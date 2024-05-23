NYT: Блинкен после визита в Киев стал сторонником снятия моратория на удары вглубь РФ американским оружием
56
На фоне заявлений президента США Джо Байдена о том, что он не изменит своей позиции по поводу моратория на нанесение ударов американским оружием по российской территории, в Вашингтоне появляется все больше сторонников снятия данного запрета.
Как пишет издание New York Times со ссылкой на источники в политических кругах Вашингтона, одним из тех, кто поддерживает использование переданного Киеву оружия для атак вглубь международно признаваемой российской территории стал госсекретарь Энтони Блинкен. Свое мнение он якобы изменил после недавнего визита в Киев.
В материале говорится, что дебаты по поводу необходимости снятия вышеупомянутого моратория уже активно ведутся под руководством Госдепа США. В то же время пока неизвестно, сколько американских чиновников поддержат проект и когда он будет передан Байдену.
Стоит отметить, что до публикации в NYT в ходе своего выступления в нижней палате Конгресса Блинкен заявлял, что не одобряет удары с использованием переданного Киеву вооружения за пределами Украины. Однако госсекретарь оставил небольшую «лазейку», добавив, что Украина будет принимать собственные решения и он надеется, что у нее найдется для этого все «необходимое оборудование».
Напомним, что ранее в беседе с журналистами за отмену запрета на нанесение ударов американским оружием по территории России высказался спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация