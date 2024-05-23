Войска группировки «Южная» освободили Андреевку на Артёмовском направлении - Минобороны

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Войска группировки «Южная» освободили Андреевку на Артёмовском направлении - Минобороны

Очередные сутки спецоперации прошли при преимуществе российских войск, продолжающих наступление практически по всем направлениям. Особых изменений на линии фронта нет, противник ожесточенно сопротивляется, пытаясь не допустить прорыва. Основные бои по-прежнему идут в Харьковской области, на Артемовском и Покровском направлениях. Имеется еще один успех южнее Часова Яра, после Клещеевки подразделения «Южной» группировки войск взяли еще и Андреевку, об этом говорится в сводке Минобороны.

На северном направлении войска группировки «Север» продолжают двигаться в глубину обороны противника, нанеся удары по врагу в районах Константиновка и Гранов Харьковской области. Основные бои в Волчанске и в районе Глубокое, отражены две контратаки ВСУ. Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777, Д-20, две Д-30 и орудие М119.



На других направлениях особых изменений нет, бои идут, имеются успехи тактического значения, населенных пунктов больше не освобождено. Наши продолжают растягивать силы противника, добиваясь ввода в бой последних резервов.


Общие потери ВСУ за сутки по всему фронту, за исключением северного направления: по личному составу — 1365 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два бронетранспортера, две БМП, шесть бронемашин, 20 единиц автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы Д-20, две «Мста-Б», по одной «Гиацинт-Б», L-119 и FH-70. Две САУ «Гвоздика», одна М109 «Paladin», РСЗО «Град» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы «Мста-Б», две Д-20, САУ «Гвоздика», три Д-30 и две РСЗО «Град», одна М777, САУ М109 «Paladin» и «Акация», два орудия М102.

Средствами ПВО за сутки сбито 53 беспилотника, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, три управляемые авиационные бомбы «Hаmmer», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также 47 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ольха»..
4 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 14:32
    Всего с начала СВО уничтожены: 601 самолёт, 274 вертолёта, 24 551 БПЛА, 523 ЗРК, 16 134 танка и других боевых бронированных машин, 1 310 боевых машин РСЗО, 9 771 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 21 935 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 14:41
      В продолжении поста.
      Сразу несколько заслуживающих внимания источников подтвердили заход российского десанта в Новоалександровку с последующим закреплением.

      По мнению военных экспертов, наши ворвались в село с примыкающих к нему холмов, нависающих над населенным пунктом на 30−40 метров. По большому счету, его судьба предрешена — он, как и соседнее Архангельское, скоро окажется под контролем ВС РФ.«Миколы» жалуются на армейском чате, что не смогли удержать Архангельское из-за того, что «за Очеретино почти нет опорников». Мол, никто в Киеве не думал, что Вооруженные силы РФ возьмут Авдеевку. Все попытки построить «фортецю» в чистом поле ожидаемо закончились бесчисленными «двухсотыми».Важно и то, что продвижение наших бойцов зафиксировано и южнее железной дороги на глубину до 400 метров в направлении села Сокол. Об этом рассказала «Военная хроника». Таким образом, можно смело заявить, что в Очеретино распускается «цветок» по образцу Попасной.

      «Захват русскими Архангельского и возможная потеря украинской армией Новоалександровки открывают дорогу в направлении Яблоновки, которое ставит всю группировку ВСУ в Торецке в очень тяжелое положение. Если учесть подвижки российских войск в Часов Яре, то вероятность сдачи Нью-Йоркского оборонительного района** летом 2024 года представляется очень высокой», — строчит известный в незалежной милитари-блогер.

      Напомним, ранее жовто-блакитный рупор американской военщины Машовец предсказывал опасность охвата Торецка/Нью-Йорка, но утверждал, что «произойдет это, если вообще произойдет, не в этом году с учетом черепашьих темпов наступления армии России».
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 14:50
      а вот это дополнение вообще ни к чему...
      суточное уничтожение должно исчисляться не единицами, а десятками ед осн техники на одном направлении - уничтожать технику противника желательно с большей скоростью, чем они её ремонтируют или заменяют новой (поставки нато или сами делают).
      Противника нужно поставить в положение стратегического цуцванга, с последующим эффектом снежного кома и все это в ограниченный, малый период времени.
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 14:51
    Общие потери ВСУ за сутки по всему фронту, за исключением северного направления: по личному составу — 1365 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два бронетранспортера, две БМП, шесть бронемашин, 20 единиц автотранспорта; по артиллерии — четыре гаубицы Д-20, две «Мста-Б», по одной «Гиацинт-Б», L-119 и FH-70. Две САУ «Гвоздика», одна М109 «Paladin», РСЗО «Град» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Про уничтоженные импортные танки уже видимо перестали упоминать.