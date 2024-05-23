Украинский военнослужащий: Мы покинули Крынки, перейдя в более безопасное место

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Украинский военнослужащий: Мы покинули Крынки, перейдя в более безопасное место

Украинские военнослужащие публикуют сообщения о том, что они покинули населённый пункт Крынки на левом берегу Днепра. Напомним, что это село располагается в Херсонской области и с прошлого года киевским режимом определяется не иначе как «плацдарм» не левобережье Херсонщины «для дальнейшего наступления на Крым».

Ранее глава Минобороны (на тот момент Сергей Шойгу) докладывал президенту Владимиру Путину о том, что российская армия выбила основные силы противника из Крынок. Однако локальные бои за село продолжались. Украинское командование с немыслимой упёртостью продолжало бросать отряды морской пехоты и других родов войск через Днепр, несмотря на то, что многие из военнослужащих нашими войсками ликвидировались ещё на этапе переправы. Потери ВСУ в Крынках и на Днепре «на подплыве» к селу с лета прошлого года исчисляются тысячами. Однако свою «операцию» Киев не сворачивал, видимо, с единственной лишь целью – обозначать перед западными спонсорами «успех контрнаступа – форсирование Днепра».



Теперь военнослужащий 24-й отдельной штурмовой бригады (бывший «Айдар» - запрещённая в РФ экстремистская террористическая группировка) в соцсети пишет, что Крынки украинские военнослужащие покинули. При этом следует весьма интересная ремарка:

Теперь закрепились в другом месте на левом берегу. Там более безопасно. Отходить некуда. Просто сами себе отбили участок территории и туда перешли.

Судя по риторике, отошли от Крынок недалеко, а потому ликвидация украинских «созидателей плацдарма» нашими войсками, естественно, будет продолжена. По большому же счёту, термин «отошли из Крынок туда, где более безопасно», в военном деле можно трактовать вполне однозначно: бежали под ударами российских войск.
18 комментариев
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  1. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    Сегодня, 16:06
    Ну и хорошо..... Гармонии достигли.... Вы подальше подальше отходите, чтобы два раза никому не вставать.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 16:11
      На небесах говорят хорошо.. crying Хотя этим-к чертям,достигать гармонии
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +5
        Сегодня, 16:16
        Рай НАШ...... А если без шуток то мне, в принципе, все равно куда они денутся..... Мне их не жаль вовсе
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 16:20
          Не надо и в Рай торопиться... yes
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 17:31
            Отходить некуда. Просто сами себе отбили участок территории и туда перешли.

            Предлагаю ВСУ отбить ещё более безопасное место где нибудь в западной Европе... С ней мы пока не воюем... good
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 16:47
        ...... в соцсети пишет, что Крынки украинские военнослужащие покинули.

        Пусть переходят туда, откуда писать не нужно, в Ад.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 17:07
        Какие ещё небеса?
        Украинская морская пехота прямым ходом переселилась к Бандере. am good
  2. Мореход Звание
    Мореход
    0
    Сегодня, 16:09
    Ну и на других участках надо взять ВСУ на вооружение объяснения перегруппировки.
  3. Дормидонт Сыропупкин Звание
    Дормидонт Сыропупкин
    +2
    Сегодня, 16:14
    Хоть избито и замусолено, но. Не отступили, а отошли на более выгодные и заранее подготовленные позиции. laughing
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 16:22
      Ага, многие тоже на ранее подготовленые скотомогильники wassat
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Дормидонт Сыропупкин
      Хоть избито и замусолено, но. Не отступили, а отошли на более выгодные и заранее подготовленные позиции. laughing

      Выполнили спрямление линии фронта. ©
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Дормидонт Сыропупкин
      Хоть избито и замусолено, но. Не отступили, а отошли на более выгодные и заранее подготовленные позиции. laughing


      Вы забыли сказать что они планово отошли на более выгодные и заранее подготовленные позиции.То есть так изначально и было запланировано. Так что им теперь можно и по медальке.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 16:15
    Напомним, что это село располагается в Херсонской области и с прошлого года киевским режимом определяется не иначе как «плацдарм» не левобережье
    Ништяк "плацдарм" - кто зашёл, сразу в "двести"...
    Они б его ещё с "Невским пятачком" сравнили, с них станется.... У меня дед там выжил месяц. Хотя и говорил, что там нормальный срок жизни был - неделя...
    Адский ад...
  5. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 16:26
    то что покинули не означает что отступили, заняли другую позицию, по их мнению более выгодную и безопасную, так что в принципе ничего не поменялось, они как были на левом берегу так и остались
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 16:35
    Теперь закрепились в другом месте на левом берегу. Там более безопасно. Отходить некуда. Просто сами себе отбили участок территории и туда перешли.
    мы не отступаем, мы наступаем в обратном нарпавлении
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:45
    Бегите сразу до Лемберга , тама пока безопасно.
  8. rs777 Звание
    rs777
    0
    Сегодня, 16:49
    Перешли они... в более безопасное... По дну Днепра что ли?
  9. Heda Звание
    Heda
    +1
    Сегодня, 17:02
    Не понял. А как же мартовский доклад министра верховному о том что Крынки взяты? Получается то было враньё?