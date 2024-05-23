Премьер-министр Израиля обвинил МУС в «ложной параллели» с Гитлером

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Премьер-министр Израиля обвинил МУС в «ложной параллели» с Гитлером

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "ложной параллелью" запросы прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест его самого и руководства палестинского движения ХАМАС. Глава израильского правительства сравнил ситуацию с гипотетическими одновременными обвинениями против бывшего президента США Рузвельта, бывшего британского премьера Черчилля и главы немецких нацистов Гитлера.

Как сообщает американское издание The Hill, по словам израильского премьера, выдвинутые МУС обвинения, приравнивающие его к руководству ХАМАС, являются возмутительными и создают опасную "ложную параллель".



Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал к ликвидации МУС после запроса прокурора ордеров на арест Нетаньяху и главы израильского Минобороны Йоава Галанта. Беннет считает, что Международный уголовный суд в этом случае действует как политический инструмент в интересах врагов Израиля, приравнивающих Нетаньяху и Галанта к террористам.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что МУС имеет право на преследование России, но не Израиля и выдача ордеров на арест Нетаньяху и Галанта является "движением на в том направлении".

Таким образом, Запад и его союзники в лице Израиля в очередной раз откровенно демонстрируют двойные стандарты в отношении разных стран.
13 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 11:51
    выдвинутые МУС обвинения, приравнивающие его к руководству ХАМАС, являются возмутительными и создают опасную "ложную параллель"

    Странно как-то от жертвы холокосто такое слышать. Фашизм и нацизм не имеет национальности и любой даже Еврей может быть нацистом. Или это так надо понимать, что на Украине не может быть фашизма или нацизма потому, что там бывший президент Еврей? А если Россия типа чистит Окраину значит фашисты или нацисты?
    Ну или как получается ВВП МУС требует арестовать, а ты что особенный какой-то (неприкасаемый).
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 12:00
      Ну обыватель в массе своей примерно так и думает про эти сорта говна, нацизм с фашизмом. Начинаешь ему объяснять, что это за явления, что они часть жизни при капиталистическом строе , ему становится скучно и не интересно.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +4
      Сегодня, 12:15
      Фашизм и нацизм не имеет национальности и любой даже Еврей может быть нацистом

      Это меня всегда забавляло. Те кто больше всех вопит о том что расовая теория зло и неверна, чуть что прикрываются тем что у евреев ВРОЖДЕННЫЙ иммунитет к идеям фашизма: laughing laughing
      Это как если бы меня в детстве ограбили бы-то я никого и ни когжа не смогу грабануть laughing laughing
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Irokez
      Странно как-то от жертвы холокосто такое слышать. Фашизм и нацизм не имеет национальности и любой даже Еврей может быть нацистом.

      Уже не странно.
      У них в Израиле фашисты, находясь в здравом уме и крепкой памяти, вполне себе официально вещают на телеканалах, при этом весело и непринуждённо призывая совершать больше военных преступлений в отношении палестинцев. Официально и безнаказанно! Можно глянуть тут -
      https://colonelcassad.livejournal.com/8871503.html
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 11:56
    Как сообщает американское издание The Hill, по словам израильского премьера, выдвинутые МУС обвинения, приравнивающие его к руководству ХАМАС, являются возмутительными и создают опасную "ложную параллель".
    привыкай. К тому же ещё, фашистяра конченый. angry
  3. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 11:57
    Да понятно что МУС без одобрения США не принял бы такое решение, скорее всего этим США хотят показать своё недовольство действиями Израиля, при этом они конечно будут всё отрицать и порицать МУС.
  4. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    +3
    Сегодня, 12:05
    Нетаньяху, Ганц и все другие члены правительства должны понять, что если вы совершите преступления против человечности, вас будут судить за эти преступления, и никто в мире не может считать себя выше или вне закона и избежать наказания за это. И если честно, я не понимаю, почему в розыске не находятся Байден, Блинкен, Остин и многие другие американские секретари и министры, которые поставляли оружие, боеприпасы, материально-техническую поддержку и предоставляли Израилю информацию о том, что и как бомбить.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:08
    Реакция Нетаньяху понятна - "гегемон" поддерживает, а какой-то МУС собирается ордер на его арест выписывать. Его, еврея и к суду это просто антисемитизм.
    Блинкен, в свою очередь, заявил, что МУС имеет право на преследование России, но не Израиля
    Выходит право на то кого преследовать по суду, а кого и пальцем не трогать принадлежит исключительно Сша и находится в их компетенции. Не тяжела ноша "гегемона" влезать везде и всюду качая свои права?
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 12:11
    Похоже, скоро в Израиле будет суд над... судом. Создавшие ложные параллели будут приговорены к высшей мере израильским судом. Судьи МУС, конечно, тут же от страха отменят наполовину свое решение( палестинцев оставят), тем более что к тому времени уже десятки женщин, гомосексуалистов и иных... заявят о насилии, совершенным ранее судьями - маньяками МУС в отношении этих Сверхлюдей. И тогда всем в мире станет ясно, что издавать решение МУС без визы США ( которые не признают, кстати, его) является крайне опасным для здоровья и кошелька мероприятием. Нетаньяху-неприкосновенен и очень зубаст А всякие путины. милошевичи- по природе бессильны, как Ягненок перед Волком, желающим покушать, Именно за это они были и будут судимы МУС.В западном волчьем мире всегда будет у сильного бессильный( переносящий красные линии) виноват.
  7. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 12:16
    А если так смотреть на вещи: ХАМАС это параллель с Рузвельтом и Черчиллем, а Биньямин Нетаньяху параллель с Гитлером? Тем более у Гитлера - нацизм. У Муссолини - фашизм, У Франко - фалангизм, у Нетаньяху - сионизм. И все тогда понятно и объяснимо. А по другому никак.
  8. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 12:31
    Фашизм, национал-социализм, фалангизм, салашизм,..., сионизм,... - всё ипостаси диктатуры самых реакционных и агрессивных кругов империалистического капитала, служащей для усиления ограбления трудящихся. Если позволить капитализму существовать и далее, то это неизбежно приведёт к уничтожению человечества. Так что лучше кубинцев не скажешь: Социализм или смерть!
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:39
    Премьер-министр Израиля обвинил МУС в «ложной параллели» с Гитлером

    Вот интересно, когда МУС выдвигал обвинение против сербов или нашего президента, МУС был в законе и представлял самое самое самое развитое и самое демократическое общество. Теперь МУС - некоторая структура, связанная с фашистами... Как-то вдруг все перевернулось. Раз так, то и сербы должны поддержать евреев, обвинить МУС в фашизме и предъявить претензии по издевательству и убийству сербов.
    Наш МИД тоже может внести свою маленькую лепту в правду об этой фашиствующей организации.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 13:29
      Вот интересно, когда МУС выдвигал обвинение против сербов или нашего президента, МУС был в законе

      Израиль не подписывал Римский статут и членом МУС не является. А Палестина является.