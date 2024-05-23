«Мы не видели этого с 2022 года»: Белый дом опроверг наличие данных о якобы поставке оружия Китаем России

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«Мы не видели этого с 2022 года»: Белый дом опроверг наличие данных о якобы поставке оружия Китаем России

Соединенные Штаты не владеют информацией о якобы поставках Китаем военной продукции России. С таким заявлением выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома на очередном брифинге опроверг заявление министра обороны Британии Шэппса о якобы имеющейся информации о намерениях Китая поставлять продукцию военного назначения России. По словам Салливана, у США таких данных нет, хотя Вашингтон с самого начала российской спецоперации подозревал Пекин в военной помощи Москве.



Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента (...) Я с нетерпением жду переговоров с Великобританией, чтобы убедиться, что мы имеем общую картину.
— заявил советник Байдена, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава военного ведомства Великобритании Грант Шэппс на конференции в Лондоне выступил с заявлением, что у британской и американской разведок якобы имеются доказательства о намерениях Китая помочь России поставками летальной военной помощи. Мол, китайцы передают россиянам оружие, которое потом используется на Украине. Но, как оказалось, Шэппс просто молол языком, не имея никаких подтверждений.

В Китае уже отреагировали на данное заявление, подчеркнув, что именно Великобритания стоит за конфликтом на Украине, ведь подписать Киеву мирный договор с Москвой не дал Лондон.
4 комментария
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  1. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:57
    Вы не видели много чего: шоком для вас стал флаг России в Крыму, начало СВО, Харьковское наступление и т. д. и т. п. Прос*ать такие операции - это просто позор какой то, господа ковбои! tongue
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:58
    Соединенные Штаты не владеют информацией о якобы поставках Китаем военной продукции России.
    У американцев такой информации нет, а вот британцы уже успели на весь мир прокричать о имеющихся доказательствах. Правда почему-то Шэппс забыл добавить дежурное "highly likely", наверное посчитал, что без него будет достовернее. Что-то с повестки дня ушла КНДР, которая якобы "заваливает" российскую армию своими боеприпасами.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 13:02
      Цитата: rotmistr60
      Что-то с повестки дня ушла КНДР, которая якобы "заваливает" российскую армию своими боеприпасами.

      С северокорейскими товарищами у нас исключительно мирная торговля. lol Через границу курсируют только рефрижераторы и пассажирские поезда с затемнёнными окнами... wink
  3. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 13:38
    Ну даже, если и есть поставки вооружений из КНР, что с того?
    На Украину оружие поставляет 50+ стран. И что?