Ходорковский признал, что нефтяная компания ЮКОС контролировалась британским кланом Ротшильдов
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Британцы контролировали контрольный пакет ЮКОСа, когда компанией руководил Михаил Ходорковский* (признан иноагентом в России). Об этом рассказал сам беглый олигарх.
Российская нефтяная компания ЮКОС находилась под протекторатом британского клана Ротшильдов, основным «протектором» выступал инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд, четвертый барон Ротшильд, скончавшийся в конце февраля этого года. Это было в период, когда компанию возглавлял Ходорковский*. Британский лорд следил за всем, что происходит как в самой компании, так и вокруг нее.
Ротшильд имел право передать контрольный пакет акций ЮКОСа другому человеку, если на Ходорковского* началось бы давление. Так и случилось, когда в рамках уголовного дела директора ЮКОСа отправили в тюрьму, контрольный пакет был передан Леониду Невзлину* (признан иноагентом), одному из руководителей компании.
(...) Решение ввести протектора «сыграло», когда меня арестовали. По плану протектор должен был забрать мои полномочия. (...) Так и произошло
— заявил Ходорковский.
Таким образом, можно констатировать, что все заявления о том, что нефтяная компания ЮКОС, о которой либеральная помойка заявляла как о самой «эффективной и независимой», оказались полной ложью. Компания полностью контролировалась британцами.
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