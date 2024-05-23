Власти Польши изучают возможность применения своих систем ПВО для перехвата российских ракет над воздушным пространством Украины

В то время как ВС РФ наносят успешные удары по военным объектам противника в глубоком тылу на территории Украины, глава киевского режима Зеленский пока безуспешно пытается уговорить своих западных партнеров закрыть небо хотя бы над частью страны.Впрочем, некоторые соседние с Украиной страны, входящие в Североатлантический альянс, всё-таки рассматривают возможность применения своих систем ПВО для перехвата российских ракет.В частности, спикер МИД Польши Павел Вронский недавно заявил, что власти страны обсуждают подобный сценарий и на данный момент тщательно изучаются юридические и технические аспекты вопроса. Правда, речь идет о вероятном применении польских комплексов ПВО против российских ракет исключительно в приграничных районах Украины.Стоит отметить, что помимо так называемой защиты украинского неба с территории стран НАТО, Зеленский требует от своих союзников поставки минимум семи комплексов ПРО Patriot. При этом о возможности передачи Киеву трех таких систем ранее заявляли в Германии, призвав другие страны последовать их примеру. Однако, как пишет западная пресса, Испания, Греция и Польша пока ответили отказом, а Румыния пообещала подумать.Также украинский лидер настаивает на скорейшей передаче ВСУ истребителей F-16. При этом, как он выразился, для полноценной защиты своего неба Украине потребуется порядка 130 таких самолётов.

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