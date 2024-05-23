Politico: Инициатива Германии по ПВО Украины провалилась

Недавняя инициатива немецкого канцлера Олафа Шольца относительно укрепления противовоздушной обороны Украины провалилась, отмечает американское издание Politico.Издание напоминает, что Шольц обещал поставить Киеву системы ПВО Patriot, которых у Германии и так немного, и призвал другие европейские страны последовать примеру Берлина.Однако партнёры по Евросоюзу отнеслись к этой немецкой инициативе без особого энтузиазма. Кто-то открыто отказался передавать свои системы ПРО Украине, как, например, Греция, Испания и Польша, а кто-то обещал подумать, как это сделала Румыния, пишет Politico.Правда, Швейцария, по данным издания, планирует закупить пять новых установок, но никаких разговоров о передаче их Киеву пока нет.Эксперты считают, что европейские союзники Украины не спешат отправлять туда зенитные ракетные комплексы Patriot по двум основным причинам. Во-первых, они слишком дорогие – около миллиарда долларов за установку, плюс ещё миллионы за ракеты. А во-вторых, нежелание ослаблять собственную противовоздушную оборону.По словам экс-начальника штаба Минобороны Германии Нико Ланге, в Европе нет сегодня единства «между главными действующими лицами» относительно помощи Украине. Он отметил, что в ЕС не спешат помогать и ждут, что американцы снова возьмут на себя основную нагрузку по Украине.

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