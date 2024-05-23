Председатель ГД РФ предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников СВО

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Председатель ГД РФ предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников СВО

Сегодняшнее пленарное заседание Государственной думы Федерального Собрания России полностью посвящено вопросам совершенствования налогового законодательства. Вместе с депутатами обсуждать изменения в налоговую политику будут члены недавно обновленного правительства, эксперты, представители бизнес-среды и всех 89 регионов РФ. Те, кто не смог приехать на Охотный ряд, участвуют в заседании по видео-конференц связи.

Впервые нововведения в фискальную политику будут зафиксированы сроком на шесть лет — до 2030 года. Это даст возможность простым гражданам и предпринимателям спокойно планировать свое будущее. Более того, в рамках изменений будет не только повышение налогов, но и дополнительные стимулы со стороны государства, в первую очередь для малого бизнеса, что должно благоприятно сказаться на развитии экономики и благосостоянии простых россиян.



Отмечается, что нововведения в Налоговый кодекс РФ в основном коснутся граждан с высоким уровнем дохода, для них фискальная нагрузка может быть увеличена. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал правительству вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников специальной военной операции. Сейчас для большинства граждан России ставка НДФЛ составляет 13 процентов.

Считайте это нашей первой рекомендацией, настоятельной. Думаю, все коллеги поддержат. Прогрессивная шкала должна быть справедливой. Давайте сразу скажем: она не коснется доходов участников специальной военной операции. Они защищают нас, защищают страну, получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику

— заявил Володин.

Министерство финансов уже поддержало это предложение, сообщил глава финансового ведомства страны Антон Силуанов. Министр финансов российского кабмина подчеркнул, что это абсолютно справедливое предложение, которое направлено на поддержку участников СВО. Оно обязательно будет отражено в проекте изменений по совершенствованию налогового законодательства.

Наши бойцы — те, кто участвует в СВО, — конечно, нуждаются в нашем внимании и нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано

— согласился с предложением председателя Госдумы РФ министр финансов.
51 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 13:35
    Отмечается, что нововведения в Налоговый кодекс РФ в основном коснутся граждан с высоким уровнем дохода,

    А что планируется? Какие изменения?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +5
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Msi
      А что планируется? Какие изменения?

      Теперь все граждане с высоким уровнем дохода, должны будут срочно стать участниками СВО wink
      1. Msi Звание
        Msi
        +2
        Сегодня, 13:48
        Теперь все граждане с высоким уровнем дохода, должны будут срочно стать участниками СВО

        Высокий это сколько в год?
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +4
          Сегодня, 13:49
          Полагаю дума и определит рамки. laughing
          1. Msi Звание
            Msi
            +3
            Сегодня, 13:54
            Полагаю дума и определит рамки

            Можем подсказать. Я полагаю это те, кто может сейчас себе позволить покупать черешню килограммами...
            1. НИКНН Звание
              НИКНН
              +1
              Сегодня, 13:56
              Ну 180 рублей за кг, это не сильно, впечатлит, а вот нефть за 100 долларов за баррель уже серьезно.
              1. Msi Звание
                Msi
                +2
                Сегодня, 13:59
                Ну 180 рублей за кг, это не сильно, впечатлит

                Ой, вы нолик кажется "обронили..."
                1. НИКНН Звание
                  НИКНН
                  +2
                  Сегодня, 14:00
                  Цитата: Msi
                  Ой, вы нолик кажется "обронили..."

                  Виноват, не внимательность, старею. wink
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 13:57
        некоторые инфоцыгане уже поехали на СВО , потусить и получить удостоверения, не будем называть фамилии , но мы их знаем , теперь очередь граждан с высоким уровнем дохода , которые по понятным причинам в состав штурмовых групп и групп закрепления не попадут . wink
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +3
          Сегодня, 13:59
          Это более чем предсказуемо. winked
      3. Canecat Звание
        Canecat
        0
        Сегодня, 14:03
        должны будут срочно стать участниками СВО

        Самое печальное, что они ими станут без участия в боевой работе... а некоторые даже не пересекая ленточку.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 14:04
          Цитата: Canecat
          должны будут срочно стать участниками СВО

          Самое печальное, что они ими станут без участия в боевой работе... а некоторые даже не пересекая ленточку.

          Увы и ах, от действительности не уйдешь. recourse
      4. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        +1
        Сегодня, 14:08
        Или или
        Ну, у хох-лов это ж другое ))
        https://topwar.ru/242948-na-ukraine-planiruetsja-trehkratnoe-povyshenie-voennogo-sbora.html
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 13:50
      Ну видимо, если планируют вывести из под прогрессивной шкалы участников СВО, то правительство считает высоким уровнем дохода зарплаты от 200 тысяч... sad
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 13:51
        правительство считает высоким уровнем дохода зарплаты от 200 тысяч

        А вы как думаете, это высокий доход?
        1. dementor873 Звание
          dementor873
          0
          Сегодня, 13:58
          А много ли здесь людей, кто получает столько?
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 14:02
            Цитата: dementor873
            А много ли здесь людей, кто получает столько?

            200? Сейчас? Да на любой вахте, любой рабочей специальности...
            1. dementor873 Звание
              dementor873
              0
              Сегодня, 14:07
              Видимо , чтобы заработать надо либо на сво либо на вахту на полгода. Зачем семья, дети, родные. По ватсаппу пообщаемся.
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 14:13
                Цитата: dementor873
                Видимо , чтобы заработать надо либо на сво либо на вахту на полгода.

                Зачем на пол года? Стандартные вахты 2\1 (месяца) или 45\45 (дней). И никто никого не неволит... Хотите - сидите дома за сотку...
              2. Андрей Дибров
                Андрей Дибров
                0
                Сегодня, 14:14
                Так, в новое время на вахту нифига несемейные в те 90-00-вые. Чтоб как раз сначала упаковаться там - авто, жилье.
                И лет через десять осесть уже. Кули там 50-летнему делать, если тока не шишка квалифицированная на полляма минимум, со всеми удобствами.
          2. Андрей Дибров
            Андрей Дибров
            0
            Сегодня, 14:11
            Это (пара килобаксов) зарплата годного инженера/начотдела до всех тех 2014-х.
            Ну и вахтовики, как сказали. Работяг, короче.
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 14:00
          Цитата: Msi
          А вы как думаете, это высокий доход?

          Я думаю, что я точно попадаю под прогрессивную шкалу налога am
          Что же до вашего вопроса, то свой доход никогда не бывает высоким, не зависимо от конкретных цифр. Это чужой доход может показаться высоким, но ровно до того момента, когда сам не станешь зарабатывать столько же...
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 14:01
            Я думаю, что я точно попадаю под прогрессивную шкалу налога

            Поддерживаете прогрессивную шкалу?
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Сегодня, 14:08
              Цитата: Msi
              Поддерживаете прогрессивную шкалу?

              Я пока цифры не знаю. Всё зависит от того попадает ли мой доход под неё! laughing
              1. Msi Звание
                Msi
                0
                Сегодня, 14:10
                Всё зависит от того попадает ли мой доход под неё

                Очень странно... request а если попадёт?
                1. AllX_VahhaB Звание
                  AllX_VahhaB
                  0
                  Сегодня, 14:14
                  Цитата: Msi
                  Очень странно... а если попадёт?

                  Тогда буду против! laughing
                  1. Msi Звание
                    Msi
                    0
                    Сегодня, 14:16
                    Тогда буду против

                    Почему? Стране помочь не хотите? Или может быть по волонтёрской линии уже помогаете?
                    1. AllX_VahhaB Звание
                      AllX_VahhaB
                      0
                      Сегодня, 14:32
                      Цитата: Msi
                      Почему? Стране помочь не хотите?

                      Стране? Вы имеете ввиду государственный аппарат? Выше 13% которые я плачу, нет, не хочу. Я и так на 700k в год "государству помогаю"...
                      Что же до волонтёрской линии... то моя жена ходит сети вяжет с единомышленницами, а я на медикаменты скидываюсь, через знакомого. Так что участвую, не переживайте...
          2. Добрый злыдень Звание
            Добрый злыдень
            +2
            Сегодня, 14:10
            ИМХО, готовится очередная лазейка для ухода от повышенного налога. Ибо купить можно не только гос награды, но и статус участника, и неприкосновенность, и многие иные блага - были бы деньги!
            И я сомневаюсь, что у многих реальных участников СВО есть такие доходы, чтоб беспокоиться по этому вопросу. Разве что, у "Героев тыла".
            1. faiver Звание
              faiver
              +1
              Сегодня, 14:17
              И я сомневаюсь, что у многих реальных участников СВО есть такие доходы, чтоб беспокоиться по этому вопросу.
              - могу сходу вспомнить фамилию Рогозин, или депутат Милонов.....
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 14:44
                Цитата: faiver
                - могу сходу вспомнить фамилию Рогозин, или депутат Милонов.....

                Рогозина ранили даже...
            2. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Сегодня, 14:26
              Цитата: Добрый злыдень
              И я сомневаюсь, что у многих реальных участников СВО есть такие доходы, чтоб беспокоиться по этому вопросу.

              У меня товарищ недавно на побывку приходил, после полугода. Сапёр, командир роты, ветеран Второй Чеченской. По мобилизации взяли. Так у него никаких миллионов не наблюдается... А выше люди пишут про каких то алкашей\наркоманов которые по семь лямов привозят с фронта...
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 14:06
      Двузначная инфляция в среднесрочной перспективе.
      И квартиры с авто по пять лямов. Т.к. "неучастникам сво" как бы совсем неинтересно помимо прогрессивных налогов ещё и одаривать скидками участников.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 13:35
    Конечно воюют герои, рискуют, страдают, деньги за это платят хорошие да! Но как бы потом небыло перекоса какого нибудь в экономике или ещё где, а то со временем что нить точно вылезет и пострадают остальные граждане, кто столько не зарабатывал и врят ли будут. Вот что пугает. Нагрузка может лечь на остальных. Тут нужно отбросить ура-эмоции и продумать все экономические вопросы очень тщательно. А то уж читал статьи что появились в регионах всплески выплат ипотек, покупки дорогих машин НЕвкредит и прочее. Как бы это все не потащило за собой сильный рост цен, у нас же всегда в чем то перекос
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 13:37
      Конечно воюют герои, рискуют, страдают
      Сейчас понесется, толпами повалят герои колчаковских фронтов, с бумажками но которые автомат ни разу не держали, зато все очень обеспеченные.
    2. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 13:41
      Экономическая нагрузка и так уже на всех легла без исключения. Сегодняшние 200-250к, это примерно тоже самое, что 100-120к 3 года назад.
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        +3
        Сегодня, 13:46
        Я согласен полностью. У нас живёт Петя наркот, спивался уже, жену чуть не убил еле сбежала, и при мобке забрали, приехал пару мес назад по ранению, привез 7лямов и нос задрал уже, херой куда там, а откуда у него это? Явно с моих налогов, и за кануру его ободранную ему будут ЖКХ доплачивать опять за мой счёт? И сколько таких ща будет negative
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 13:56
          Цитата: Вадим С
          приехал пару мес назад по ранению, привез 7лямов

          Два вопроса возникает. Первый - откуда вы знаете сколько он точно привёз, если вы не собутыльник... И Второй - это сколько же он за год Леопардов набил? belay
          1. dementor873 Звание
            dementor873
            0
            Сегодня, 14:00
            С мобки прошло 18 месяцев, плюс если ранение тяжелое до 3 лямов, плюс боевые за уничтоженную технику, плюс Петя прихвастнул laughing
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      +1
      Сегодня, 14:17
      Там уже давно перекос. Оттого и дикая инфляция.
  3. spirit Звание
    spirit
    +6
    Сегодня, 13:39
    Это даст возможность простым гражданам и предпринимателям спокойно планировать свое будущее

    Следующее предложение:
    Более того, в рамках изменений будет не только повышение налогов

    Ну это пять good
    А мы все над "кастрюлеголовыми" смеемся.Нас самих за эти "кастрюли" держат господа "Феодалы"
  4. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 13:58
    Ну про себя любимых "слуги народа" точно не забудут.
  5. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +2
    Сегодня, 14:06
    ...и потянутся различные " членовозы", в товарных количествах.. Корочки "добывать" и вносить сумятицу, в стан принимающих ((
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 14:12
      так проходили уже в начале 2000ых....
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 14:12
    Хорошее кстати предложение, но контроль нужен, с коррупцией число "участников" может резко вырасти.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 14:13
      кто контролировать то будет? самому не смешно?
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 14:16
        Ну есть другой вариант, признать что все мы потенциальное ворье и ничего не делать. Так смешнее?
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 14:24
          те кто не
          потенциальное ворье
          профотбор в контролирующие органы не пройдет, например по плоскостопию....
  7. шурик354
    шурик354
    -1
    Сегодня, 14:16
    Теперь любой олигарх станет участником СВО.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:29
    Наши бойцы — те, кто участвует в СВО, — конечно, нуждаются в нашем внимании и нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано

    Какое лицемерное и гнусное высказывание...Да наши бойцы в льготах по НДФЛ не нуждались...Их годовые доходы не дотягивают до 5 000 000 рублей. А, если вы хотели сделать послабление участникам боевых действий, то эти методы давно отработаны.
    * * *
    Я всё больше убеждаюсь, что прогрессивная шкала НДФЛ самим депутатам - нож в спину...Недаром они тянут резину с определением ставок НДФЛ (вероятно в силу оторванности от реальной жизни) и дальше 20% у них рука не поднимается...
    Мне просто интересно, ПОЧЕМУ РАЗМЕРЫ ДОХОДОВ российских чиновников и прочих бюджетных миллионеров нельзя соотнести с размерами МРОТ? Почему госчиновники не довольствуются 10-20 кратными размерами МРОТ...Почему они считают, что народ доверил им власть только для того, чтобы они устанавливали себе многомиллионные доходы, подчас такие, что простой смертный за всю свою жизнь не заработает...
    * * *
    И сейчас они больше пекутся о тех ворах, кто известным способом присвоил результаты трудов целых поколений и сегодня на войне, на крови наших ребят сколачивает свою мерзкую, кубышку для удовлетворения похоти и разврата.
    * * *
    Посмотрите налогообложение в Китае...Неужели нельзя взять что-то полезное от 1-2 экономики мира?
    Попомните моё слово, этот цирк будет сродни пенсионной реформе...
  9. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 14:41
    У них в Думе и в правительстве всё уже давно спланировано. Для сведения:
    Плоская шкала НДФЛ вводилась в начале 2000-х годов для повышения собираемости налогов. Предполагалось, что она поспособствует исчезновению "черных" зарплат, и люди даже с большими доходами будут декларировать их целиком. Вопрос о возврате прогрессивной шкалы начал звучать в начале 2010-х годов: соответствующие законопроекты неоднократно вносили в Госдуму депутаты от КПРФ и "Справедливой России", но все они не получили одобрения правительства или были отклонены.
    14 июня 2013 года президент РФ Владимир Путин на гражданском саммите "Группы двадцати" в Ново-Огарево заявил, что плоская шкала НДФЛ не введена "на века", хотя и позволила увеличить доходы бюджета.
    Также в июне 2013 года первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что считает целесообразным отмену плоской шкалы НДФЛ, но не ранее 2018 года.
    30 ноября 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалам заявлял, что никаких решений об изменений ставки НДФЛ нет, и плоская шкала этого налога "оказалась очень удачной".
    В начале 2018 года в Госдуме начали обсуждать возможность введения прогрессивной шкалы НДФЛ с небольшим повышением для больших зарплат - до 15%. В частности, такой вариант в марте 2018 года озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
    7 июня 2018 года в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что переход к прогрессивной шкале налогообложения нецелесообразен: "фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно".
    20 февраля 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК заявлял, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ возможно будет после 2024 года.