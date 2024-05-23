Ходорковский признал, что нефтяная компания ЮКОС контролировалась британским кланом Ротшильдов

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Ходорковский признал, что нефтяная компания ЮКОС контролировалась британским кланом Ротшильдов

Британцы контролировали контрольный пакет ЮКОСа, когда компанией руководил Михаил Ходорковский* (признан иноагентом в России). Об этом рассказал сам беглый олигарх.

Российская нефтяная компания ЮКОС находилась под протекторатом британского клана Ротшильдов, основным «протектором» выступал инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд, четвертый барон Ротшильд, скончавшийся в конце февраля этого года. Это было в период, когда компанию возглавлял Ходорковский*. Британский лорд следил за всем, что происходит как в самой компании, так и вокруг нее.



Ротшильд имел право передать контрольный пакет акций ЮКОСа другому человеку, если на Ходорковского* началось бы давление. Так и случилось, когда в рамках уголовного дела директора ЮКОСа отправили в тюрьму, контрольный пакет был передан Леониду Невзлину* (признан иноагентом), одному из руководителей компании.

(...) Решение ввести протектора «сыграло», когда меня арестовали. По плану протектор должен был забрать мои полномочия. (...) Так и произошло

— заявил Ходорковский.

Таким образом, можно констатировать, что все заявления о том, что нефтяная компания ЮКОС, о которой либеральная помойка заявляла как о самой «эффективной и независимой», оказались полной ложью. Компания полностью контролировалась британцами.
16 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 13:38
    Что то часто это стало бить в борт...К чему?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: dmi.pris1
      Что то часто это стало бить в борт...К чему?

      Утром в кабинете у Штирлица зазвонил телефон.
      - Русский разведчик Исаев! Четко отрапортовал Штирлиц и подумал, не сболтнул ли чего лишнего. bully
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 14:51
      Один из самых известных заключенных России - экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский - вышел на свободу 20 дек. 2013 года, покинув исправительную колонию №7 в городе Сегежа в Карелии.
      Ранее суд неоднократно отказывал ему в условно-досрочном освобождении, и до этого дня ожидалось, что предприниматель выйдет на свободу лишь 25 октября 2014г. - согласно присуждённому ему судом сроку. Ибо ни он, ни его соратник Платон Лебедев не попадают под действие экономической амнистии, анонсированной В.Путиным.
      Однако накануне 20. дек. 2013 г. В.Путин сообщил, что М.Ходорковский попросил его как президента РФ о помиловании, и что он удовлетворил прошение Ходорковского, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

      Ходорковский же обещал, что не будет заниматься политический деятельностью на Западе против России, но слово своё ожидаемо не сдержал ни в политическом , ни в экономическом отношении.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +15
    Сегодня, 13:40
    — Как-то странно он себя ведёт последнее время - того и гляди покаянное письмо напишет,как Березовский ...
    (Может ему уже "шарфик для ванной" подарили)
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 13:46
      странно он себя ведёт последнее время
      Вероятно, именно на него была возложена обязанность по оставшимся связям обеспечить "народную поддержку", провернуть дворцовый переворот в России и последующую капитуляцию перед укропами. А она нишмагла-аа...
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 14:02
      Шарфик появляется когда заканчиваются наворованные деньги, а там зарабатывать наши бизнесмены не умеют
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 14:29
        Цитата: alexoff
        Шарфик появляется когда заканчиваются наворованные деньги

        Наворованные деньги там тупо отбирают, когда видят что пациент неэффективно на Россию гавкает, а Ходорковский уже давно неэффективный менеджер наворованного бабла.
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 13:42
    Британцы контролировали контрольный пакет ЮКОСа, когда компанией руководил Михаил Ходорковский* (признан иноагентом в России). Об этом рассказал сам беглый олигарх.

    Ходор раскололся
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Дед Борг
      Ходор раскололся

      Да , явка с повинной . Еще и подельника по промышленному шпионажу сдал . "Граница" между инагентом, и предателем шпионом тонка . hi
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +7
    Сегодня, 13:48
    Всё это знали наши спец службы, поэтому и сидел, за дело, не просто так. А у нас многие его жалели, просили отпустить бедненького
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 13:54
    На сакральную жертву тянет.
  6. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 13:55
    Боится за шкуру. Видимо заговорил, чтобы показать своим хозяевам, что скажет больше если будет чувствовать себя в опасности. А галстуки то видимо уже из дому выбросил заранее......
  7. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 14:01
    Наверняка остальной крупный бизнес России тоже под контролем транснациональных компаний. В 90 - х все раздали, до сих пор вернуть не можем.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 14:13
      Это да, вряд ли он исключительный
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 14:03
    четвертый барон Ротшильд, скончавшийся в конце февраля этого года
    для этой семейки выражение "сдох" будет лучше всего, думаю что у них уже при рождении бронь в аду появляется
  9. Olive1 Звание
    Olive1
    0
    Сегодня, 14:35
    Так вот получается - правильно с ним поступили. Зря отпустили только