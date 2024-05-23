Daily Mail: 300 самолетов Boeing имеют потенциальную неисправность, которая может привести к взрыву

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Daily Mail: 300 самолетов Boeing имеют потенциальную неисправность, которая может привести к взрыву

Как сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США, недавно стало известно о новых потенциальных неисправностях, которым могут быть подвержены почти 300 самолетов Boeing, включая самолеты, используемые компаниями United и American Airlines.

При этом отмечается, что Управление сообщило об этой проблеме компании Boeing ещё в марте и потребовало, чтобы они приняли соответствующие меры до 9 мая. Остается неясным, сделала ли это компания.



Boeing уведомили, в частности, что есть риск статического электричества возле топливных баков центрального крыла, что может стать причиной воспламенения в баке и привести к взрыву.

По словам бывшего инженера Boeing Сэма Салепура, у компании нет «культуры безопасности», хотя публичные заявления говорят об обратном.

Напомним, что самолёты Boeing в последнее время сопровождала целая серия аварий. В январе этого года в США были приостановлены полёты самолетов Boeing 737 MAX 9, с которыми был связан ряд инцидентов.

Boeing уже многие десятилетия является крупнейшей авиакосмической компанией США. Она занимается выпуском продукции как гражданского, так и военного назначения. Однако во всем мире компания известна благодаря своим пассажирским самолетам. А Boeing 737, например, стал самым массовым пассажирским самолётом в мире.
22 комментария
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  1. esl462 Звание
    esl462
    +1
    Сегодня, 13:04
    Странно, что за 30 лет эксплуатации этот косяк не вылез.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 13:06
      гм
      трое самовыпилившихся, значит, зазря
      раз всё равно всплыло
    2. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 13:10
      Какие 30 лет, серия Boeing 737 MAX пошла в производства с 2016г. с предыдущими сериями 737-го проблем не было.
      1. esl462 Звание
        esl462
        0
        Сегодня, 13:12
        Насколько я знаю, речь идëт за "три топора".
        1. Woroshilow Звание
          Woroshilow
          +2
          Сегодня, 13:19
          Нет за 737-й, взял из Википедии
          Семейство 737 MAX (-7/-8/-9/-10)
          Основная статья: Boeing 737 MAX

          737 MAX 8 Batik Air
          Boeing 737 MAX — новое семейство самолётов, разрабатываемое компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый полёт модели Boeing 737 MAX 8 состоялся 29 января 2016 года[6].

          После катастрофы 10 марта 2019 года, когда в Эфиопии разбился самолёт модели Boeing 737 MAX 8 и погибло 157 человек, в ряде стран мира были приняты решения о приостановке эксплуатации самолётов этой модели. Последней страной, которая отказалась от борта, стали США. 14 марта 2019 года в небе не осталось ни одного Boeing 737 MAX 8.

          18 ноября 2020 года было принято решение, согласно которому самолёты могут вернуться к коммерческой эксплуатации. Однако на июль 2021 Росавиация так и не дала разрешение на эксплуатацию этих моделей, а авиакомпании (в частности «Победа») все чаще отказываются от закупки самолётов семейства 737 MAX[7].
          1. esl462 Звание
            esl462
            +1
            Сегодня, 13:24
            Читайте первоисточник, а не педивикию.
            1. Woroshilow Звание
              Woroshilow
              -1
              Сегодня, 13:54
              Вот что написано в первоисточнике, в этой статье
              недавно стало известно о новых потенциальных неисправностях, которым могут быть подвержены почти 300 самолетов Boeing, включая самолеты, используемые компаниями United и American Airlines.
              Я тут ни слову не вижу про 777.
              1. esl462 Звание
                esl462
                0
                Сегодня, 14:49
                Ну так ссылка на daily mail- там и читайте. Там и страничка отчëта FAA есть.
          2. Cook Звание
            Cook
            0
            Сегодня, 13:38
            Все таки речь идет за "Топоры" : "Около 300 самолетов Boeing 777 потенциально могут взорваться из-за дефекта в электропроводке около топливных баков, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на письменное предупреждение федерального управления гражданской авиации (FAA) США."
    3. Cook Звание
      Cook
      0
      Сегодня, 13:47
      В случае со взрывом на В747-100 центрального бака из-за короткого замыкания (рейс TWA800), прошло 26 с начала эксплуатации...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:07
    Daily Mail: 300 самолетов Boeing имеют потенциальную неисправность, которая может привести к взрыву
    . Очередные жалобщики...
    А как большой бЫзнес умеет решать свои проблемы... ни словами сказать, ни пером описать!
  3. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +2
    Сегодня, 13:09
    По 737МАХ читал что там столько сложностей было, тот же двигатель еле удалось под крылом разместить так как он не влезал, а стойки шасси удлинить не представлялось возможным при существующей конструкции.
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 13:48
      Там проблемы начались из за конкурента в лице Airbus A320neo самолет пошел в эксплуатацию зимой такого же года. Boeing с 737 MAX конкретно так попал, из за того что новые двигатели A320neo были более экономичными по расходу топлива на 10-12%, Boeing только закончил НИОКР, подготовил производственные линии для новой модели лайнера, а он уже не конкурентоспособен на рынке. Пришлось срочно переделывать проект ставить двигатели с увеличенным диаметром вентилятора первого контура которые не помещались под крыло, пришлось сдвигать их в перед, из за этого сместился центр тяжести лайнера, что бы это скомпенсировать установили программу MCAS которая контролировала задирание носа самолета фактически перехватывая управление у летчика. Это и приводило к авариям.
  4. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 13:12
    Есть мнение, что владельцы концерна Boeing поставили не на ту фигуру в президентской гонке.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:12
    До " крутого пике" ещё далеко,но инвесторы начинаю нервничать .Точно Эйрбас ,кому-то приплачивает.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 13:16
      И акции Эйрбаса ,для сравнения.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:21
    По словам бывшего инженера Boeing Сэма Салепура, у компании нет «культуры безопасности», хотя публичные заявления говорят об обратном.

    Вот это как раз тот момент ,когда политическая сила ,применяется для оправдания бездарности . Просто бездарность эта американская
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:26
    Очевидно зря (для компании) неожиданно погибли те кто разоблачал махинации Boeing, т.к. скандал замять не удается и он только разрастается.
  8. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 13:27
    у компании нет «культуры безопасности»

    У компании есть "культура безопасности". Но не культура безопасности самолётов, а культура безопасности компании. Сколько там "случайно умерло" людей, готовых дать свидетельские показания о том, что самолёты небезопасны? 3+? Безопасность имиджа компании превыше жизней, да.
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 13:31
    Ну и хорошо, нам то чего? У нас суперджеты , ТУ, ИЛ и прочее, тяжело но все же возраждают, пытаются, у нас свой авиапром, какой никакой. Очень надеюсь что всё получится
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:41
    На днях КНР отсанкционировала "дочки" Боинга,Боинг слабое звено в в развитом самолётостроении?
  11. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 13:55
    Что хорошо Боингу, то хорошо Штатам.(с)