Военные вузы разных ступеней окончил с отличием: в Белоруссии сменился начальник Генштаба

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Военные вузы разных ступеней окончил с отличием: в Белоруссии сменился начальник Генштаба

В командовании армией Республики Беларусь сегодня проведены перестановки. По решению президента страны, верховного главнокомандующего Александра Лукашенко, на должность начальника Генштаба ВС РБ назначен генерал-майор Павел Муравейко.
Ранее генерал Муравейко находился в должности первого замгоссекретаря белорусского Совбеза.

Лукашенко, подписывая указ о новой должности Павла Муравейко, указал на то, что для повышения эффективности управления войсками необходимо, чтобы министр обороны и новый глава Генштаба как можно быстрее сработались.



Лукашенко:

Начальник Генштаба имеет определённую самостоятельность. Он занимается непосредственным планированием и реализацией военных мероприятий. В его ведение всё то, чем, как говорится, живут войска. И у нас очень тонкая грань между этими должностями. Нужно чтобы они с министром обороны сработались.

Известно, что Павел Муравейко в 1992 году окончил Минское ВВПОУ (высшее военно-политическое общевойсковое училище). У него красный диплом и золотая медаль военного вуза. Начинал военную службу с должности командира мотострелкового взвода. Дослужился до комбата. Потом окончил командно-штабной факультет Белорусской военной академии – и снова с отличием. Профессионально «дорос» до замначальника отдела главного управления ГШ ВС РБ. В 2008 году окончил Военную академию Гештаба ВС РФ. И здесь – с отличием. В 2013 году получил должность замначальника белорусского Генерального штаба. С 2020 года работал в секретариате Совбеза РБ.

Перестановки в ГШ ВС Белоруссии проходят на фоне смены руководства министерством обороны России. Напомним, что ранее на должность главы Минобороны был назначен Андрей Белоусов, а многолетний глава ведомства Сергей Шойгу переведён на должность секретаря Совбеза.
4 комментария
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  1. dauria Звание
    dauria
    0
    Сегодня, 12:19
    Интересно ... Поумнели что ли , наконец ? Кстати , у небезызвестного Залужного схожая биография . Училище , академия с отличием . От комвзвода до верхов без "прыжков" протопал.
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 14:09
      У Герасимова думаете биография сильно отличается? feel
  2. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:26
    в Белоруссии сменился начальник Генштаба

    Нам бы так... На Суровикина, к примеру. И Попова ему в замы по боевой...
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  3. AlexGa Звание
    AlexGa
    +3
    Сегодня, 13:12
    Перестановки в ГШ ВС Белоруссии проходят на фоне смены руководства министерством обороны России.

    Что за бред. В Армии не возможно служить вечно. Предыдущего уволили на пенсию по возрасту.