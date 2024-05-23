NYT: Блинкен после визита в Киев стал сторонником снятия моратория на удары вглубь РФ американским оружием

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NYT: Блинкен после визита в Киев стал сторонником снятия моратория на удары вглубь РФ американским оружием

На фоне заявлений президента США Джо Байдена о том, что он не изменит своей позиции по поводу моратория на нанесение ударов американским оружием по российской территории, в Вашингтоне появляется все больше сторонников снятия данного запрета.

Как пишет издание New York Times со ссылкой на источники в политических кругах Вашингтона, одним из тех, кто поддерживает использование переданного Киеву оружия для атак вглубь международно признаваемой российской территории стал госсекретарь Энтони Блинкен. Свое мнение он якобы изменил после недавнего визита в Киев.



В материале говорится, что дебаты по поводу необходимости снятия вышеупомянутого моратория уже активно ведутся под руководством Госдепа США. В то же время пока неизвестно, сколько американских чиновников поддержат проект и когда он будет передан Байдену.

Стоит отметить, что до публикации в NYT в ходе своего выступления в нижней палате Конгресса Блинкен заявлял, что не одобряет удары с использованием переданного Киеву вооружения за пределами Украины. Однако госсекретарь оставил небольшую «лазейку», добавив, что Украина будет принимать собственные решения и он надеется, что у нее найдется для этого все «необходимое оборудование».

Напомним, что ранее в беседе с журналистами за отмену запрета на нанесение ударов американским оружием по территории России высказался спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
56 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +11
    Сегодня, 11:52
    Одного не могу понять почему наше руководство не "приземляет" американские БПЛА, кружащие над Чёрным морем в момент обстрела нашей территории с Украины.
    Заждались мы наших несимметричных ответов на прямое участие англосаксов в войне на стороне ВСУ. soldier
    1. al3x Звание
      al3x
      +5
      Сегодня, 11:58
      Всё предельно ясно. Мы в роли догоняющего в эскалации с самого начала. При чем добровольно в этой роли.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 12:00
        Стесняюсь спросить...
        Жить, наверное, больше них хотим?
        1. al3x Звание
          al3x
          +7
          Сегодня, 12:02
          Не думаю, что заваленный над нейтральными водами ЧМ глобал хоук повлияет на продолжительность нашей жизни. Частное мнение дилетанта)
          1. Смею_заметить_ Звание
            Смею_заметить_
            +3
            Сегодня, 12:13
            Согласен.
            Могли бы... хотя бы попробовать...
            Но... Недосуг.
            1. НИКНН Звание
              НИКНН
              0
              Сегодня, 13:32
              Цитата: Смею_заметить_
              Могли бы... хотя бы попробовать...

              Все имеет смысл когда эффект стоит того. С одной стороны думаю это возымело какое то действие и возможно даже затруднило им борьбу против нас, но только затруднило , а другую сторону я если честно с дивана не полностью вижу. Наверное если бы речь шла о наведении ядерного боеприпаса на нашу территорию, действия были бы более адекватные.
              1. Простой Звание
                Простой
                +2
                Сегодня, 13:38
                Цитата: НИКНН
                Наверное если бы речь шла о наведении ядерного боеприпаса на нашу территорию, действия были бы более адекватные.


                Т.е., спецбоеприпас уже должен лететь к цели, и тогда-то мы и ударим по беспилотнику? request
                1. НИКНН Звание
                  НИКНН
                  +1
                  Сегодня, 13:44
                  Да не привязывайтесь к словам. Мысль образная. Полагаю (надеюсь), что данная ситуация будет на более ранних этапах принята в учет. Но мысль конечно имеет место быть, очень уж мы из берлоги не спеша выбираемся, а уже май кончается. wink hi
      2. Jovanni Звание
        Jovanni
        +6
        Сегодня, 12:18
        Цитата: al3x
        Всё предельно ясно. Мы в роли догоняющего в эскалации с самого начала. При чем добровольно в этой роли.

        Да. И к сожалению сюда подходит слово "терпилы"... Учитывая наши краснолинейные и бровинахмуренные ответы...
      3. N-W Звание
        N-W
        0
        Сегодня, 12:45
        Мы в роли догоняющего в эскалации

        Мы в эскалации вообще не участвуем. Эскалация предполагает нарастание. Даже ответ тем же - это не эскалация. Но и такого ответа нет.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:10
      -Блинкен после визита в Киев
      По просьбе иудейских "трудящихся" руководства Украины.
      1. sergey4791 Звание
        sergey4791
        0
        Сегодня, 12:33
        Может, они ему там взятку дали?
    3. Октиллион
      Октиллион
      +2
      Сегодня, 12:18
      Потому что у "партнёров" тоже есть "красные линии". Мы не атакуем их, а они (пока) не вводят контингент и не позволяют своей марионетке бить по "международно признанной" территории России. Да и проблема НАТОвских разведчиков (которые даже близко к границе не подлетают) немного преувеличена из-за того, что у авиации и флота нет банальных вещей для защиты, о чём говорилось бесчисленное количество раз: теплаки и пулемётные точки на кораблях, ЖБУ на аэродромах.
    4. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      +1
      Сегодня, 12:35
      Американцы не задумываясь атомную лодку "Курск" торпедировали, 118 наших подводиков погибли!
      Отбрехались сволочи!
      А мы "сиськи мнем" с беспилотниками!
    5. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:40
      Вообще-то, этот заокеанский паренёк прибыл в Киев для встречи с представителями шапито на Банковой, в салон - вагоне, обычного поезда из Польши. Сдаётся мне, что после его ОФИЦИАЛЬНОГО заявления о "снятии" некоего "моратория", никаких "неофициальных" гарантий безопасности перемещения по территории бывшей единой Украины, Москва ему больше уже не даст...
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 12:55
        После чего будут все эти "бриксоконференции с афросаммитами" и тд только по монитору.
        Т.к. в Россию желающих ни на поезде ни на летаках больше ни ногой.
        На всякий случай.
    6. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 12:52
      Вам мало тутошних аэрбоингов и не только, которые и так сами по себе уже еле еле и без внешних воздействий?
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +5
    Сегодня, 11:57
    Опа. Ещё один Еврей хочет генацидить мирное Русское население. Куда смотрит МУС?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:58
    Вопрос только один, когда они отмашку зелебобику дадут, явно или из под тишка, будет не важно, готовится надо серьёзно, потому как достаточная "санитарная зона", это... не понятно, какая и когда.
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      +2
      Сегодня, 12:06
      Уже все затормозилось . Не будет санитарной зоны . Харьков уже не нужен .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:16
        Время покажет, что и у кого получится.
        А про планы, намерения, там все очень размыто... так и делают политики, поэтому гадать, обвинять, упрекать, смысла нет... НЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ! И все тут.
        1. Deon59 Звание
          Deon59
          +1
          Сегодня, 12:41
          Сдать Волчанск , потом почти два года ждать пока построят укрепления . Потом штурмовать . Это называется полярный писец
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:45
            Тот полярный лис, пришёл - ушёл, а то и прогнали...
            Чего теперь рассуждать, обвинять, это делу не поможет.
            Придётся выполнять задачи, которые стоят сейчас, по другому никак.
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 12:46
        сказано что пока не нужен, все зависит нужен или нет от успехов продвижения
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:13
      Цитата: rocket757
      явно или из под тишка

      Да сколько же можно ходить по граблям?
      Исподтишка - скрытно, незаметно...
      А предлог есть из-под...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 12:22
        Так не дружил с грамматикой никогда, увы и не претендую на звание грамотей...
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 12:28
          Цитата: rocket757
          Так не дружил с грамматикой никогда

          Виктор...Дружить не обязательно, но когда пишите это слово в сотый раз неправильно, можно задаться вопросом: «На кой?»
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 12:40
            Возраст, устоявшиеся привычки... при всем, при том, не официальные документы заполняю, контроль сниженижен...
            Писал бы на компе, проверка идёт автоматически ... а на планшете гугли нет, правит вообще не пойми как.
            1. Irokez Звание
              Irokez
              0
              Сегодня, 12:46
              Обычно когда сказать нечего некоторые ищут ошибки у собеседника тем самым принижая его. Но есть поговорка: - "Глупый - не заметит, умный - промолчит". Иногда и думаешь с кем приходится разговаривать.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 12:57
                В текстах встречается все, что угодно...
                Единственное, что вызывает полное отторжение и неприязнь, это попытка оскорбить оппонента...
                На счёт грамматики... есть у меня такая печалька.
                1. Irokez Звание
                  Irokez
                  +1
                  Сегодня, 13:00
                  Цитата: rocket757
                  На счёт грамматики... есть у меня такая печалька.

                  ))) Да я сам такой с грамматикой и меня ROSS тоже опускал. Я знал умнейшего инженера в своей сфере так он как двоИШчник с ошибками писал, но голова в другом - светлейшая. Например Крючки писал как кручки.
                  1. ROSS 42 Звание
                    ROSS 42
                    0
                    Сегодня, 14:11
                    Цитата: Irokez
                    Да я сам такой с грамматикой и меня ROSS тоже опускал.

                    Вы против грамматики в русском языке? Чем же таким несовместимым с честью сообщением я вас опустил?
                    Не можете писать грамотно - значит и мыслить грамотно не можете.
                    Орфографические ошибки на сайте - бельмо в глазу. И обижаться на то, что вам на них указывают, - мальчишество.
                    * * *
                    Повторяю, я сам в спешке делаю пропуски букв или нажимаю не те; мало того, на больших сообщениях начинается галиматья с запаздыванием публикации напечатанного. Но, простите, несуществующих слов писать «исчо» не научили...
                    Хорошо маскировали безграмотность воры - придумали «по фени ботать»...А наши «братья» упёрлись рогами в обязательную для всех мову...Ну да это там, а у нас государственный язык - русский.
                    1. Irokez Звание
                      Irokez
                      0
                      Сегодня, 14:30
                      Цитата: ROSS 42
                      у нас государственный язык - русский

                      Я это знаю как знаю и то, что математика и физика мировая одна и та же для всех, но у людей склад ума и логика отличается и если человек дока в одном, то в другом он может быть типичным двоИШником.
                      Мало того есть люди "окают", а есть "акают", но Русский вроде язык, а в голове уже несоответствие с правилами вот и конфликт одного с другим.
                      Вы наверно были отличником в СССР, а я нет.
                      1. ROSS 42 Звание
                        ROSS 42
                        0
                        Сегодня, 14:41
                        Цитата: Irokez
                        Вы наверно были отличником в СССР

                        Представьте, до какого-то времени учёба давалась мне легче моих сверстников. И по «труду» и «физ-ре» у меня были пятёрки, а также по «математике», «русскому» и «литературе»...Просто я знал стихотворение «Бородино», «Дядя Стёпа - милиционер», «История Власа, лентяя и лоботряса» ДО ТОГО, как выучился читать (в 5 лет)...Из всех игрушек предпочитал радио и слушал пластинки с русскими народными песнями...К первому классу я уже бегло читал и считал...А писали мы чернилами, перьевыми ручками с пером № 11...И в школу я носил чернильницу в мешочке на верёвочке...
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:58
    Однако госсекретарь оставил небольшую «лазейку», добавив, что Украина будет принимать собственные решения и он надеется, что у нее найдется для этого все «необходимое оборудование».
    Чтобы при случае, ткнуть пальцем в укрорейх.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 11:59
    снятия моратория на удары вглубь РФ американским оружием
    Вот... чесслово... не пойму.
    Какой, короткое древне-русское слово обозначающее "обман", "мораторий"?!!
    Разве эти пин-ские (и иже с ними) приблуды не летят уже СЕГОДНЯ по суверенной (конституционной) территории России?!
    Какая разница: глубь или рядом?!..
    Ответ должен быть один: уничтожение врага.
    Договориться НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Смею_заметить_
      Ответ должен быть один: уничтожение врага.
      Договориться НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

      good
      А те, кто пытается договариваться не победив врага на поле боя, - трусы и предатели.
  6. smart_ups Звание
    smart_ups
    +4
    Сегодня, 12:01
    Я уверен на 100% что это вопрос времени. Удары по весй территории России, не только по Крыму и Донбасу будут наноситься всеми доступными видами вооружения. Сейчас идёт информационная подготовка к этому решению. К сожалению ответить на это России нечем. Ну разве, что банковскую в труху вместе с руководством, но тут может быть открыт ящик пандоры и противник начнёт действовать так же. Чего скорее всего и бояться наши.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:17
      противник начнёт действовать так же
      Не... Это наша прерогатива! (шутю я)
      Мы боимся действовать первыми.
      Мы становимся сильнее, только когда юшкой умоемся...
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 12:07
    Как пишет издание New York Times со ссылкой на источники в политических кругах Вашингтона, одним из тех, кто поддерживает использование переданного Киеву оружия для атак вглубь международно признаваемой российской территории стал госсекретарь Энтони Блинкен. Свое мнение он якобы изменил после недавнего визита в Киев.

    Так ему на пальцах показали, что «красные линии» Путина - блеф, предвыборный пиар.
    Бзежинский танцует на сковороде и поёт:
    «..Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом...»
  8. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +4
    Сегодня, 12:08
    Так уже наносят по территории России удары американским оружием(Крым, Донбасс итд). Надо было реально начать сбивать самолёты НАТО над Чёрным морем, для начала беспилотники, поднять истребители, чтобы убедиться что это не пилотируемый самолёт и сбить. А то получается что США управляют эскалацией конфликта, а не мы.
  9. VicVic Звание
    VicVic
    +4
    Сегодня, 12:08
    Сколько ещё мы будем позволять шляться в киев этим политическим туристам? Что должно произойти, чтобы блинкен, сто раз подумал, прежде чем ехать, не взорвётся ли домик, где он и ему подобные будут в Киеве указания раздавать и принимать челобитные.
    1. N-W Звание
      N-W
      +1
      Сегодня, 12:56
      Сколько ещё мы будем позволять шляться в киев этим политическим туристам

      Иногда проходят долгие годы прежде чем, Путин увидит и признает свою ошибку. Не замечать что приезды туристов являются эффективными вдохновляющими пассами для хунты - это ошибка.
  10. chingachguc Звание
    chingachguc
    +3
    Сегодня, 12:10
    Если отвечать - тогда сбивать спутники Запада над Россией. Другого выхода я не вижу.

    Конечно, проглатывать такое нельзя ни в коем случае
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 12:15
    Надо бы показать Тони, какие будут последствия для США.
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:16
    Все эти разглагольствования о разрешениях - игра на международную реакцию. Давно разрешения даны (в частности по Крыму) американские и др. стран ракеты активно применяются по наводке американских БПЛА. Пора нашему руководству прекращать играть с Западом в классическую дипломатию, а переходить к активным действиям без оглядки на то, что после этого скажут там. И начинать нужно с разведывательных БПЛА над Черным морем.
  13. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 12:19
    Снимут - ждать осталось недолго. Лягушка хорошо варится
  14. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 12:23
    Вояжи Антона и его "подсказки" еще раз показывают России, что затевали "Революцию гидности" надолго и проект еще не дал того выхлопа, на который рассчитывают организаторы. Этот гемор день ото дня только усугубляется. Дальше будет больше как в военном плане, так и в плане экономических и политических ограничений для России.
  15. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 12:24
    Начинали не так давно с "нелетального",аптечек,сухпайков...Потом джавелины,потом хаймарсы с различным наполнением,следом абрамсы со снарядами из обедненного урана,на носу f-16(уже потенциальные носители яо) и как апофеоз карта со стрелками ударов в глубину "старой"России.Утремся или умоемся?
  16. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 12:28
    Пока речь идет о ракетах с дальностью 300-500км. Изучается наша реакция на убийство русских на этой дальности. Готов поспорить, что уже в следующем году после ожидаемой нашей радостной мазохистической реакции стране У.будут поставляться уже ракеты JASSM-XR с дальностью 1800км и Томагавки с дальностью 2500 км. Амерофашисту очень надо нанести удары по промышленности Урала и по ПУ РВСН, это его стратегическая цель ( а чего бояться, если ответа все равно не будет)
  17. Бускан
    Бускан
    -2
    Сегодня, 12:32
    Цитата: кредо
    Одного не могу понять почему наше руководство не "приземляет" американские БПЛА, кружащие над Чёрным морем в момент обстрела нашей территории с Украины.
    Заждались мы наших несимметричных ответов на прямое участие англосаксов в войне на стороне ВСУ. soldier

    Здравствуйте. Россия не сбивает американские бпла, даже зная, что они используются для разведки и целеуказания, так как боится более глубокого вовлечения США в конфликт. США могут предоставить Украине разведывательно-ударные БПЛА с дальностью полёта в несколько тысяч километров, чего США пока не делают.
    1. Третий район Звание
      Третий район
      0
      Сегодня, 13:52
      /////////////Россия не сбивает американские бпла, даже зная, что они используются для разведки и целеуказания, так как боится более глубокого вовлечения США в конфликт. США могут предоставить Украине разведывательно-ударные БПЛА с дальностью полёта в несколько тысяч километров, чего США пока не делают.//////////////////////



      Бускан , неужели у Вас есть сомнения что США всё равно , обязательно предоставят окраине эти беспилотники. А мы снова будем потом уже действовать в ответ , в роли догоняющих.
  18. polinet Звание
    polinet
    -2
    Сегодня, 12:35
    Цитата: кредо
    Одного не могу понять почему наше руководство не "приземляет" американские БПЛА, кружащие над Чёрным морем в момент обстрела нашей территории с Украины.
    Заждались мы наших несимметричных ответов на прямое участие англосаксов в войне на стороне ВСУ. soldier

    Они летают в нейтральном пространстве, тогда могут и наши тоже приземлять.
  19. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    0
    Сегодня, 12:50
    Американские БПЛА давно пора уничтожать, равно как и всякий сброд, который посещает Киев типа ка блямкина и т.п.
  20. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 12:56
    Ну у нас есть история событий с начала СВО. Всегда: Сначала начинают отрицать, потом говорить возможно, потом разрешать и поставлять.
    Абрамсы, липерды, стрингеры и прочее и почее, пэтриоты в стадии решено и поставлено
    В данном случае мы находимся на стадии "возможно". Как и со сбитием ракет РФ с территории Польши. Как и с ф-16.
    Использование тактического яо находится уже на перевалочном пункте из отрицание в возможно.
    Запуск стратегических ядерных ракет находится на стадии "отрицания"....

    Ваша ставка когда вымрет человечество в 2025 или 2026?
  21. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 14:04
    Цитата: Третий район
    /////////////Россия не сбивает американские бпла, даже зная, что они используются для разведки и целеуказания, так как боится более глубокого вовлечения США в конфликт. США могут предоставить Украине разведывательно-ударные БПЛА с дальностью полёта в несколько тысяч километров, чего США пока не делают.//////////////////////



    Бускан , неужели у Вас есть сомнения что США всё равно , обязательно предоставят окраине эти беспилотники. А мы снова будем потом уже действовать в ответ , в роли догоняющих.

    Сомнения есть.