Киевский политолог сообщил о появлении на Украине «бунтарских групп» против нового закона о мобилизации

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Киевский политолог сообщил о появлении на Украине «бунтарских групп» против нового закона о мобилизации

Вступивший в силу 18 мая на Украине новый закон о фактически тотальной мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 60 лет и даже некоторых категорий женщин усилил не только пассивное сопротивление населения. Пока что военнообязанные, коими вскоре может стать все взрослое население остатков страны, в основном прячутся по домам от сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматы), которым в изощренных облавах помогают не только полицейские, но и военные.

Однако начались и стихийные протесты против мобилизации, что указывает на новый, ранее неизвестный, тренд в украинском обществе.



Первыми на прошлой неделе, 19 мая, взбунтовались украинские дальнобойщики, недовольные фактически полным запретом на беспрепятственный выезд в заграничные рейсы. Водители сотен фур перегородили обширный участок трассы Одесса — Киев. Правда, уже на следующий день эта акция сошла на нет.

В то же время, на Украине начали пока стихийно формироваться и другие «бунтарские группы», протестующие против новых правил мобилизации. Об этом в эфире одного из каналов рассказал киевский политолог Андрей Ермолаев.

Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп. Они разнородны, они объединяются по разным интересам

— сообщил эксперт.

Он отметил, что в протестные группы начинают объединяться и женщины, которые выступают против отправки их мужчин на фронт.

В одном из харьковских телеграм-каналов появилась неподтвержденная информация, что местный житель выстрелил из гранатомета РПГ-18 «Муха» в здание местного ТЦК. В итоге снаряд попал прямо в здание, взорвавшись внутри. Сейчас военкомат не работает, следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Накануне именно в этом городе произошел очередной инцидент, когда военкомы вначале вступили в перепалку с гражданами на остановке, пытавшимися воспротивится мобилизации очередного бедолаги, затем началась драка. В результате мужчине на этот раз удалось избежать призыва в ВСУ, но при этом он крепко получил по лицу. От военкомов досталось и одному из его заступников.



Ранее в Николаевской области работников территориального центра комплектования просто не впустили в одно из сел. На защиту оставшихся мужчин вновь встали женщины.

Пока что эти протесты носят эпизодический стихийный характер. На Украине не наблюдается организованной силы, способной вывести людей на более масштабные акции. Однако у Зеленского внутри страны немало довольно влиятельных, а главное обеспеченных финансово, политических противников. Не исключено, что они сумеют воспользоваться недовольством граждан, и тогда, быть может, незалежную ждет новый майдан. Есть и еще одна опасная для киевского режима категория граждан — это ветераны боевых действий, которых власти после ранений фактически бросили на произвол судьбы.
33 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 15:40
    Уж если на какой бунт на Украине и надеяться, то именно на женский... Последних мужиков у украинских баб пытаются отнять, а заселять небось арабами да африканцами будут... am
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +6
      Сегодня, 15:46
      Цитата: Lev_Russia
      Уж если на какой бунт на Украине и надеяться, то именно на женский... Последних мужиков у украинских баб пытаются отнять, а заселять небось арабами да африканцами будут... am

      Женщины Украины быстрее почувствовали гибель их как нации (народности).
      1. Александр Саленко Звание
        Александр Саленко
        +7
        Сегодня, 15:51
        Это да, женщины такое чувствуют, да и видят своими глазами. Но те же женщины орали: убей москаля, не все конечно, но и таких хватало. Те же женщины разливали коктейли Молотова начиная с майдана и Одессы, и это не только западэнки.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 16:14
        Весьма спорно.Они ведь не против войны...
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 16:53
          .......что указывает на новый, ранее неизвестный, тренд в украинском обществе.

          Ну и пусть себе бунтуют на здоровье, это xoxлы любят.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 16:54
          Да, они не против войны.
          Они против личного участия в войне.
          Как всегда: моя хата с краю.
          Будут по традиции по схронам прятатся.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Lev_Russia
      Уж если на какой бунт на Украине и надеяться, то именно на женский...

      Ни на какой !
      Вчера писала женщина из Киева . По вечерам стали нападать на людей ,люди в черных масках.(плохо не запомнил в каком районе,да Оболонь скорее всего )Отбирают сумки ,телефоны,бывают драки с мужчинами . Беспредел как в 90 е, Но полицию боятся вызвать.Полиция сразу приведет за собой ТЦК
      Все бунтари скорее всего окажутся на фронте ,через пару часов
    3. yumico Звание
      yumico
      +1
      Сегодня, 16:26
      У нас уже заселяют...........................................
    4. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Сегодня, 16:39
      а толку с них? Ну поорут. а потом по хатам разбегутся.
    5. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 16:41
      Не арабами , а как раз наоборот, еврейцами! Не зря на БВ провоцируют ядерный конфликт. Задача зелЬцера , зачистить укру от аборигенов и подготовить территорию под Нью-Израиль. Умань под Нью-Иерусалим , Одессу под Нью-Хайфу и т.д.
    6. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:52
      Арабами и африканцами Украину заселять никто не будет. Там другие интересанты. Евреи каждый год совершают паломничество на Украину в какой-то там праздник.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:42
    «На Украине не наблюдается организованной силы, способной вывести людей на более масштабные акции» —

    "Настоящих буйных мало —
    Вот и нету вожаков" ...
  3. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +2
    Сегодня, 15:45
    Надо подогревать - эти бунтовать любят и начинать с молодняка и ветеранов. Если это не сделаем мы - это сделают янки и начнется все старое по новой под новым соусом. Зе откровенно всех достал.
    1. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +1
      Сегодня, 15:53
      Я думаю что без разницы кто там будет подогревать, и нам это желательно и янки пусть подключаются, хуже не будет и цели СВО будут достигнуты, демилитаризация точно.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 16:01
      Это делают и не переставали делать не янки, а соплеменники клоуна. С их налаженной пропагандой соревноваться сложно, но было бы желание. Пока его не видать.
    3. vladcub Звание
      vladcub
      +1
      Сегодня, 16:07
      "всех достала" вообще-то у Зеленского свои представления о своей значимости
    4. Комментарий был удален.
    5. Кран Звание
      Кран
      0
      Сегодня, 17:39
      Надо подогревать - эти бунтовать любят и начинать с молодняка и ветеранов. Если это не сделаем мы
      ,......
      Правильно. Надо помогать "печеньками".
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +3
    Сегодня, 15:49
    Организованной силы там и не будет. Все эти бунты, носят единичный характер. Будут так же хватать, тех кому не повезло. Майдан был спланирован и организован с хорошим финансированием, в благодатной для этого среде. А этих сирот и убогих, просто как котят передавят, на этом революция и закончится. laughing
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 15:55
      Да. В лучшем случае акты отчаяния мелких кучек. Сегодня в леса партизанить не убежишь
      1. lisikat2 Звание
        lisikat2
        +1
        Сегодня, 16:36
        "в леса партизанить не убежишь" вообще-то при желании можно партизанить и в городских условиях. Было бы желание
        1. Single-n Звание
          Single-n
          -1
          Сегодня, 16:38
          Обжеланься. Когда одних камер тысячи. Это не считая тотальной прослушки всех систем связи . Не ну если есть серьезная подготовка то да. А так...
        2. lisikat2 Звание
          lisikat2
          0
          Сегодня, 17:04
          Вот вам реальные факты: 1926 в Варне, болгарские левые, организовали, что-то подобие партизанского отряда.
          В 1969-1971, вьетконговцы " организовали: в Сайгоне, партизанский отряд
  5. Жнец Звание
    Жнец
    -7
    Сегодня, 16:07
    Напоминает те времена, когда у нас по стране воронённые фургончики ездили с чекистами и гребли под репрессии обычных граждан. Тогда наш народ и сделать ничего не мог против гос. машины. Эти сейчас в похожей ситуации
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Жнец
      у нас по стране воронённые фургончики ездили с чекистами и гребли под репрессии обычных граждан

      поменьше на ночь читайте либеральной прессы, а то и до шизы не далеко
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:13
    Что будет, что будет... да ничего собственно.
    Право на применение насилия в руках у конкретной группы бандитов и они воспользуюсь таковым по полной программе!
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:36
    полицая с верхнего фото можно в качестве бруствера использовать
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 16:40
    Нам надо рассчитывать на наши вооруженные силы, а не на какие то мифические бунты в бандерлогии. Вводя беспрецедентные санкции против РФ запад тоже надеялся на какие то голодные бунты и вынос власти. Просчитались однако :) Проблемы чубатых это их проблемы.
  9. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 16:45
    У них началось брожение среди старослужащих (от года и далее), которые уже считали, что подпадут под демобилизацию. А им показали большую фигу. Сдаваться им не хочется, поскольку преступный хвостик тянется и, если не грохнут, придется отправляться на стройки ЛДНР под плетку своих же, теперь уже Российских, граждан, которые все помнят. Некоторые, в порыве гнева, как загнанные волки, начинают истерить и могут даже стрелять по своим, некоторые впадают в психический ступор, а некоторые пытаются выяснять, как удрать подальше на запад.
  10. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +1
    Сегодня, 16:54
    Одного не пойму: думаю все помнят кадры, как раздавалось стрелковое с грузовиков без какой бы то не было фиксации/записи по всей Украине. Как говорят, около 4-5 миллионов стволов на руках. Должен же быть какой-то процент и у людей, не желающих идти в окопы под российскую арту и на верную смерть.. Я вот все жду новости типа, бусик с ТЦК-шниками был расстрелян там-то там-то.. Или произошло нападение на отделение ТЦК тут-то.. Но что-то пока только видео с победами "людоедов" (при полном попустительстве местных законников, а того еще хуже - их помощи)..
  11. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:07
    Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп. Они разнородны, они объединяются по разным интересам


    местный житель выстрелил из гранатомета РПГ-18 «Муха» в здание местного ТЦК. В итоге снаряд попал прямо в здание, взорвавшись внутри.


    Есть и еще одна опасная для киевского режима категория граждан — это ветераны боевых действий, которых власти после ранений фактически бросили на произвол судьбы.


    Нужен Сидор Артемьевич. Он бы сумел организовать разные группы и направить их в нужном направлении - на Киев. Ну или просто с помощью ДРГ научить людей пользоваться оружейками и складами, обучить передаче координат нужных целей, помочь людям нанесением правильных и точных ударов. Так дело быстрее пойдёт да и партизанам не придётся потом проходить фильтрацию при интеграцию в российское общество.
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 17:30
      Сегодня Сидора Артемьеча повязали бы с его методами времен ВОВ через неделю максимум.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 17:35
        Цитата: evgen1221
        Сегодня Сидора Артемьеча повязали бы с его методами времен ВОВ через неделю максимум.

        Если люди поймут что их не используют как мясо, а дают шанс выбраться из того дерьма, в котором они оказались, помогают добрым словом и кольтом то они способны на многое. Своевременно переданные координаты угроз для них можно оперативно купировать, не давая карателям головы поднять...
        1. evgen1221 Звание
          evgen1221
          0
          Сегодня, 17:45
          Как? при полном,тотальном контроле всех средств связи и камерах на каждом углу с бдительными согражданнами стучащими сбу на сходки более 3 человек в подворотне? Условия не те. Надо чтото более хитрое, или забить, сами друг друга сьедят. И вообще пока сами не прочувствуют на себе ничего не поймут и любую помощь извне они сегодня априоре воспринимают как им все обязаны потому шта. С таким их подходом благодарности небудет никогда, так что пускай сами организовываются или на удобрения. Мне там уже никого не жалко и желания с состраданием нет к ним, померла так померла.