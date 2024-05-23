Войска группировки «Южная» освободили Андреевку на Артёмовском направлении - Минобороны
Очередные сутки спецоперации прошли при преимуществе российских войск, продолжающих наступление практически по всем направлениям. Особых изменений на линии фронта нет, противник ожесточенно сопротивляется, пытаясь не допустить прорыва. Основные бои по-прежнему идут в Харьковской области, на Артемовском и Покровском направлениях. Имеется еще один успех южнее Часова Яра, после Клещеевки подразделения «Южной» группировки войск взяли еще и Андреевку, об этом говорится в сводке Минобороны.
На северном направлении войска группировки «Север» продолжают двигаться в глубину обороны противника, нанеся удары по врагу в районах Константиновка и Гранов Харьковской области. Основные бои в Волчанске и в районе Глубокое, отражены две контратаки ВСУ. Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777, Д-20, две Д-30 и орудие М119.
На других направлениях особых изменений нет, бои идут, имеются успехи тактического значения, населенных пунктов больше не освобождено. Наши продолжают растягивать силы противника, добиваясь ввода в бой последних резервов.
Общие потери ВСУ за сутки по всему фронту, за исключением северного направления: по личному составу — 1365 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два бронетранспортера, две БМП, шесть бронемашин, 20 единиц автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы Д-20, две «Мста-Б», по одной «Гиацинт-Б», L-119 и FH-70. Две САУ «Гвоздика», одна М109 «Paladin», РСЗО «Град» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы «Мста-Б», две Д-20, САУ «Гвоздика», три Д-30 и две РСЗО «Град», одна М777, САУ М109 «Paladin» и «Акация», два орудия М102.
Средствами ПВО за сутки сбито 53 беспилотника, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, три управляемые авиационные бомбы «Hаmmer», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также 47 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ольха»..
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