ВС РФ нанесли очередную серию ударов по объектам в Харькове и области, помимо прочего уничтожив составы с техникой

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ВС РФ нанесли очередную серию ударов по объектам в Харькове и области, помимо прочего уничтожив составы с техникой

Российская армия нанесла очередную серию ракетно-бомбовых ударов по военным объектам ВСУ в Харькове и области. В частности, сообщается о по меньшей мере девяти прилетах ракет "Искандер" в городской черте контролируемого киевским режимом областного центра.

Зафиксировано три прилета в центральной части Харькова, еще три - на западе города, по меньшей мере один удар пришелся по цехам бронетанкового завода. Кроме того, сообщается об уничтожении локомотивного депо и железнодорожного состава с военной техникой ВСУ на станции Сортировка.



Еще один железнодорожный состав, перевозивший личный состав и вооружения боевиков киевского режима был уничтожен на станции Люботин, расположенной на расстоянии около 25 километров к западу от Харькова.

Также сообщается, что подчиняющееся киевскому режиму городское руководство Харькова переоборудует некоторые гражданские объекты, в том числе систему метрополитена, к ведению боевых действий. В подсобных помещениях на станциях "подземки" обустраиваются склады оружия, боеприпасов и провизии, а также разворачиваются полевые госпитали. Открытые городскими властями под видом подземных школ объекты вероятнее всего предназначены для обустройства командных пунктов ВСУ и связаны тоннелями с метрополитеном.

Кроме того, под военные нужды переоборудуется территория харьковского центрального парка имени Горького, куда с недавних пор запрещен доступ для гражданского населения.
3 комментария
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  1. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 14:01
    запрещен доступ для гражданского населения.
    То есть пригласили на бомбежку.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 14:18
    У укров,вечная тяга,к схронам,норам..Крысы всегда наровят спрятаться в норы.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:30
    Власти готовятся, это понятно... а вот что именно будет, фиг её знает.
    Какие варианты???