Постпред Эстонии при НАТО: У Запада нет возможности «запереть» Россию на Балтике

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Постпред Эстонии при НАТО: У Запада нет возможности «запереть» Россию на Балтике

У НАТО нет возможности запереть Россию на Балтике, несмотря на имеющееся желание и заявления некоторых политиков. Об этом заявил постпред Эстонии при альянсе Юри Луйк.

Как бы ни хотел Запад ограничить действия России в Балтийском море, ничего из этого не получится, так как у России имеются серьезные активы вокруг Балтики, а также право пользоваться международными водами. Кроме того, не стоит забывать о военной составляющей, Россия может задействовать множество вариантов, например, уничтожить подводную инфраструктуру Евросоюза.



По словам Луйка, сейчас баланс сил сдвинулся в сторону НАТО, поскольку в альянс вступили Финляндия и Швеция, но это ненадолго. Всё дело в том, что Россия проводит модернизацию своей армии и после окончания конфликта снова будет иметь преимущество в регионе. А это опасно для прибалтийских стран.

Ранее российское Минобороны выступило с предложением пересмотреть ширину прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно подготовленным документам, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. В военном ведомстве считают, что географические координаты, установленные еще в 1985 году, не в полной мере соответствуют нынешней географической ситуации, поэтому их предлагается сдвинуть.

А с предложением «запереть» Россию на Балтике, как нетрудно догадаться, выступали балтийские лимитрофы, предпочитающие много заявлять, после чего прятаться за спины более сильных союзников.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:27
    «Постпред Эстонии при НАТО: У Запада нет возможности "запереть" Россию на Балтике» —

    — Даже до эстонца дошло ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 15:33
      Господи!!! Ну как же достали эти тpoe6aлты... Ну видно так соскучились по союзным временам СССР, что аж моча в голову ударяет... Всё тявкуют и тявуют, тявкуют и тявкуют, привлекая к себе наше внимание... Мол заберите нас назад - соскучились... laughing
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 15:29
    Как бы ни хотел Запад ограничить действия России в Балтийском море, ничего из этого не получится, так как у России имеются серьезные активы вокруг Балтики

    И не только активы, а кое что посерьёзней.
    Если прибалтийские лимитрофы всерьёз хотят обнулиться, пусть попробуют что-то там ограничить.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 15:30
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ранее российское Минобороны выступило с предложением пересмотреть ширину прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море

    предложение так же касается Северного и Черного морей.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 15:34
    Ранее российское Минобороны выступило с предложением пересмотреть ширину прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море

    Этот проект отозван для доработки. smile
  6. Юрий Т. Звание
    Юрий Т.
    +1
    Сегодня, 15:35
    Постпред Эстонии при НАТО- это что-то вроде "старшего помощника младшего дворника"?
  7. alystan Звание
    alystan
    +3
    Сегодня, 15:42
    Утянул у некоего Алексея Бобровского.

    А вот это уже разговор!

    Минобороны предложило обновить полосу территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море.

    Более того, это не какие-то хотелки - соответствующий документ даже опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

    Нынешний перечень координат был утвержден 15 января 1985 - это тогда мы плевали на свою территорию и вообще готовились к сдаче страны. Теперь же в Минобороны считают, что это не соответствует «современной географической обстановке». Хорошая формулировка.

    «Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод» так официально формулируется позиция Минобороны. Еще проще если: тогда страна была едина, море почти внутренним и безопасным, такие вопросы были вторичными и неактуальными.

    Минобороны предложило установить систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива и у Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод. Но пока новых границ Минобороны не обозначило. Думаю, это вопрос дискуссионный.

    Все это имеет далеко идущие последствия даже в таких деликатных выражениях. И это именно реакция. Напомню, полгода назад руководство лимитрофов открыло рот на тему закрытия для российских кораблей Балтики…

    Некто, называющий себя президентом Латвии - Ринкевичс заявил, что проход по Балтике могут закрыть для судов в случае, если подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Еще тогда написал, что они будут пытаться запереть нас в Балтике. Если кто-то скажет, что это нереально, то спросите о сложностях, которые уже испытывает Калининградская область. Она и так в полублокаде. Вспомните о «Северных потоках», вспомните о решении страховых компаний по итогам всей истории… Возможно все!

    Балтийское море в ближайшее время станет новым полигоном активных действий для обеих сторон.

    ⁃ Еще вчера нейтральные Швеция и Финляндия уже встроены в НАТО. Они нужны, чтобы создавать дополнительную напряженность на северо-западе России и в Арктике
    ⁃ Балтика - все еще один из основных выходов России на западные рынки
    ⁃ Транспортный коридор «Север-Юг» (еще один выход азиатских стран в ЕС) обязан быть перекрыт
    ⁃ Наконец лучшие провокаторы в отношении России находятся именно в этом регионе (Польша и лимитрофы).

    У России нет иного выхода, кроме как работать на опережение. Если мы не сможем обеспечить экономическую и военную безопасность Калининграда и Финского залива, то уже совсем скоро количество провокаций (в том числе запусков беспилотников) увеличится кратно.

    В сухом остатке. В самое ближайшее время нам предстоит:

    ⁃ Решить вопрос с морской границей в Балтике
    ⁃ Гарантировать безопастность судоходства для наших судов
    ⁃ В противном случае решить вопрос обеспечения для судов силовым способом (с учетом черноморского опыта)
    ⁃ С опережением найти ответ на попытки закрытия выхода России из Балтики в Атлантику
    ⁃ Приготовиться к диверсионным действиям НАТО в регионе.

    Рекомендую всем поднять историю противостояния СССР с западными странами в Прибалтике и на Балтике во второй половине 1930х. Особенно обратить внимание на то, почему и чем все закончилось.

    Работа на опережение и первым номером - это правильно.
  8. agoran Звание
    agoran
    +1
    Сегодня, 15:56
    Лично мое мнение. В конечном итоге, так или иначе решать судьбу лимтрофов прийдется.
    Да, у трибалтов нет ничего интересного, но порты и аэродромы являлись форпостом против Запада.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 16:10
    Постпред Эстонии при НАТО: У Запада нет возможности «запереть» Россию на Балтике
    . Бодливой козе бог рогов не дал...
    А так, болтать это одно, конкретно нарывается и отгрести в итоге, это совсем другое.
  10. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    +3
    Сегодня, 16:27
    Есть мнение, что наличие Эстонии, Латвии и Литвы не соответствует современной географической обстановке...