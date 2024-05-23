ВС РФ нанесли очередную серию ударов по объектам в Харькове и области, помимо прочего уничтожив составы с техникой
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Российская армия нанесла очередную серию ракетно-бомбовых ударов по военным объектам ВСУ в Харькове и области. В частности, сообщается о по меньшей мере девяти прилетах ракет "Искандер" в городской черте контролируемого киевским режимом областного центра.
Зафиксировано три прилета в центральной части Харькова, еще три - на западе города, по меньшей мере один удар пришелся по цехам бронетанкового завода. Кроме того, сообщается об уничтожении локомотивного депо и железнодорожного состава с военной техникой ВСУ на станции Сортировка.
Еще один железнодорожный состав, перевозивший личный состав и вооружения боевиков киевского режима был уничтожен на станции Люботин, расположенной на расстоянии около 25 километров к западу от Харькова.
Также сообщается, что подчиняющееся киевскому режиму городское руководство Харькова переоборудует некоторые гражданские объекты, в том числе систему метрополитена, к ведению боевых действий. В подсобных помещениях на станциях "подземки" обустраиваются склады оружия, боеприпасов и провизии, а также разворачиваются полевые госпитали. Открытые городскими властями под видом подземных школ объекты вероятнее всего предназначены для обустройства командных пунктов ВСУ и связаны тоннелями с метрополитеном.
Кроме того, под военные нужды переоборудуется территория харьковского центрального парка имени Горького, куда с недавних пор запрещен доступ для гражданского населения.
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