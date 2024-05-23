Politico: Инициатива Германии по ПВО Украины провалилась

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Politico: Инициатива Германии по ПВО Украины провалилась

Недавняя инициатива немецкого канцлера Олафа Шольца относительно укрепления противовоздушной обороны Украины провалилась, отмечает американское издание Politico.

Издание напоминает, что Шольц обещал поставить Киеву системы ПВО Patriot, которых у Германии и так немного, и призвал другие европейские страны последовать примеру Берлина.



Однако партнёры по Евросоюзу отнеслись к этой немецкой инициативе без особого энтузиазма. Кто-то открыто отказался передавать свои системы ПРО Украине, как, например, Греция, Испания и Польша, а кто-то обещал подумать, как это сделала Румыния, пишет Politico.

Правда, Швейцария, по данным издания, планирует закупить пять новых установок, но никаких разговоров о передаче их Киеву пока нет.

Эксперты считают, что европейские союзники Украины не спешат отправлять туда зенитные ракетные комплексы Patriot по двум основным причинам. Во-первых, они слишком дорогие – около миллиарда долларов за установку, плюс ещё миллионы за ракеты. А во-вторых, нежелание ослаблять собственную противовоздушную оборону.

По словам экс-начальника штаба Минобороны Германии Нико Ланге, в Европе нет сегодня единства «между главными действующими лицами» относительно помощи Украине. Он отметил, что в ЕС не спешат помогать и ждут, что американцы снова возьмут на себя основную нагрузку по Украине.
5 комментариев
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 13:13
    в Европе нет сегодня единства «между главными действующими лицами» относительно помощи Украине
    Это Шольц - "добрая душа" вбросил призыв и пообещал отдать один из своих комплексов, а другие оказались умнее и умеют сводить дебет с кредитом. Посмотрим кто еще с барского плеча подкинет киеву дорогостоящий Patriot и не исключено, что такой найдется.
  2. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 13:27
    Чемодан без ручки становится все тяжелее и тяжелее.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 13:38
    Отмаз у евро филиала банды железный - Штаты же официально "дали" 60 миллиардов. Ну и чо? Ну и всё.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:44
    Эксперты считают, что европейские союзники Украины не спешат отправлять туда зенитные ракетные комплексы Patriot по двум основным причинам. Во-первых, они слишком дорогие – около миллиарда долларов за установку, плюс ещё миллионы за ракеты. А во-вторых, нежелание ослаблять собственную противовоздушную оборону.
    . Что начинают денежки, свои потери считать? А как же-ж гейропейская солидарность? Все и дружно поддержать "молодую, развивающуюся демократию"... не срослось.
  5. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:06
    "Добрее" оказался только Петр Павел, который вначале бросил клич скинуться и купить снаряды для Украины, а потом первее всех остальных завопил, что надо Россию принудить к "мирному переговору" в Швейцарии. belay

    А Швейцария свои новые батареи Patriot получит скорее всего ближе к концу десятилетия.