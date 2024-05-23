Председатель ГД РФ предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников СВО

Считайте это нашей первой рекомендацией, настоятельной. Думаю, все коллеги поддержат. Прогрессивная шкала должна быть справедливой. Давайте сразу скажем: она не коснется доходов участников специальной военной операции. Они защищают нас, защищают страну, получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику

Наши бойцы — те, кто участвует в СВО, — конечно, нуждаются в нашем внимании и нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано

Сегодняшнее пленарное заседание Государственной думы Федерального Собрания России полностью посвящено вопросам совершенствования налогового законодательства. Вместе с депутатами обсуждать изменения в налоговую политику будут члены недавно обновленного правительства, эксперты, представители бизнес-среды и всех 89 регионов РФ. Те, кто не смог приехать на Охотный ряд, участвуют в заседании по видео-конференц связи.Впервые нововведения в фискальную политику будут зафиксированы сроком на шесть лет — до 2030 года. Это даст возможность простым гражданам и предпринимателям спокойно планировать свое будущее. Более того, в рамках изменений будет не только повышение налогов, но и дополнительные стимулы со стороны государства, в первую очередь для малого бизнеса, что должно благоприятно сказаться на развитии экономики и благосостоянии простых россиян.Отмечается, что нововведения в Налоговый кодекс РФ в основном коснутся граждан с высоким уровнем дохода, для них фискальная нагрузка может быть увеличена. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал правительству вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников специальной военной операции. Сейчас для большинства граждан России ставка НДФЛ составляет 13 процентов.— заявил Володин.Министерство финансов уже поддержало это предложение, сообщил глава финансового ведомства страны Антон Силуанов. Министр финансов российского кабмина подчеркнул, что это абсолютно справедливое предложение, которое направлено на поддержку участников СВО. Оно обязательно будет отражено в проекте изменений по совершенствованию налогового законодательства.— согласился с предложением председателя Госдумы РФ министр финансов.