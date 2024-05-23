ВСУ снова пытались атаковать Татарстан дронами

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ВСУ снова пытались атаковать Татарстан дронами

Украина продолжает свои бесконечные попытки атак на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По сообщениям Минобороны России, сегодня примерно в два часа дня средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник самолетного типа, долетевший до Республики Татарстан.



Хотя этот российский регион находится на большом расстоянии от украинской границы, в последнее время БПЛА противника стали здесь появляться всё чаще.

Впервые вражеские дроны появились в небе над территорией Татарстана в начале апреля этого года. Тогда пострадало 14 человек. Затем в апреле и мае в этом регионе были сбиты ещё несколько беспилотников.

Три украинских БПЛА сегодня днём были уничтожены и над Белгородской областью, которая наиболее часто подвергается вражеским воздушным атакам.

Стоит отметить, что на Украине организовано массовое производство БПЛА самых разных видов. Производство дронов в значительных количествах позволяет, несмотря на высокие потери, использовать их как в зоне боевых действий, так и для атак на объекты в российских регионах.

В августе прошлого года украинские источники заявляли, что ВСУ теряют только разведывательных дронов ежесуточно 40-45 единиц. Очевидно, что в этом году их потери значительно выросли.
18 комментариев
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  1. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +1
    Сегодня, 16:23
    Не верю, что БПЛА долетели с территории украины.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 16:41
      Цитата: Коте пане Коханка
      Не верю, что БПЛА долетели с территории украины.
      Сын со своей ротой сейчас на фронте. То, что в него стреляют - нормально. Это его нормальная мужская работа - выжить самому и уничтожить врага. Меня так учили, отца моего в Рязани так учили, и сына в Рязани так же выучили.
      Но когда оттуда, с Украины, прилетает мне на Волгу - это нормально? У нс что - Великая Отечественная началась? Если да - то скажите мне, а то я не знал. Завтра со своей собранной "из того, что было" рукой в военкомат пойду. Возьмут в обоз, картошку чистить - пойду картошку чистить. Тоже ведь кому-то надо. Только скажите - у нас ВОЙНА или непонятная "Странная Военная Операция"?
      Ей-богу, когда замполит в уши дудел на политзанятиях про какой-то "интернациональный долг" - я ему больше верил, чем сегодняшнему телевизору.

      Война мне и всей моей семье не новинка - почти сто пятьдесят лет мужики из семьи за Родину воюют. Ордена-медали в три кармана не влазят.
      Только вот что сейчас творится - не пойму.
      1. ASM Звание
        ASM
        0
        Сегодня, 17:17
        Картошку там не чистят - только глазки вырезают, а чистят бункерные чистилки. А на передовой быстрорастворимое пюре и то крайне редко, если не подвезли горячее. Что за чушь ты несешь.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 17:22
          Цитата: ASM
          Что за чушь ты несешь.
          Я с ВАМИ детей не крестил. И, тем более, не собираюсь какому-то люмпену объяснять, что такое "образность" в описании ситуации.
          Вы в самом деле подумали, что я, старший сержант ОДШБР, пойду картошку чистить? Ну, тогда Вы про порошковую картошку только в газете читали. А я её в Кандагаре жрал на ужин полгода.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:40
        Это та же модель БПЛА ,созданная на основе самолёта,что ранее уже била по Алабуге. Только на этот раз её уже перехватили.Прогресс на лицо.

        .Сегодня около 14 часов средствами ПВО была отражена попытка нанесения удара по нефтеперерабатывающему предприятию в Татарстане. В результате инцидента обошлось без пострадавших и разрушений.

        Отметим, что это вторая попытка ВСУ нанести удар по объекту на удалении 1200 км от украинской границы. Как и в прошлый раз, противник использовал переделанный в ударный БПЛА легкомоторный самолет «Аэропракт А-22», снаряженный авиационной 100-килограммовой бомбой ОФАБ-100.


        https://topcor.ru/47749-peredelannyj-v-bpla-ukrainskij-legkomotornyj-samolet-popytalsja-atakovat-cel-v-tatarstane.html

        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 17:47
          И вот такую хреновину со стокилограммовой дрянью наше ПВО пустило на 1200 километров? Вопросов к ПВО всё больше... Это ведь не ерунда, которая с ладони запускается...
    2. Комментарий был удален.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 16:24
    сегодня примерно в два часа дня средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник самолетного типа, долетевший до Республики Татарстан
    Я один Матиаса Руста вспомнил? КАК он долетел до Татарии? Где ПВО?

    Если за каждый такой косяк главкома ПВО снимать, то дело до старлеев дойдёт.
    Может, я в ПВО ни черта не понимаю - объяснимо. Я из "лошадиных войск", из беретов. Больше по горам с РД и "вьюком" бегать привык, а не с беспилотниками воевать. Но ведь кто-то же должен, кто поумнее меня, с этими летающими бороться?
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      -1
      Сегодня, 16:37
      Я один Матиаса Руста вспомнил?

      Руста скорее всего было приказано пропустить в качестве очередного горбачевского прогиба перед западом.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 16:45
        Цитата: Dimy4
        Я один Матиаса Руста вспомнил?

        Руста скорее всего было приказано пропустить в качестве очередного горбачевского прогиба перед западом.
        Да там-то всё понятно...
        Сейчас что творится? Перед кем прогибаемся? Кого боимся? Сын на войне, командир роты десанта, говорит, что никого. В Кремле другое мнение?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -3
          Сегодня, 17:01
          "Минус" за моего сына, командира роты десанта? Мало он вас, (нецензурное слово на букву "Б"), давит... Больше надо...
          Мой родной "минусатор", коклобот, проснулся. Доброе утро!
          Любой "минус" от такого - плюс мне в личную карму. Значит, боятся, раз "минусами" из-за угла бьют.
          Велкам!!!
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            -1
            Сегодня, 17:43
            Аплодирую стоя! Как здОрово удалось коклоботов позлить! Жду ваших дальнейших "минусов", почешите себе от радости седалище...
            И на будующее - вам лично легче становится от того, что перданули "минусом" хоть про лирику, хоть про физику? Ну и слава богу, хавайте. Я русский, я щедрый, у меня много. А вы, коклоботы, жрите объедки американские - что дают...
  3. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 16:33
    Картинка прикольная к статье. Что, интересно делает этот солдат? Подскажите варианты.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 16:47
      Цитата: barclay
      Картинка прикольная к статье. Что, интересно делает этот солдат? Подскажите варианты.
      Через три минуты после фотографии он сел страть... feel
      Ну, как вариант - природа-то располагает...
      1. barclay Звание
        barclay
        +1
        Сегодня, 17:19
        fellow Согласен. На закате - красота!
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 16:42
    Свиньи ваще страх потеряли, уже в район Волги беспилоты запускают , надо их жестоко наказать за это.
  5. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 16:51
    Цитата: Zoldat_A
    сегодня примерно в два часа дня средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник самолетного типа, долетевший до Республики Татарстан
    Я один Матиаса Руста вспомнил? КАК он долетел до Татарии? Где ПВО?

    Если за каждый такой косяк главкома ПВО снимать, то дело до старлеев дойдёт.
    Может, я в ПВО ни черта не понимаю - объяснимо. Я из "лошадиных войск", из беретов. Больше по горам с РД и "вьюком" бегать привык, а не с беспилотниками воевать. Но ведь кто-то же должен, кто поумнее меня, с этими летающими бороться?

    Здравствуйте
    Линейка украинских дальнобойных систем
    1. Север35 Звание
      Север35
      0
      Сегодня, 17:32
      Хорошо бы по ним еще описание с характеристиками почитать, понять их возможности, чтоб меньше удивлятся в будущем. На фото некоторых обломков были видны установленные камеры, значит наводились по мобильной сети или спутником.
  6. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 16:53
    Цитата: Коте пане Коханка
    Не верю, что БПЛА долетели с территории украины.

    Здравствуйте. Для информации.

    В последние дни резко увеличилось количество и эффективность украинских атак ракетами и дронами по целям в Крыму и общепринятой территории РФ. С чем это связано? Украинская армия месяцами системно поражала радары, включая «летающие радары» А-50 и загоризонтальные радары в глубине российской территории. Что в свою очередь привело к неспособности формирования сплошного радиолокационного поля и появлению мертвых зон. Проще говоря значительно уменьшилась возможность обнаружения воздушных целей. Кроме радаров, удары наносились и по зенитным комплексам дальнего действия С-300/С-400 что привело к резкому сжатию зон поражения системы ПВО в Крыму. . Российская армия не смогла сформировать достаточно мобильных групп вооруженных пулеметами и для борьбы с дронами использовала дефицитные ракеты. Что неминуемо с течением времени,должно было привести к резкому уменьшению запасов зенитных ракет.