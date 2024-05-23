Американский судья вывесил над своим домом флаг, являющийся символом протеста против преследования Трампа
Американский судья Сэмюэль Алито в очередной раз вывесил над своей резиденцией флаг, являющийся символом движения, протестующего против фальсификаций на президентских выборах, в результате которых победителем стал нынешний глава государства Джозеф Байден.
Как сообщает американский портал Axios, флаг, используемый общественным движением "Остановим воровство" и представляющий собой изображение зеленого дерева на белом фоне, был вывешен возле загородного дома Алито несколько месяцев назад. Этот символ связывают с массовыми протестами, произошедшими в Вашингтоне в январе 2021 года, когда стало очевидным, что Байден окончательно объявлен победителем на выборах главы государства. Этот флаг поддержан сторонниками Трампа и неоднократно используется ими на митингах протеста против политики Байдена.
Ранее судья вывешивал перевёрнутый флаг США, который является символом аналогичного протеста.
Примечательно, что флаг был вывешен возле дома Алито в то время, когда высший суд страны рассматривает ряд дел, связанных с массовыми протестами в Вашингтоне, в том числе вопрос, касающийся лишения Трампа иммунитета от судебного преследования.
Некоторые либеральные группы потребовали, чтобы Алито взял самоотвод в судебном разбирательстве по делу Трампа, однако маловероятно, что судья может пойти на подобный шаг. От решения суда будет зависеть, может ли Трамп быть привлечен к ответственности за действия, предпринятые им во время своего президентского срока. Между тем, на Алито продолжает оказываться давление со стороны демократов, пытающихся таким образом повлиять на решение суда.
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