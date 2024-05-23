Власти Польши изучают возможность применения своих систем ПВО для перехвата российских ракет над воздушным пространством Украины

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Власти Польши изучают возможность применения своих систем ПВО для перехвата российских ракет над воздушным пространством Украины

В то время как ВС РФ наносят успешные удары по военным объектам противника в глубоком тылу на территории Украины, глава киевского режима Зеленский пока безуспешно пытается уговорить своих западных партнеров закрыть небо хотя бы над частью страны.

Впрочем, некоторые соседние с Украиной страны, входящие в Североатлантический альянс, всё-таки рассматривают возможность применения своих систем ПВО для перехвата российских ракет.



В частности, спикер МИД Польши Павел Вронский недавно заявил, что власти страны обсуждают подобный сценарий и на данный момент тщательно изучаются юридические и технические аспекты вопроса. Правда, речь идет о вероятном применении польских комплексов ПВО против российских ракет исключительно в приграничных районах Украины.

Стоит отметить, что помимо так называемой защиты украинского неба с территории стран НАТО, Зеленский требует от своих союзников поставки минимум семи комплексов ПРО Patriot. При этом о возможности передачи Киеву трех таких систем ранее заявляли в Германии, призвав другие страны последовать их примеру. Однако, как пишет западная пресса, Испания, Греция и Польша пока ответили отказом, а Румыния пообещала подумать.

Также украинский лидер настаивает на скорейшей передаче ВСУ истребителей F-16. При этом, как он выразился, для полноценной защиты своего неба Украине потребуется порядка 130 таких самолётов.
28 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:52
    «Речь идет о вероятном применении польских комплексов ПВО против российских ракет исключительно в приграничных районах Украины.» —

    — Трактора уберите подальше ...
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:22
      Если что,традиционное -а nas za co.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 14:04
        А разве батарея ПВО, уничтожающая российское имущество не становится законной целью?
        А там уже офицеры в штабе решат, сколько сил и средств задействовать для гарантированного уничтожения этой батареи. Если достаточно нескольких Х-101 - хорошо (для них), если нет, тогда несколько Х-102 плохо (для них).
  2. Corvair Звание
    Corvair
    +1
    Сегодня, 12:53
    Глупейший шаг, это уже Casus belli.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      -2
      Сегодня, 13:03
      Да ну.
      А танковые биатлоны
    2. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Corvair
      Глупейший шаг, это уже Casus belli.

      Этих казусов уже столько было, что воевать можно лет сто. Вопрос: что бы было если, при Петре Великом, по Кремлю бы прилетело?! Я не думаю что он носил с собой красные чернила, а вот шпагу и перчатки - да...
  3. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 12:55
    Впрочем, некоторые соседние с Украиной страны, входящие в Североатлантический альянс, всё-таки рассматривают возможность применения своих систем ПВО для перехвата российских ракет.

    Видимо некоторым так не терпится перенести военные действия на свою территорию что уже и не знают как их начать по быстрее.
    В медицине это называется одним словом - зуд. fool
    1. Alexej Звание
      Alexej
      0
      Сегодня, 13:57
      Цитата: кредо
      Видимо некоторым так не терпится перенести военные действия на свою территорию что уже и не знают как их начать по быстрее.

      Вообще они хотят прикрывать самолеты F-16. Вот например советские летчики взлетали с территории Китая и устраивали штатовским летчика ад над Кореей, а потом спокойно улетали обратно в Китай. Я думаю здесь будет нечто похожее.
  4. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 12:56
    Надо значит перехватывать Польские системы ПВО до того как они наши ракеты перехватят
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 13:27
      Самонаводящейся антирадарной ракете по барабану на какой территории стоит этот "Патриот"
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 13:47
        Цитата: Piramidon
        Самонаводящейся антирадарной ракете по барабану на какой территории стоит этот "Патриот"

        Следом обязательно отправлять что нибудь покрепче, чтоб воронка метров на пятьдесят...
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 12:59
    В частности, спикер МИД Польши Павел Вронский недавно заявил, что власти страны обсуждают подобный сценарий и на данный момент тщательно изучаются юридические и технические аспекты вопроса.
    ...а интересно, по ходу один выстрел патриота стоит по ходу пару лямов, если не больше, а поландия производят патриоты?
    1. Roma-1977 Звание
      Roma-1977
      0
      Сегодня, 13:04
      Нет. Только США. Производство самих ракет для него составляет примерно 500 штук в год. В теории производство будет увеличено.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 13:16
        500 штук в год. В теории производство будет увеличено.
        ...фишка в том...а какой блок будет увеличен в производстве....старый...или старый новый?
  6. Taskhyl
    Taskhyl
    -12
    Сегодня, 13:05
    "Кинжал" не перехватывает ни одна система ПРО. Так ведь нам вдували в уши перед СВО?
    1. Voronezh Звание
      Voronezh
      +4
      Сегодня, 13:29
      Тебе в другое место кто то вдувал, а кинжалы еще никто не перехватил. Кроме кличко, который фотографировался рядом с чугунной болванкой
    2. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 13:33
      А почему "вдували"? Ни одного подтверждённого случая перехвата "Кинжала" нет.
      Заявления Киева о том, что они пачками сбивают "Кинжалы" так и остаются неподтверждёнными заявлениями. Ах, да, ещё фотка Кличко с какой-то канализационной трубой, мало что общего вообще с ракетой имеющее.
      Зато есть видео (уже довольно старое), в котором "Patriot" в районе Киева отстреливает 16 своих ракет "в молоко", после чего исчезает как боевая единица.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 13:49
        Цитата: DirtyLiar
        Заявления Киева

        "Заявления Киева..." - на этом месте страницу можно переворачивать...
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          0
          Сегодня, 13:59
          Ну да, там рыбу заворачивали. Жирное пятно похоже на циферку. Плюс "ноль". Скорее всего что-то "или 20 или 30". Пишем "40" и НИИ пёт.
  7. Бускан
    Бускан
    -1
    Сегодня, 13:05
    Следующий шаг установка НАТО бесполётной зоны над Украиной и создание "буферной" зоны.
    1. Voronezh Звание
      Voronezh
      0
      Сегодня, 13:30
      Именно так и будет, если начнут сбивать а мы не ответим
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Бускан
      Следующий шаг установка НАТО бесполётной зоны над Украиной и создание "буферной" зоны.

      На территориях Прибалтики, Польши и Румынии... lol
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:05
    Павел Вронский недавно заявил, что власти страны обсуждают подобный сценарий
    Сначала отметился немецкий русофоб, который предложил сбивать российские ракеты и БПЛА средствами ПВО НАТО, теперь подхватил недалеко ушедший от него поляк. Пока ля-ля-тополя и показушная смелость даже не думая о том, что в этом случае ЗРК необходимо будет переместить к самой границе и с возможностью получить ответку.
  9. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 13:26
    Цитата: Taskhyl
    "Кинжал" не перехватывает ни одна система ПРО. Так ведь нам вдували в уши перед СВО?

    Перед войной всем все вдували . Как "нам", так и "им". И, что характерно, и сейчас продолжают. Со всех сторон. Вот ты - ты своим постом что вдуть хочешь? И кому?
  10. Voronezh Звание
    Voronezh
    -1
    Сегодня, 13:26
    "Будем считать это объявлением войны",но эти страшные слова вряд ли кто то решится произнести.....
  11. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 13:37
    Власти Польши изучают возможность применения своих систем ПВО для перехвата российских ракет над воздушным пространством Украины

    Искандер вам в помощь! Что не доработает - Кинжал подправит. Не визжите потом и 5-ю статью не теребите - грех это...
  12. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 13:50
    Если Польша начнёт атаковать российские объекты со своей территории, разве это не соучастие и вовлечение в конфликт? what А если нет ответа, можно подключать к куполу другие страны, и без страха потери комплексов вместе с персоналом, сбивать всё что умеет летать. good
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:55
    Дорого, кто башлять будет?
    Есть и другие нюансы, после которых начнутся вопли, а на то за шо?