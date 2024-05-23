Спикер Погранслужбы Украины Демченко: На территории Сумской области активизировались российские ДРГ

В Сумской области прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. В Черниговской области этого не фиксируется, а вот Сумщина — это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность.

В Сумской области Украины активизировались российские диверсионно-разведывательные группы, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.Российские ДРГ и раньше действовали на территории Сумской области Украины, но в последнее время из стало намного больше. До ежедневных рейдов дело еще не дошло, но уже где-то близко. По словам Демченко, российская разведка внимательно изучает выстроенную оборону, расположение артиллерии, опорных пунктов и тяжелой техники, явно готовясь к наступлению. А вот в Черниговской области этого нет, там российских ДРГ не наблюдается.— заявил спикер Госпогранслужбы.Ранее все тот же Демченко жаловался, что у украинских пограничников сил и средств явно меньше, чем у российских войск, которые сосредоточены напротив Сумской области. При этом он уверен, что наступление ВС России может начаться в любой момент. Того же мнения придерживаются в Генштабе ВСУ, предполагая, что основная задача российских войск, если они ударят на Сумы, будет заключаться в растягивании линии фронта. Москва хочет поставить Киев в очень непростое положение на фоне нехватки личного состава и техники.