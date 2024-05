Трамп: Путин освободит ради меня американского журналиста Эвана Гершковича

Владимир Путин, президент России, сделает это для меня, но не для кого-либо другого

Экс-президент США Дональд Трамп, планирующий стать и будущим президентом страны, сделал уверенное заявление относительно журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося в России в СИЗО.По словам Трампа, российский президент Владимир Путин освободит американского журналиста именно персонально ради него.— отметил бывший хозяин Белого дома.Трамп не стал говорить, почему он считает, что Путин сделает это ради него, и были ли у него контакты с президентом России, но добавил, что освобождение Гершковича может произойти вскоре после президентских выборов в США. Вероятно, таким образом он намекает, что вновь станет американским президентом.Эван Гершкович вёл журналистскую деятельность в России с 2017 года, работая на такие известные западные издания как The New York Times и «Франс Пресс», а с января 2022 года в газете The Wall Street Journal.Однако в марте прошлого года Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы. С того времени он находится под арестом, который неоднократно продлевался.