Американский судья вывесил над своим домом флаг, являющийся символом протеста против преследования Трампа

Американский судья Сэмюэль Алито в очередной раз вывесил над своей резиденцией флаг, являющийся символом движения, протестующего против фальсификаций на президентских выборах, в результате которых победителем стал нынешний глава государства Джозеф Байден.Как сообщает американский портал Axios, флаг, используемый общественным движением "Остановим воровство" и представляющий собой изображение зеленого дерева на белом фоне, был вывешен возле загородного дома Алито несколько месяцев назад. Этот символ связывают с массовыми протестами, произошедшими в Вашингтоне в январе 2021 года, когда стало очевидным, что Байден окончательно объявлен победителем на выборах главы государства. Этот флаг поддержан сторонниками Трампа и неоднократно используется ими на митингах протеста против политики Байдена.Ранее судья вывешивал перевёрнутый флаг США, который является символом аналогичного протеста.Примечательно, что флаг был вывешен возле дома Алито в то время, когда высший суд страны рассматривает ряд дел, связанных с массовыми протестами в Вашингтоне, в том числе вопрос, касающийся лишения Трампа иммунитета от судебного преследования.Некоторые либеральные группы потребовали, чтобы Алито взял самоотвод в судебном разбирательстве по делу Трампа, однако маловероятно, что судья может пойти на подобный шаг. От решения суда будет зависеть, может ли Трамп быть привлечен к ответственности за действия, предпринятые им во время своего президентского срока. Между тем, на Алито продолжает оказываться давление со стороны демократов, пытающихся таким образом повлиять на решение суда.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»