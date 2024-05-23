Спикер Погранслужбы Украины Демченко: На территории Сумской области активизировались российские ДРГ

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Спикер Погранслужбы Украины Демченко: На территории Сумской области активизировались российские ДРГ

В Сумской области Украины активизировались российские диверсионно-разведывательные группы, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Российские ДРГ и раньше действовали на территории Сумской области Украины, но в последнее время из стало намного больше. До ежедневных рейдов дело еще не дошло, но уже где-то близко. По словам Демченко, российская разведка внимательно изучает выстроенную оборону, расположение артиллерии, опорных пунктов и тяжелой техники, явно готовясь к наступлению. А вот в Черниговской области этого нет, там российских ДРГ не наблюдается.



В Сумской области прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. В Черниговской области этого не фиксируется, а вот Сумщина — это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность.

— заявил спикер Госпогранслужбы.

Ранее все тот же Демченко жаловался, что у украинских пограничников сил и средств явно меньше, чем у российских войск, которые сосредоточены напротив Сумской области. При этом он уверен, что наступление ВС России может начаться в любой момент. Того же мнения придерживаются в Генштабе ВСУ, предполагая, что основная задача российских войск, если они ударят на Сумы, будет заключаться в растягивании линии фронта. Москва хочет поставить Киев в очень непростое положение на фоне нехватки личного состава и техники.
12 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 13:09
    Спикер Погранслужбы Украины Демченко: На территории Сумской области активизировались российские ДРГ
    . А что ещё они хотели... противнику не должно быть покою ни днем, ни ночью, никогда и нигде!
    1. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 13:26
      Не мы начали первыми диверсии устраивать. Но ответить мы всегда могла.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:22
        Можно сказать, даже повозмущатся, что долго не отвечали, да и сейчас, не по полной, но...
        жираф большой и что у него в голове, поди пойми?
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:33
      Цитата: rocket757
      . А что ещё они хотели... противнику не должно быть покою ни днем, ни ночью, никогда и нигде!

      Подсвинкам стали примерять тришкин кафтан, а он мал: тут подтянут - там оголится, туда натянут - *опа гола!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:24
        С зелебобикам, все понятно... подгорает.
        Важно то, чего там за бугром намутят, придумают.
        У них хотелок более чем много и по большей части из них, такой облом нарисовал я wink
        В общем, за ними присматривать надо тщательнее.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 13:18
    Самое интересное ,что это ответ .На то что у нас стали появляться ДРГ из Украины .И им очень не понравилось
  3. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 13:23
    Ну, у нас-то не ДРГ. Диверсий не проводим вроде как. Поэтому просто "разведывательные группы".
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 13:29
    Ну так не все же им дрг засылать, вот ответка! Что не так то?
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:29
    На то и ДРГ, чтобы противник не чувствовал себя спокойно. Ребята работают и работают отлично, что подтверждается сообщениями и роликами.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:30
    На территории Сумской области активизировались российские ДРГ

    Это пока прелюдия, сам акт - впереди! Держитесь, украинцы! Бить будем больно...
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 13:33
    я извиняюсь, но плохо разведчики работают, раз о них знает враг
  8. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 14:20
    Разведка в Черниговской лучше работает чем в Сумской. Непорядок.