Пресса: по делу о взятке арестован начальник Главного управления связи ВС России

Похоже, в Министерстве обороны России всерьез взялись за своего рода «чистку рядов» военного ведомства от высокопоставленных чиновников, замешанных в коррупционных схемах и нецелевом расходовании средств. Ранее по подозрению в коррупции был арестован замминистра обороны Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Также несколько дней назад по подозрению в хищении материалов для строительства укреплений в Запорожье был задержан генерал Иван Попов.Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного суда 1-го звена, структурно подчиненного Московскому окружному военному суду, сообщают об аресте начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении взятки. Решение об аресте военного чиновника было вынесено вчера, 22 мая.Накануне о задержании Шамарина сообщили ряд российских информационных агентств. Сообщается, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск, сам он уже дает показания следователям. По данным СМИ, Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Генералу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». По данной статье в случае подтверждения обвинения судом ему грозит до 15 лет тюрьмы.Примечательно, что на посту начальника Главного управления связи Вооруженных сил России Шамарин сменил в 2020 году Халила Арсланова, арестованного по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования для нужд Минобороны. Тогда генерал Арсланов был обвинен в мошенничестве на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и во взятке в 12 миллионов рублей. Следствие по делу длится до сих пор.Некоторые российские военные эксперты отмечают, что на своем посту Шамарин пусть явно и не препятствовал, но и ничего не предпринимал для внедрения передовых технологий связи в ВС РФ, потребность в которых особенно остро возникла после начала специальной военной операции. Как пишет телеграм-канал «Рыбарь», разговоры о проблемах у главного связиста российской армии Шамарина пошли еще несколько дней назад.Претензий к возглавляемому им ведомству хватало. Если в двух словах — деньги тратились, а результата не было, все «успехи» оставались на бумаге. При это Шамарин в должности начальника ГУС ВС РФ частенько давал интервью журналистам и хвастался «отличным» обеспечением современными средствами связи группировки войск в зоне СВО, где он даже бывал лично и вручал награды военным связистам.В свою очередь, автор телеграм-канала «Неофициальный Безсонов» не без сарказма пишет, что в российских войсках в зоне СВО со связью, от качества которой на фронте порою зависит почти все, сейчас «полный порядок». Есть рации «Моторола», разведывательно-ударные комплексы есть, даже «Старлинки» есть. Вот только основным средством связи на уровне отделение-взвод-рота стали не российские разработки или современные иностранные станции, а дешевые китайские рации Baofeng. Причем закуплено почти всё это за счет народных денег, собранных волонтерами.