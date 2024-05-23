(...) Решение ввести протектора «сыграло», когда меня арестовали. По плану протектор должен был забрать мои полномочия. (...) Так и произошло

Британцы контролировали контрольный пакет ЮКОСа, когда компанией руководил Михаил Ходорковский* (признан иноагентом в России). Об этом рассказал сам беглый олигарх.Российская нефтяная компания ЮКОС находилась под протекторатом британского клана Ротшильдов, основным «протектором» выступал инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд, четвертый барон Ротшильд, скончавшийся в конце февраля этого года. Это было в период, когда компанию возглавлял Ходорковский*. Британский лорд следил за всем, что происходит как в самой компании, так и вокруг нее.Ротшильд имел право передать контрольный пакет акций ЮКОСа другому человеку, если на Ходорковского* началось бы давление. Так и случилось, когда в рамках уголовного дела директора ЮКОСа отправили в тюрьму, контрольный пакет был передан Леониду Невзлину* (признан иноагентом), одному из руководителей компании.— заявил Ходорковский.Таким образом, можно констатировать, что все заявления о том, что нефтяная компания ЮКОС, о которой либеральная помойка заявляла как о самой «эффективной и независимой», оказались полной ложью. Компания полностью контролировалась британцами.