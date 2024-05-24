Экс-глава ГШ ВС Армении назвал делимитацию границы с Азербайджаном односторонними уступками
В Армении нарастает недовольство граждан по поводу делимитации границ с Азербайджаном, о начале проведения которой не так давно объявили власти Еревана и Баку. Процесс начинается с Тавушской области, где под контроль Азербайджана должны перейти несколько сел, находившихся под контролем Баку во времена СССР.
Армянский премьер Никол Пашинян пытается представить все происходящее как дипломатическую победу, которая исключит возможность начала очередного вооруженного конфликта между странами в будущем. В то же время многие граждане страны воспринимают процесс делимитации как предательство.
Дело в том, что вместе с селами под контроль Баку переходят дома и земли, на которые госорганы Армении выдали свидетельство о праве на собственность. Выходит, что премьер страны готов передать Азербайджану суверенные территории.
В свою очередь с резкой критикой в адрес Пашинина, согласившегося на вышеупомянутый процесс делимитации, выступает экс-глава ГШ ВС Армении Оник Гаспарян.
В беседе с Oragir.News он заявил, что односторонние уступки, на которые идут власти его страны, нельзя называть делимитацией.
При этом на вопрос журналистов, почему он не препятствует отчуждению территорий в Тавушской области, Гаспарян ответил, что борьба заключается не только в протестах на улице.
- подытожил экс-начальник Генштаба ВС Армении.
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