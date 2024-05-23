«Президент» Тайваня на фоне учений НОАК: Я готов плечом к плечу встать с нашими военными для обеспечения безопасности
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Новоизбранный глава Тайваня Лай Циндэ комментирует масштабные учения НОАК вокруг острова.
Как сегодня сообщало «Военное обозрение», китайские ВМС и ВВС начали крупные учения фактически по периметру острова. Эксперты связали эти учения с высказываниями нового «президента» Тайваня о том, что он продолжит курс на сближение с зарубежными друзьями ради безопасности Китайской Республики (самоназвание Тайваня).
После начала учений НОАК Лай Циндэ заявил о том, что «у народа Китайской Республики есть всё, чтобы отстоять свою https://topwar.ru/242949-kitaj-nachal-voennye-uchenija-bliz-tajvanja.html». Это притом, что независимость Тайваня не признают (де-юре) даже те самые «зарубежные друзья», о которых глава сепаратистского режима говорил.
Лай Циндэ:
Я плечом к плечу готов стоять с военными, чтобы обеспечить безопасность. Моя ответственность – защита всех наших граждан.
«Президент» Тайваня произнёс эти слова во время посещения базы 66-й бригады морской пехоты в городе Таоюань на севере острова.
Подразделения морской пехоты, береговой охраны приведены в особую готовность в связи с учениями НОАК. Также сообщается о том, что тайваньские войска разворачивают дополнительные противокорабельные комплексы в нескольких точках, включая побережье Тайваньского пролива.
Тем временем китайские военные корабли вошли в акватории Цзиньмэнь, Мацу, Уцю и Дунъинь, которые Тайбэй считает своими.
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