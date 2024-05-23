Трамп: Путин освободит ради меня американского журналиста Эвана Гершковича

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Трамп: Путин освободит ради меня американского журналиста Эвана Гершковича

Экс-президент США Дональд Трамп, планирующий стать и будущим президентом страны, сделал уверенное заявление относительно журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося в России в СИЗО.

По словам Трампа, российский президент Владимир Путин освободит американского журналиста именно персонально ради него.



Владимир Путин, президент России, сделает это для меня, но не для кого-либо другого

— отметил бывший хозяин Белого дома.

Трамп не стал говорить, почему он считает, что Путин сделает это ради него, и были ли у него контакты с президентом России, но добавил, что освобождение Гершковича может произойти вскоре после президентских выборов в США. Вероятно, таким образом он намекает, что вновь станет американским президентом.

Эван Гершкович вёл журналистскую деятельность в России с 2017 года, работая на такие известные западные издания как The New York Times и «Франс Пресс», а с января 2022 года в газете The Wall Street Journal.

Однако в марте прошлого года Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы. С того времени он находится под арестом, который неоднократно продлевался.
29 комментариев
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  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +8
    Сегодня, 15:00
    он больной как и его страна
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 15:10
      он больной как и его страна

      Ну да... Такой же самовлюбленный и зазнаистый как и вся Америка... "Исключительный" одним словом...
      В общем, не получали они еще с ноги по роже... И он и его страна...
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 15:23
        "исключительность" это основной конек всех кандидатов в президенты США , они по другому себя не видят на фоне других, ну это пока американцев кто нибудь не ткнет носом в дерьмо и не опустит на землю....Голливуд хорошо мозги им обнулил , они верят в свою исключительность и экслюзивность , благодаря истории написанной голливудскими "историками" laughing
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 15:11
      В российских СИЗО медицина великолепная! Вылечат! Например, клизма животворящая.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 15:28
        Трамп... Я все могу...

        Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения.
        Короче.
        Присаживайтесь на трон, Ваше величество. Сейчас я подведу туда электричество…
    3. U-58 Звание
      U-58
      +4
      Сегодня, 15:28
      Почему больной? Очень даже может быть, что ему есть что предложить Путину.
      Равноценный обмен к обоюдному удовольствию.
      1. Александр Саленко Звание
        Александр Саленко
        0
        Сегодня, 16:03
        Верно, но можно предложить и неравноценный обмен, это же по сути Трамп сделал предвыборное обещание, ну и сказать ему отвечай за базар и запросить больше.
    4. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 15:29
      Цитата: 501Legion
      он больной как и его страна

      Но в теории с этим можно договориться, торгаш же.
      Главный вопрос о том, что (Путину) просить в обмен за освобождение Гершковича поданое как "вах, чисто ради тебя дорогой!".
    5. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 15:39
      Не больной и не зазнаистый... мне это наоборот видится как заискивание перед Темнейшим. Мол смотрите я любимая жена, мне много можно, могу и попросить))) С трудом я могу представить Си Цзиньпиня таким же заискивающим или говорящим, что вот смотрите я могу. Тот кто может-делает, кто не может-болтает.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 15:04
    Трамп: Путин освободит ради меня американского журналиста Эвана Гершковича

    Для этого нужно пообещать Путину хорошие преференции или иметь на него весомый компромат...
    Хотя, после всех пакетов санкций можно предположить, что сделает Путин и что он положит на...чашу весов против Эвана Гершковича...
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 15:18
      Да ,наверное , обмен уже наметился . Есть же там в США и наши "журналисты " .
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 16:01
      Хотя, после всех пакетов санкций можно предположить, что сделает Путин и что он положит на...чашу весов против Эвана Гершковича...
      Да было бы там против чего ложить. Это ж не сотня навозовцев. Так мелкий шпионишка. Отпустит и за спасибо, в честь какого нибуть празднования нового года.
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 15:08
    У Гершкевича хорошие шансы познакомиться с красотами Харпа...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:09
    — Трампа как бы самого не посадили ...
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Трампа как бы самого не посадили ...

      Кажется у них посаженный может баллотироваться.
      (вот ржака будет президент-зек который сам себе амнистию подпишет wassat )
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 15:32
        «Вот ржака будет президент-зек» —
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:16
    Трамп пусть к пьяному Буратино лучше обратиться,он ему ответит,что он получит за щеку.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 15:27
      у американцев все- шоу, вся жизнь-это шоу вот и развлекают сами себя различными историями и сказками, ничего общего с реальностью не имеющими.
  6. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 15:17
    Путин освободит ради меня американского журналиста Эвана Гершковича...от американского гражданства
  7. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +2
    Сегодня, 15:29
    Pustil bych mu Evana, ale také Snowdena domů, ať ho Trump očistí od trestu. Američané jsou nevděční, jak velmi brzy zapomněli na velkou pomoc od Ruska v době Covidu, kdy jim bylo posláno velké letadlo plné humanitární pomoci, kdy to nejvíce potřebovali.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 15:29
      Я бы отпустил его домой с Эваном, но также и Сноудена, позволил бы Трампу снять с него наказание. Американцы неблагодарны за то, что они очень скоро забыли о огромной помощи со стороны России в эпоху Covid, когда к ним был отправлен большой самолет с гуманитарной помощью, когда они больше всего в ней нуждались.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 15:41
    Его бы давно освободили...но с их стороны есть еще узники . ВВП же Карлсону сказал про ГБшника, который в Германии сидит.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 15:53
    Пусть Гершкевич примеряет шапку Пауэрса.
  10. ASM Звание
    ASM
    +2
    Сегодня, 15:58
    Путин может не сообщать публично на кого обменяли шпиона. Это запросто. А вот просто так отдать - у Трумпа краска с волос быстрее слезет.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:08
    Трамп: Путин освободит ради меня американского журналиста Эвана Гершковича
    . Главное красиво сказать. Маладца.
  12. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 16:17
    Владимир Путин, президент России, сделает это для меня, но не для кого-либо другого
    А что? И сделает. А потом придет молодой человек в белом халате даст волшебную таблетку и уже Си перестанет поставлять в США свои китайские товары и будет закупать американские втридорога.
  13. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    0
    Сегодня, 16:59
    По словам Трампа, российский президент Владимир Путин освободит американского журналиста именно персонально ради него.

    Донни похоже не в курсе, что Путин топит за Байдена. smile
    Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации.
    © ВВП
  14. ИванДурак Звание
    ИванДурак
    0
    Сегодня, 17:08
    а Путин его и не держит. Но тамошним плутократам виднее что к чему в их мире..
  15. Esher Звание
    Esher
    0
    Сегодня, 17:33
    Прав был Путин для России будет лучше, если президентом США снова станет Байден. У него хотя бы всего лишь деменция, а Трамп походу вообще шизойд.