Военные вузы разных ступеней окончил с отличием: в Белоруссии сменился начальник Генштаба

Начальник Генштаба имеет определённую самостоятельность. Он занимается непосредственным планированием и реализацией военных мероприятий. В его ведение всё то, чем, как говорится, живут войска. И у нас очень тонкая грань между этими должностями. Нужно чтобы они с министром обороны сработались.

В командовании армией Республики Беларусь сегодня проведены перестановки. По решению президента страны, верховного главнокомандующего Александра Лукашенко, на должность начальника Генштаба ВС РБ назначен генерал-майор Павел Муравейко.Ранее генерал Муравейко находился в должности первого замгоссекретаря белорусского Совбеза.Лукашенко, подписывая указ о новой должности Павла Муравейко, указал на то, что для повышения эффективности управления войсками необходимо, чтобы министр обороны и новый глава Генштаба как можно быстрее сработались.Лукашенко:Известно, что Павел Муравейко в 1992 году окончил Минское ВВПОУ (высшее военно-политическое общевойсковое училище). У него красный диплом и золотая медаль военного вуза. Начинал военную службу с должности командира мотострелкового взвода. Дослужился до комбата. Потом окончил командно-штабной факультет Белорусской военной академии – и снова с отличием. Профессионально «дорос» до замначальника отдела главного управления ГШ ВС РБ. В 2008 году окончил Военную академию Гештаба ВС РФ. И здесь – с отличием. В 2013 году получил должность замначальника белорусского Генерального штаба. С 2020 года работал в секретариате Совбеза РБ.Перестановки в ГШ ВС Белоруссии проходят на фоне смены руководства министерством обороны России. Напомним, что ранее на должность главы Минобороны был назначен Андрей Белоусов, а многолетний глава ведомства Сергей Шойгу переведён на должность секретаря Совбеза.