Теперь закрепились в другом месте на левом берегу. Там более безопасно. Отходить некуда. Просто сами себе отбили участок территории и туда перешли.

Украинские военнослужащие публикуют сообщения о том, что они покинули населённый пункт Крынки на левом берегу Днепра. Напомним, что это село располагается в Херсонской области и с прошлого года киевским режимом определяется не иначе как «плацдарм» не левобережье Херсонщины «для дальнейшего наступления на Крым».Ранее глава Минобороны (на тот момент Сергей Шойгу) докладывал президенту Владимиру Путину о том, что российская армия выбила основные силы противника из Крынок. Однако локальные бои за село продолжались. Украинское командование с немыслимой упёртостью продолжало бросать отряды морской пехоты и других родов войск через Днепр, несмотря на то, что многие из военнослужащих нашими войсками ликвидировались ещё на этапе переправы. Потери ВСУ в Крынках и на Днепре «на подплыве» к селу с лета прошлого года исчисляются тысячами. Однако свою «операцию» Киев не сворачивал, видимо, с единственной лишь целью – обозначать перед западными спонсорами «успех контрнаступа – форсирование Днепра».Теперь военнослужащий 24-й отдельной штурмовой бригады (бывший «Айдар» - запрещённая в РФ экстремистская террористическая группировка) в соцсети пишет, что Крынки украинские военнослужащие покинули. При этом следует весьма интересная ремарка:Судя по риторике, отошли от Крынок недалеко, а потому ликвидация украинских «созидателей плацдарма» нашими войсками, естественно, будет продолжена. По большому же счёту, термин «отошли из Крынок туда, где более безопасно», в военном деле можно трактовать вполне однозначно: бежали под ударами российских войск.