«Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные»
Варшавская заутреня. Юлиуш Коссак
Первые бои показали, что как организованная сила Русская армия намного превосходят противника. Удача поляков была во внезапности нападения и халатности, расхлябанности командования, которое, несмотря на все признаки, проспало подготовку мятежа.
Варшавская заутреня
Победа под Рацлавицами подняла моральный дух поляков и стала сигналом для всей Польши (Как Костюшко стал национальным героем Польши). К Костюшко стали толпами стекаться молодые люди. Большинство польских земель восстало. Бунт охватил Литву и Курляндию, началось Варшавское восстание.
Восстание в Варшаве назначили на 6 (17) апреля 1794 года. В ночь с 5 на 6 апреля заговорщики раздавали деньги «черни» (городским низам). Ксендзы (священники) тайно проповедовали кровопролитие. Частям коронных (польских) войск офицеры объявили, что русские планируют захватить польский арсенал и пороховые склады.
Варшавская заутреня (польск. Insurekcja warszawska – Варшавское восстание) началась ранним утром. Русские были застигнуты во время утреннего богослужения (заутрени) в Великий четверг Страстной недели (Великой седмицы), в который вспоминается Тайная вечеря.
Отряд конной королевской гвардии внезапно вышел из казарм и атаковал русский пикет, который стоял между казармами и воротам Саксонского сада. Пикет был вынужден отступить. Затем выступила вся конная гвардия: два эскадрона направились к арсеналу, два – к пороховым складам. В арсенале мятежники стали раздавать ружья и палаши всем желающим.
Звон колоколов, призывающих к заутрене, стал знаком к выступлению. Русские были застигнуты врасплох. Вооруженная толпа под предводительством шляхтичей всюду нападала и убивала русских. Одних убили на сборах к празднику, других на дороге к церквям, иных ещё в постелях, когда они не могли защищаться. В живых оставляли только офицеров, да и то не всех. Только некоторые успели забаррикадироваться, отстреливались отчаянно и смогли пробиться из города. Погибли тысячи русских.
Русский писатель Алексадр Бестужев (Марлинский) писал:
«Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Заговор ведён был с чрезвычайною скрытностию. Тихо, как вода, разливалась враждебная конфедерация около доверчивых земляков наших. Ксендзы тайно проповедовали кровопролитие, но в глаза льстили русским.
Вельможные паны вербовали в майонтках своих буйную шляхту, а в городе пили венгерское за здоровье Станислава, которого мы поддерживали на троне. Хозяева точили ножи, – но угощали беспечных гостей, что называется, на убой; одним словом, все, начиная от командующего корпусом генерала Игельстрома до последнего денщика, дремали в гибельной оплошности.
Знаком убийства долженствовал быть звон колоколов, призывающих к заутрене на светлое Христово воскресение. В полночь раздались они – и кровь русских полилась рекою. Вооружённая чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей.
Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костёлам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно; очень редкие успели скрыться».
Польский король делал попытки успокоить людей, но безуспешно. Большая часть русского гарнизона, потеряв связь с командованием, днем 6 апреля ушла из польской столицы. Командующий русским гарнизоном Осип Игельстром с несколькими сотнями солдат был окружен в своем особняке.
По одним данным, он 7 апреля смог пробиться из города, по другим – его спасла графиня Залусская, вывезя переодетым из Варшавы. Генерала спрячут в одном из имений, где его вызволят прусские войска.
Позднее императрица отправит незадачливого генерала в отставку. У русского командующего обнаружили важные документы, которые не успели сжечь (включая тайную переписку со знатными вельможами). Разгневанные повстанцы, несмотря на протесты вождей, линчевали несколько знатных панов, которые принадлежали к «пророссийской партии».
Одним из последствий этой резни стала месть русских солдат полякам. При штурме Варшавы Русские войска будут действовать весьма жестко.
Штурм российского посольства в Варшаве. Худ. Жан-Пьер Норблен де ла Гурден
Мятеж в Вильно
Одновременно с восстанием в Варшаве начался мятеж в Вильно. Его организовали полковник Якуб Осинский и обозный великий литовский Кароль Прозор. В ночь с 11 на 12 апреля по приказу виленского коменданта генерал-майора Николая Арсеньева в Вильне были арестованы многие активные организаторы будущего заговора, но это не остановило повстанцев.
В городе располагался 2-тысячный русский гарнизон под началом генерала Арсеньева. В ночь с 22 на 23 апреля 1794 года в литовской столице вспыхнуло вооруженное восстание. Польско-литовские войска (400 человек) ночью внезапно атаковали русский гарнизон, который не смог оказать сопротивление. Командующий гарнизоном попал в плен. В плен также захватили 50 офицеров и до 600 нижних чинов.
Оставшиеся без командования русские военные в беспорядке, отдельными группами или поодиночке, бежали из города. Героем этого тяжелого дня стал майор Николай Тучков (будущий герой Отечественной войны 1812 года). Он сумел организованно вывести из города до 700 солдат и артиллерийский парк – 12 орудий.
И с этим небольшим отрядом бравый командир чуть было не отбил город назад. Он повернул обратно, поджёг предместье и, установив орудия на одной из высот, открыл огонь по центру Вильно.
Против Тучкова был направлен 1-тысячный польский отряд с 4 пушками. Майор применил военную хитрость. Казаки заманили поляков к замаскированным орудиям, и они практически в упор, картечью просто смели противника. Уцелевшие поляки в панике бежали. К полудню 6 апреля Тучков собрал уже более 2 тыс. солдат.
Однако, получив сведения о подходе больших сил противника к Вильно, Тучков повел отряд к Гродно. Отряд Тучкова был атакован 6 тысячами поляков, но майор отразил удар и вышел к Гродно.
Эти бои показали, что как организованная регулярная сила Русские войска намного превосходят противника. Удача поляков была во внезапности нападения и халатности, расхлябанности командования, которое, несмотря на все признаки, проспало подготовку мятежа.
Портрет Якуба Ясинского (1759 или 1761 – 1794). Один из руководителей восстания 1794 года под предводительством Тадеуша Костюшко, лидер радикального «якобинского» крыла повстанцев, сторонник идей Французской революции. Во время восстания был комендантом Вильны, генеральным командующим повстанческими войсками в Великом княжестве Литовском. Отозван из Великого Княжества Литовского из-за обвинений в «литвинском сепаратизме». Погиб при обороне Варшавы.
Полонецкий универсал
В Варшаве начались казни деятелей «пророссийской партии». Несмотря на защиту короля, который сам оказался под домашним арестом, были схвачены, а затем казнены гетман коронный Ожаровский, гетман литовский Забелло, виленский епископ Масальский и др.
Костюшко получил титул генералиссимуса и объявил всеобщую мобилизацию. Польская армия возросла до 70 тысяч человек, но в своей массе это была плохо вооруженная и недисциплинированная вольница, не способная противостоять Русской армии. Для вооружения ополченцев открыли все арсеналы, кузницы переделывали косы в пики.
Отряды крестьян, вооруженных переделанными в пики косами, назвали косиньерами (косинерами). Косиньеры стали одним из символов борьбы Польши за независимость. В Варшаве начали работы по возведению укреплений.
7 мая 1794 года Костюшко в лагере возле местечка Поланец под Сандомиром издал универсал (Полонецкий универсал), в котором крестьянам обещалось личное освобождение и уменьшение повинностей, но без наделения землей. Уйти от помещика крестьянин мог только при условии уплаты долгов и государственных налогов, а также поставив в известность комиссию управления о том, куда он переселяется.
Специальными статьями «Универсала» Костюшко предупреждал о том, что нарушение этих постановлений помещиками будет караться в судебном порядке, и виновные будут наказаны как препятствующие целям восстания. Польский генералиссимус надеялся, что крестьяне в благодарность поддержат восстание.
Универсал в штыки восприняли паны, которые всячески задерживали оглашение Полонецкого универсала, и высшее духовенство. Поэтому многие положения универсала так и остались на бумаге.
28 мая был учреждён Верховный правительственный совет. В него вошли: Сулистровский, Вавржецкий, Мышковский, Коллонтай, Закржевский, Веловеский, Игнатий Потоцкий и Яскевич.
Все прогрессивные мероприятия Костюшко натыкались на польскую действительность. Один-единственный способный генерал не мог мгновенно изменить вековых привычек шляхты и всю страну. Помещики встретили указ от 7 мая, где хлопам (рабам) обещали различные права, с недовольством, видя в документе нарушение их вековых прав.
Косиньеры в 1794 году. Худ. Михал Стахович (нач. XIX в.)
Крестьяне также отнеслись к нему с недоверием – обещанные свободы должен был утвердить будущий сейм, где господствовали феодалы и духовенство. Денег в казне не было, ситуация с налогами была критической, их просто перестали платить.
Пожертвований было мало, хотя многие магнаты и паны имели огромные состояния, но они предпочитали закатывать богатые пиры и радовать себя, любовниц и фаворитов. Их патриотизм был больше на словах, нежели в деле.
Идея «посполитого рушения» (всеобщей мобилизации) также провалилась. Рекрутов было мало, армия терпела во всем недостаток. Предполагалось поднять на войну 400 тыс. человек, но набрали только несколько десятков тысяч.
Костюшко, надеясь поднять хлопов, из которых он хотел сформировать отряды косиньеров, стал носить мужицкую одежду, ездить по деревням, подражать образу жизни крестьян, обещать свободу и землю. Но результат был минимальным. Крестьяне не хотели воевать за панов, их жизнь от того, какие наверху сидят власти – польские, русские или прусские, практически не зависела.
Восстание было обречено. Польская элита в подавляющей своей части была разложена и недееспособна, а простой народ в своей массе не видел цели восстания, смысла, за который необходимо было класть жизни.
Зачем вообще было тогда воевать, если жизнь от этого стала бы только хуже?
Польская пехота
Продолжение следует…
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