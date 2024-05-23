Пресса: по делу о взятке арестован начальник Главного управления связи ВС России

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Пресса: по делу о взятке арестован начальник Главного управления связи ВС России

Похоже, в Министерстве обороны России всерьез взялись за своего рода «чистку рядов» военного ведомства от высокопоставленных чиновников, замешанных в коррупционных схемах и нецелевом расходовании средств. Ранее по подозрению в коррупции был арестован замминистра обороны Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Также несколько дней назад по подозрению в хищении материалов для строительства укреплений в Запорожье был задержан генерал Иван Попов.

Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного суда 1-го звена, структурно подчиненного Московскому окружному военному суду, сообщают об аресте начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении взятки. Решение об аресте военного чиновника было вынесено вчера, 22 мая.



Накануне о задержании Шамарина сообщили ряд российских информационных агентств. Сообщается, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск, сам он уже дает показания следователям. По данным СМИ, Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Генералу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». По данной статье в случае подтверждения обвинения судом ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Примечательно, что на посту начальника Главного управления связи Вооруженных сил России Шамарин сменил в 2020 году Халила Арсланова, арестованного по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования для нужд Минобороны. Тогда генерал Арсланов был обвинен в мошенничестве на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и во взятке в 12 миллионов рублей. Следствие по делу длится до сих пор.

Некоторые российские военные эксперты отмечают, что на своем посту Шамарин пусть явно и не препятствовал, но и ничего не предпринимал для внедрения передовых технологий связи в ВС РФ, потребность в которых особенно остро возникла после начала специальной военной операции. Как пишет телеграм-канал «Рыбарь», разговоры о проблемах у главного связиста российской армии Шамарина пошли еще несколько дней назад.

Претензий к возглавляемому им ведомству хватало. Если в двух словах — деньги тратились, а результата не было, все «успехи» оставались на бумаге. При это Шамарин в должности начальника ГУС ВС РФ частенько давал интервью журналистам и хвастался «отличным» обеспечением современными средствами связи группировки войск в зоне СВО, где он даже бывал лично и вручал награды военным связистам.

В свою очередь, автор телеграм-канала «Неофициальный Безсонов» не без сарказма пишет, что в российских войсках в зоне СВО со связью, от качества которой на фронте порою зависит почти все, сейчас «полный порядок». Есть рации «Моторола», разведывательно-ударные комплексы есть, даже «Старлинки» есть. Вот только основным средством связи на уровне отделение-взвод-рота стали не российские разработки или современные иностранные станции, а дешевые китайские рации Baofeng. Причем закуплено почти всё это за счет народных денег, собранных волонтерами.
76 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +9
    Сегодня, 12:39
    За связь наконец то кто то ответит.
    1. Gvardeetz77 Звание
      Gvardeetz77
      0
      Сегодня, 12:45
      Вопрос, кто? Как говорится "зуб даю" что ничего не изменится по связи, уж без малого как 100 лет всё время отстаём в её развитии.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +4
        Сегодня, 13:22
        Цитата: Gvardeetz77
        уж без малого как 100 лет всё время отстаём в её развитии.

        Ну знаете это в общем то от военного ведомства мало зависит, тут проблема кроется глубже и настолько глубже, что снятие этого субъекта и его перемещение в места не столь отдаленные проблему не решит. Тут куда выше надо копать. Я знаю, что наши научные умы в оборонке не уступают ни кому и если надо и техническая разведка тоже не уступает китайской. А вот теперь и задумаемся, а где же камень преткновения? Думаю где то там кого не достанешь.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 14:12
          Также несколько дней назад по подозрению в хищении материалов для строительства укреплений в Запорожье был задержан генерал Иван Попов.
          Про этого генерала кто-что может сказать.
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +1
            Сегодня, 14:15
            Цитата: Гардамир
            Про этого генерала кто-что может сказать.

            Полагаю это в компетенции судебного производства, а домыслы это из личных предпочтений. А так то все мы грешны и вот хочется иногда, что бы суд Божий действительно существовал, но вот атеист я. request
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +1
      Сегодня, 14:32
      За связь наконец то кто то ответит.

      Нет. Никто не ответит.
      За взятки ответит, но не за связь.
      У нас капитализьм. Это про деньги. Не про связь, не про патриотизм, не про любовь к Родине. Нет. Это про деньги.
      На его место придет точно такой же генерал и будет делать тоже самое.
      Грамотный, честный и порядочный человек там никому не нужен. Его отсекут еще в звании капитана.
      Только смена государственного строя изменит ситуацию. Все остальное - мертвому припарки.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 12:40
    — Повязали начальника связи ...
  3. barclay Звание
    barclay
    +23
    Сегодня, 12:41
    А Кожугетыч, конечно ни при чём... он уже в другом месте. Ну, очень интересная движуха началась.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      +2
      Сегодня, 12:47
      короткокороткокоротко
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +5
      Сегодня, 12:48
      Не спасут начальника связи никакие связи lol
    3. isv000 Звание
      isv000
      +9
      Сегодня, 12:50
      Цитата: barclay
      А Кожугетыч, конечно ни при чём... он уже в другом месте. Ну, очень интересная движуха началась.

      Ворон ворону...
    4. invisible_man Звание
      invisible_man
      +11
      Сегодня, 12:51
      Недавно написал, что каков поп, таков и приход - мне влепили 54 минуса при 30 плюсах. Думаю, что вряд ли с таким процентом безмозглых охранителей у нас когда-нибудь победят коррупцию.
      1. Msi Звание
        Msi
        -6
        Сегодня, 13:08
        мне влепили 54 минуса при 30 плюсах

        Как это можно узнать...? Ааа... Ну если самому плюсы поставить и увидеть разницу только... laughing
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +7
          Сегодня, 13:18
          Как это можно узнать...?

          Если Вы заходите с компьютера, то достаточно подвести курсор к баллам за комментарий и Вам покажут количество + и - .
          Учите матчасть. hi
          1. Msi Звание
            Msi
            -2
            Сегодня, 13:26
            Если Вы заходите с компьютера

            Да вы что...? Не знал. Я с телефона всегда пишу...
        2. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 13:21
          Я тоже хочу это узнать!!! .......
      2. spirit Звание
        spirit
        +5
        Сегодня, 13:18
        Думаю, что вряд ли с таким процентом безмозглых охранителей у нас когда-нибудь победят коррупцию.

        Почему безмозглые?)Они без принципов и совести, как и их кумиры/кормильцы.Если завтра их "Цезарь" скажет что будет договорнячек, они все переобуются в полете и будут доказывать что так все было и задумано.От приспособленцев так называемых "либералов" они ничем не отличаются,разве что "целуют" другой сапог hi
      3. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 13:29
        Думаю, что вряд ли с таким процентом безмозглых охранителей
        Эти люди или живут не приходя в сознание или страдают от стокгольмского синдрома.
    5. Frettaskyrandi Звание
      Frettaskyrandi
      +7
      Сегодня, 12:59
      Ну, очень интересная движуха началась.

      Ничего интересного. Хлебные места у кормушки занимает следующая смена. Просто в этот раз пересменку решили обставить таким образом, дабы плебсу потрафить немного.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +7
        Сегодня, 13:06
        Насчет "всерьез взялись" это погорячились, мест на лесоповале не хватит, если всерьез. Тыловые, как сидели у корыта, так и сидят.
    6. мазута Звание
      мазута
      +3
      Сегодня, 13:27
      Заметьте "гарем"крупнозвёздночных генеральш следует за ним.А на Западе всё твердят:"Тирания,тирания!"При тирании давно бы был арестован,допрошен и до свидания,девочки.В лучшем случае-разжалован и в окоп,под Волчанск.Вместе с "тимуром и его командой"с рациями баофенг,а связисту катушку на спину и обеспечивать бесперебойную связь на ротном уровне.
  4. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +4
    Сегодня, 12:43
    Ничего не боятся, сменил арестованного Арсланова, но как у рыбки память что-ли или думал что второго подряд НС не возьмут, как минимум через одного будут арестовывать, т.е.следующего за ним?
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +7
      Сегодня, 12:46
      Ничего не боятся, сменил арестованного Арсланова, но как у рыбки память что-ли или думал что второго подряд НС не возьмут
      Так система остается прежней, снимают/сажают лишь управляющего финансовыми потоками в пользу другого управляющего... Закулисье ни кто не отменял.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +7
      Сегодня, 12:52
      Каждый думает что он самый умный и его то уж точно пронесёт... Пронесло. Все подштаники поди изгваздал, когда его брать пришли...
  5. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +3
    Сегодня, 12:44
    хорошо чистят Шойгу конюшни
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +11
      Сегодня, 12:48
      А самого?Не?Развел навозу..А!Ну,конечно!Как бы на себя не выйти?(это не про Шойгу)
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +2
        Сегодня, 12:51
        какие то идиоты минус поставили, видимо из того навоза))))) сначала пусть со всеми остальными разберутся
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 13:24
          А что Вам не нравится? В одном маленьком предложении аж две ошибки.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      +9
      Сегодня, 12:53
      А главный "конюшник" ни сном, ни духом. Как бы не получилось так, что "подвигают кровати", на этом все и закончится. Получается прав был Пригожин.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Сегодня, 13:10
        Ну да! И теперь уже думаю, что авиакатастрофа была органована из "конюшни"
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 13:20
          При том, что были даны "гарантии" Пригожину, его всё же демонстративно взорвали.
        2. Canecat Звание
          Canecat
          +2
          Сегодня, 13:23
          И теперь уже думаю, что авиакатастрофа была органована из "конюшни"

          Если вспомнить, что МО подтвердило, что борт не был сбит... а так да... все по умолчанию знали кто "уронил" борт.
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 14:36
            Цитата: Canecat
            МО подтвердило, что борт не был сбит...

            Как сказал Темнейший, в телах Уткина и Пригожина были обнаружены осколки гранаты....Они что, в бонбочки играли !
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +8
    Сегодня, 12:47
    У меня такое ощущение,что в МО только взяточников служить брали. Если берет,то " профессионально годен"!((
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +5
      Сегодня, 12:59
      У меня такое ощущение,что в МО только взяточников служить брали.

      А других во власти не бывает, честным человеком сложно управлять, а если у вас есть скелет в шкафу, то вы будете делать то что вам скажут, а станете ерепениться, сразу добро пожаловать на нары.
    2. Ivan staryi Звание
      Ivan staryi
      +4
      Сегодня, 13:39
      Сейчас на высокие руководящие должности приходят люди, начавшие свои карьеры в "святые" 90-е. Они как профессионалы сложились в той среде, со всеми вытекающими последствиями.
  7. курвиметр Звание
    курвиметр
    -10
    Сегодня, 12:47
    Предательсто и измена.... Темнейшему надо сейчас объявить всех заговорщиками и иноагентами, обвинить во всех неудачах и ву-аля... Профит ! Народ поддержит и еще больше сплотится вокруг общего дела wink
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      -4
      Сегодня, 12:54
      Без доказательной базы на пустом месте такое не проканает, садится на 15 лет ради чьих то политических амбиций дураков нет.
      1. курвиметр Звание
        курвиметр
        -5
        Сегодня, 12:59
        Долго ли заполнить пустое место... Признание - царица...
  8. Роман_ Звание
    Роман_
    +3
    Сегодня, 12:48
    На время проведения следствия надо таких "..." звонов отправлять на передовую - эта же сущность военнообязанный!!!, а не в сизо содержать. Сразу все вспомнит и признает, что воровал, кто помогал и выдаст полную компенсацию за нанесенный ущерб.
  9. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 12:49
    Вот только основным средством связи на уровне отделение-взвод-рота стали не российские разработки или современные иностранные станции, а дешевые китайские рации Baofeng. Причем закуплено почти всё это за счет народных денег, собранных волонтерами.

    Повинен в смерти! Одного этого хватит, остальное можно не считать., повесить вместе с подельниками. На фронт эту грязь не пускать, а то сунет осколок в *опу и орать станет про "геройски пострадал"! am
  10. Сергей Медведев Звание
    Сергей Медведев
    -7
    Сегодня, 12:49
    Либеральная сволочь продолжает громить Вооружённые Силы. Белоусов - выдвиженец Германа Грефа, подельник Силуанова, Набиуллиной и им подобных. Жена Белоусова - бизнесменша, как и жена Тимура Иванова. Через пару лет вдруг станет миллиардером. Сейчас её муженёк зачищает конкурентов. Весь этот погром не несёт ничего хорошего.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 13:11
      Слово "либеральный" приобрело совсем уж нехороший оттенок... Да, койки опять переставят и с новыми силами за бюджет, еще есть чем поживиться.
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -1
      Сегодня, 14:22
      Сергей, я надеюсь, у Вас есть документальные доказательства своих слов?
  11. Галеон Звание
    Галеон
    +8
    Сегодня, 12:50
    Почему в УК нет понятия государственного преступления, если речь идет об ущербе обороноспособности? И давали бы за такие преступления втрое, вчетверо больше срока с конфискацией!
    А потому что что ж они будут против себя самих такие нормы вводить..
    Надо выпить за здоровье министра обороны вечером! drinks
    жаль, что до шойги эти аресты не дойдут.
  12. С.З. Звание
    С.З.
    +13
    Сегодня, 12:51
    Пригожин был не так уж и не прав?
    1. leks Звание
      leks
      +10
      Сегодня, 13:07
      Этот товарищ, прекрасно знал о чём говорил, так как варился в этой кухне не один год и был осведомлён, что и как делается.
      Так же он понимал, что его рано или поздно ликвидируют, слишком много себе позволил, а такого не прощают, даже если это пообещал самый главный, а его обещание это просто слова на воздух!
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +4
        Сегодня, 13:32
        Так же он понимал, что его рано или поздно ликвидируют

        1. leks Звание
          leks
          +4
          Сегодня, 13:44
          Один вопрос возникает в отношении его гибели!
          Человек прекрасно знал и предполагал, что рано или поздно это произойдёт и как писали СМИ, что он очень серьёзно относился к своей безопасности и безопасности своих приближённых и очень редко летал совместно со всеми.
          А, тут всё высшее руководство на одном борту оказалось.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            +1
            Сегодня, 13:48
            А, тут всё высшее руководство на одном борту оказалось.
            В некоторых интервью сотрудники компании говорят что всё высшее руководство не перемещалось на одном транспорте, а тут такое...
            1. leks Звание
              leks
              +3
              Сегодня, 13:50
              Может всё-таки инсценировка?!
              Хотя мы об этом врятли узнаем request
              1. Trapp1st Звание
                Trapp1st
                +2
                Сегодня, 13:52
                Может всё-таки инсценировка
                Хорошо бы, ИМХО он бы своих парней не бросил. Вероятней выманили так что бы все на одном борту оказались.
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +6
      Сегодня, 13:24
      Абсолютно был прав, поэтому его и уничтожили!
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -5
      Сегодня, 13:29
      Да хватит уже этого бунтовщика, смутьяна, ренегата, мятежника поминать!
  13. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +2
    Сегодня, 12:56
    Много народу Тимур сдал ...под пытками.. smile ,а сколько сдадут те,которых сдал Иванов?
  14. leks Звание
    leks
    +12
    Сегодня, 12:56
    Как только снимают с должности министра обороны, так начинаются уголовные дела открываться. Но самоё главное бывшего министра никто не трогает он чист, потому что является "другом несменяемого", а друзей не сдают. request
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +5
      Сегодня, 13:14
      Цитата: leks
      самоё главное бывшего министра никто не трогает он чист

      Анатолий Халатный, ну который Сердюков, отделался лёгким испугом, документов много, времени мало, вот и подписал не те бумаги, что ж поделаешь - халатность. Сменщик так вообще ни при чём, замы подставили, толи ещё будет ой-ой-ёй.
      1. leks Звание
        leks
        +4
        Сегодня, 13:19
        О, чём и речь Уважаемый, о чём и речь!
        Барин не виноват, виноваты холопы или барин за барина, мужик за мужика.
        Так живём и будем жить!
  15. ugos Звание
    ugos
    +6
    Сегодня, 12:58
    Ни дня без генерала, интересно на чём это остановится, а то всё больше становится ясно что на ''самом, самом'' верху не всё гладко с умением подбирать кадры, и достаточном контроле за этими кадрами, и защита ''друзей'', которая закончится потерей доверия к нему самому.
    1. al3x Звание
      al3x
      +9
      Сегодня, 13:11
      Скажем прямо, там не то, чтобы не всё гладко, там полнейшая, беспросветная жо...
  16. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +9
    Сегодня, 13:03
    Да, зарабатывали все эти жирные военные ой как мало....
    Позор, что только теперь начали с чисткой!
    А если учитывать, что все это под руководством тувинского охотника Шойгу, то логично было бы и его арестовать за крышование!!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:45
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      то логично было бы и его арестовать за крышование!!

      Как можно ? Он жеж парады принимал, биатлон устраивал, церкву строил и на заимке из пеньков шедевры вытачивал....Короче, занят был, не до мздоимцев ! request
  17. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +7
    Сегодня, 13:04
    Поздно начали чистку!!!
    Надеюсь, что будет тщательно и еще дойдет ло тувинского охотника!!!
  18. Бускан
    Бускан
    +7
    Сегодня, 13:06
    Царь хороший, бояре плохие.
  19. N-W Звание
    N-W
    +7
    Сегодня, 13:13
    Зашли бы с другой стороны - провели бы ревизию беломраморных дворцов лампасников, дело пошло бы скорее. Но нет, опыт проклятого ФБК нам не подходит.
    1. al3x Звание
      al3x
      +5
      Сегодня, 13:14
      ФБК враги, а вот такие генералы это патриоты и цвет нации wassat лучшие из лучших в своём деле lol
  20. Гималайский Звание
    Гималайский
    0
    Сегодня, 13:13
    Нельзя жирным служить в армии на аттестованных должностях . Тем паче в высшем руководстве . Здоровье и ум ' основной критерий .

    То пенсы , то жиробасы - сортир , клистир , кефир . Он про туалет думает и как давление снизить
    1. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 13:25
      Абсолютно. Главным "развлечением" для мыслящего ч-ка должна быть деятельность, а не наполнение/опорожнение ЖКТ.
  21. next322 Звание
    next322
    +7
    Сегодня, 13:33
    Вот до чего довели танковые биатлоны, парки -патриоты и ежегодные парады,с не имеющими аналогов кораблями, покоящимися на дне Черного моря ......
  22. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 13:53
    Прям какое-то массовое прозрение слепых, как после посещения баптиского богослужения, в этом плане началось, а до этого все года никто ни сном ни духом. laughing
  23. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 13:59
    Сейчас всерьез заерзали все кто в теме. Постепенно приходят к вовлеченным с вопросом - показывай все что нажито непосильным трудом.....
  24. Скифф Звание
    Скифф
    0
    Сегодня, 14:14
    Нда, Пригожин то был прав ...
    Новости прям по нему.....
    За то и завалили....
  25. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 14:19
    Зачем олигофренов,да ещё вороватых ставить.
    А поставить вместо этого конокрада командира роты из передовой,он быстро разгребёт всё это
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 14:31
      И, главное, только у нас есть положительный опыт!
      "Дорожка скатертью!
      Мы и кухарку
      каждую
      выучим
      управлять государством!" (В.В. Маяковский "Владимир Ильич Ленин")
  26. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 14:22
    надеюсь кто отвечает за ядерное оружие не такие !
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:47
      Цитата: opuonmed
      не такие !

      У них лампасы Уже ... winked