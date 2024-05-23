Daily Mail: 300 самолетов Boeing имеют потенциальную неисправность, которая может привести к взрыву
Как сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США, недавно стало известно о новых потенциальных неисправностях, которым могут быть подвержены почти 300 самолетов Boeing, включая самолеты, используемые компаниями United и American Airlines.
При этом отмечается, что Управление сообщило об этой проблеме компании Boeing ещё в марте и потребовало, чтобы они приняли соответствующие меры до 9 мая. Остается неясным, сделала ли это компания.
Boeing уведомили, в частности, что есть риск статического электричества возле топливных баков центрального крыла, что может стать причиной воспламенения в баке и привести к взрыву.
По словам бывшего инженера Boeing Сэма Салепура, у компании нет «культуры безопасности», хотя публичные заявления говорят об обратном.
Напомним, что самолёты Boeing в последнее время сопровождала целая серия аварий. В январе этого года в США были приостановлены полёты самолетов Boeing 737 MAX 9, с которыми был связан ряд инцидентов.
Boeing уже многие десятилетия является крупнейшей авиакосмической компанией США. Она занимается выпуском продукции как гражданского, так и военного назначения. Однако во всем мире компания известна благодаря своим пассажирским самолетам. А Boeing 737, например, стал самым массовым пассажирским самолётом в мире.
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