, это приведет к втягиванию в конфликт США и НАТО

    Рыхлая риторика без конкретных действий ободряет чертей. Они же прекрасно видят, что мы даже на словах опасаемся их сердить лишний раз, на что-то там рассчитывая, и не важно каков реальный мотив подобного поведения.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 11:47
    Тогда к чему этот сыр-бор?Уже какую неделю про разрешение?То заштатники никак не дадут,то истерят.А стреляют ,не смотря ни на что
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 12:07
      Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте

      Почему-то американские базы еще стоят в САР и Ираке. Что мешает сравнять их с пустынным ландшафтом. Пока что, только хуситы дают посильную ответку.
  3. bondov
    bondov
    0
    Сегодня, 11:48
    если бы РФ быстро добилась успехов в сво, присоединяя Новороссию, пусть и без Одессы итд, то удалось бы избежать большой войны, которой теперь, похоже, уже не избежать
  4. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 11:49
    Если что,военных баз янкесов за пределами США достаточно.И не везде местное население этим довольно.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:19
      Цитата: knn54
      Если что,военных баз янкесов за пределами США достаточно.И не везде местное население этим довольно.

      Авиация имеется и ФАБ-3000 уже давно пора испытать в настоящем деле...
  5. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 11:52
    Перевод:
    Не будет ли столь любезно Ваше Вашингтоншество разрешить нам сбивать Ваши Глобал Хок.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Andriuha077
      Не будет ли столь любезно Ваше Вашингтоншество разрешить нам сбивать Ваши Глобал Хок.

      Показать / Скрыть текст

      Будет вам и RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper... yes
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 11:59
    Уровень истерической реакции на наши успехи на фронте в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии не по дням, а по часам.
    Про истерическую реакцию правильно заметил. Истерят уже не контролируя себя, что отлично видно по заявлениям Госдепа, конгрессменов и к ним примкнувшим. И все же с американцами необходимо разговаривать пожестче и прекратить предупреждать в сотый раз. Порой одного решительного действия достаточно для приведение в чувство зарвавшихся русофобов.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:59
    Сколько не предупреждай, все равно бить придётся врага, без сантиментов и без пощады.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:04
      Врага надо "не бить".
      Враг должен быть уничтожен.
      По другому сотню мирных лет себе не обеспечишь...
      Так было. Так есть. И так будет. (с)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:12
        Наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями.
        Кого можем сейчас привести к нужному, нам, знаменателю, будем делать сейчас.
        А с кем то более серьезным, придётся... вести долгую "игру на выживание", потому как их не то, что б с наскока, их сейчас не можем серьёзно достать, вообще.
  8. Aurelio Звание
    Aurelio
    0
    Сегодня, 12:22
    Vorrà dire che l'AMMINISTRAZIONE AMERICANA se darà seguito a quanto espresso dal Deputato Michael McCaul sul consenso all'Ucraina all'uso del lancio dei missili a lungo raggio . . SE NE ASSUMERA' TUTTE LE RESPONSABILITA' CHE NE SCATURERANNO . E sarà il momento che la Russia a fronte degli avvertimenti espressi con determinazione in precedenza, in materia di attacco con Missili a lungo raggio che colpiranno il territorio Russo . . DARE SEGUITO alle stigmatizzazioni già espresse , prendendo di mira proprio le industrie belliche che costruiscono taluni missili negli States , in considerazione che seguirebbero pure quelli del Regno Unito " stoppati " al momento !
  9. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 12:24
    Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал призывы некоторых американских конгрессменов и политиков к Белому дому «разрешить» киевскому режиму наносить удары по территории нашей страны,
    Вот честное слово ассоциация от речи Антонова - где то в селе, где то там вдалеке на окраине села лает собака. А всем все равно. Ну гавкает, ну и что? Вот и Антонов, ну гавкает, где то там. Ну и что?
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:31
    Товарищу Антонову не пора ли в Москву, за консультациями?! И американского господина попросить на воды съездить, почки полечить...
  11. Rostislav Звание
    Rostislav
    0
    Сегодня, 12:35
    Налеты на мирные населенные пункты РФ осуществляются украинскими националистами практически на регулярной основе. Эти действия однозначно трактуются как военные преступления,

    Слова правильные, заяыления громкие.
    Вот только почему при всем этом Россия не объявляет Ураину террористическим государством?
    Может потому, что тогда с ней торговать нельзя будет? Значит ли это, что у наших олигархов больно много интересов/собственности там завязано?
  12. N-W Звание
    N-W
    0
    Сегодня, 12:37
    Сытая физиономия Антонова, его благостный вид и благоразумные речи действуют на амеров расслабляюще.
  13. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 14:04
    Пустая болтовня. Нет конкретного ответа ни на что.