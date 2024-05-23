ВСУ снова пытались атаковать Татарстан дронами

Украина продолжает свои бесконечные попытки атак на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По сообщениям Минобороны России, сегодня примерно в два часа дня средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник самолетного типа, долетевший до Республики Татарстан.
Хотя этот российский регион находится на большом расстоянии от украинской границы, в последнее время БПЛА противника стали здесь появляться всё чаще.
Впервые вражеские дроны появились в небе над территорией Татарстана в начале апреля этого года. Тогда пострадало 14 человек. Затем в апреле и мае в этом регионе были сбиты ещё несколько беспилотников.
Три украинских БПЛА сегодня днём были уничтожены и над Белгородской областью, которая наиболее часто подвергается вражеским воздушным атакам.
Стоит отметить, что на Украине организовано массовое производство БПЛА самых разных видов. Производство дронов в значительных количествах позволяет, несмотря на высокие потери, использовать их как в зоне боевых действий, так и для атак на объекты в российских регионах.
В августе прошлого года украинские источники заявляли, что ВСУ теряют только разведывательных дронов ежесуточно 40-45 единиц. Очевидно, что в этом году их потери значительно выросли.
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