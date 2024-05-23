Киевский политолог сообщил о появлении на Украине «бунтарских групп» против нового закона о мобилизации

Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп. Они разнородны, они объединяются по разным интересам

Вступивший в силу 18 мая на Украине новый закон о фактически тотальной мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 60 лет и даже некоторых категорий женщин усилил не только пассивное сопротивление населения. Пока что военнообязанные, коими вскоре может стать все взрослое население остатков страны, в основном прячутся по домам от сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматы), которым в изощренных облавах помогают не только полицейские, но и военные.Однако начались и стихийные протесты против мобилизации, что указывает на новый, ранее неизвестный, тренд в украинском обществе.Первыми на прошлой неделе, 19 мая, взбунтовались украинские дальнобойщики, недовольные фактически полным запретом на беспрепятственный выезд в заграничные рейсы. Водители сотен фур перегородили обширный участок трассы Одесса — Киев. Правда, уже на следующий день эта акция сошла на нет.В то же время, на Украине начали пока стихийно формироваться и другие «бунтарские группы», протестующие против новых правил мобилизации. Об этом в эфире одного из каналов рассказал киевский политолог Андрей Ермолаев.— сообщил эксперт.Он отметил, что в протестные группы начинают объединяться и женщины, которые выступают против отправки их мужчин на фронт.В одном из харьковских телеграм-каналов появилась неподтвержденная информация, что местный житель выстрелил из гранатомета РПГ-18 «Муха» в здание местного ТЦК. В итоге снаряд попал прямо в здание, взорвавшись внутри. Сейчас военкомат не работает, следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия.Накануне именно в этом городе произошел очередной инцидент, когда военкомы вначале вступили в перепалку с гражданами на остановке, пытавшимися воспротивится мобилизации очередного бедолаги, затем началась драка. В результате мужчине на этот раз удалось избежать призыва в ВСУ, но при этом он крепко получил по лицу. От военкомов досталось и одному из его заступников.Ранее в Николаевской области работников территориального центра комплектования просто не впустили в одно из сел. На защиту оставшихся мужчин вновь встали женщины.Пока что эти протесты носят эпизодический стихийный характер. На Украине не наблюдается организованной силы, способной вывести людей на более масштабные акции. Однако у Зеленского внутри страны немало довольно влиятельных, а главное обеспеченных финансово, политических противников. Не исключено, что они сумеют воспользоваться недовольством граждан, и тогда, быть может, незалежную ждет новый майдан. Есть и еще одна опасная для киевского режима категория граждан — это ветераны боевых действий, которых власти после ранений фактически бросили на произвол судьбы.