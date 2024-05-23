«Президент» Тайваня на фоне учений НОАК: Я готов плечом к плечу встать с нашими военными для обеспечения безопасности

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«Президент» Тайваня на фоне учений НОАК: Я готов плечом к плечу встать с нашими военными для обеспечения безопасности

Новоизбранный глава Тайваня Лай Циндэ комментирует масштабные учения НОАК вокруг острова.

Как сегодня сообщало «Военное обозрение», китайские ВМС и ВВС начали крупные учения фактически по периметру острова. Эксперты связали эти учения с высказываниями нового «президента» Тайваня о том, что он продолжит курс на сближение с зарубежными друзьями ради безопасности Китайской Республики (самоназвание Тайваня).



После начала учений НОАК Лай Циндэ заявил о том, что «у народа Китайской Республики есть всё, чтобы отстоять свою https://topwar.ru/242949-kitaj-nachal-voennye-uchenija-bliz-tajvanja.html». Это притом, что независимость Тайваня не признают (де-юре) даже те самые «зарубежные друзья», о которых глава сепаратистского режима говорил.

Лай Циндэ:

Я плечом к плечу готов стоять с военными, чтобы обеспечить безопасность. Моя ответственность – защита всех наших граждан.

«Президент» Тайваня произнёс эти слова во время посещения базы 66-й бригады морской пехоты в городе Таоюань на севере острова.



Подразделения морской пехоты, береговой охраны приведены в особую готовность в связи с учениями НОАК. Также сообщается о том, что тайваньские войска разворачивают дополнительные противокорабельные комплексы в нескольких точках, включая побережье Тайваньского пролива.

Тем временем китайские военные корабли вошли в акватории Цзиньмэнь, Мацу, Уцю и Дунъинь, которые Тайбэй считает своими.
3 комментария
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  1. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +3
    Сегодня, 15:25
    Вперёд друзья !
    А я за вами !
    Гордо постою за вашими спинами !!! (С) с просторов сети
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 15:27
    Я готов плечом к плечу встать с нашими военными...

    Под "нашими военными" Лай Циндэ подразумевает всё таки скорей всего американских военных... Несмотря на то что Тайвань дуром вооружают, соотношение сил всё равно уж больно неравное... 24 млн тайваньцев против миллиарда китайцев... Китайцы просто предпочитают экономическую экспансию и просто подождать, а ждать они умеют, чем вот так напрямую воевать, да кровь проливать... Китаю с его очень длинной историей торопиться не зачем...
  3. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 17:37
    А всего-то надо переплыть пролив и встретиться с товарищем Си. Нет, он полстраны готов закопать в грунт ради заокеанских "братьев"