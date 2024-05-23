«Мы не видели этого с 2022 года»: Белый дом опроверг наличие данных о якобы поставке оружия Китаем России
Соединенные Штаты не владеют информацией о якобы поставках Китаем военной продукции России. С таким заявлением выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Представитель Белого дома на очередном брифинге опроверг заявление министра обороны Британии Шэппса о якобы имеющейся информации о намерениях Китая поставлять продукцию военного назначения России. По словам Салливана, у США таких данных нет, хотя Вашингтон с самого начала российской спецоперации подозревал Пекин в военной помощи Москве.
Ранее глава военного ведомства Великобритании Грант Шэппс на конференции в Лондоне выступил с заявлением, что у британской и американской разведок якобы имеются доказательства о намерениях Китая помочь России поставками летальной военной помощи. Мол, китайцы передают россиянам оружие, которое потом используется на Украине. Но, как оказалось, Шэппс просто молол языком, не имея никаких подтверждений.
В Китае уже отреагировали на данное заявление, подчеркнув, что именно Великобритания стоит за конфликтом на Украине, ведь подписать Киеву мирный договор с Москвой не дал Лондон.
Информация