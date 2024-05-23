Президент РФ подписал указ о компенсации ущерба России и ЦБ от недружественных действий США

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Президент РФ подписал указ о компенсации ущерба России и ЦБ от недружественных действий США

Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и ЦБ, причиненного вследствие недружественных действий со стороны США. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовых актов.

Суть нововведения заключается в том, что правообладатель имущества, которое было им утеряно в результате необоснованного решения американских судебных или государственных органов, может обратиться в суд в соответствии с правилами, установленными процессуальным кодексом РФ.



Для компенсации ущерба будет использоваться американское имущество на территории РФ. Последнее будет выявляться специальной комиссией.

Теперь, после того как вышеупомянутый указ был подписан президентом, правительство должно внести все необходимые поправки в нормативные акты для его исполнения. На выполнение всех вышеупомянутых действий у кабмина есть четыре месяца.

Стоит отметить, что данный указ может быть первым ответом со стороны российских властей на незаконную конфискацию имущества РФ за рубежом. Не исключено, что за подписанным сегодня нормативом последуют и другие, особенно на фоне обсуждения Западом конфискации наших золотовалютных резервов.

Напомним, что американские законодатели наделили президента Байдена такими полномочиями. Правда, сам хозяин Белого дома пока опасается конфисковать российские активы, хранящиеся на счетах в США.

В свою очередь, в ЕС недавно приняли решение о конфискации прибыли от наших золотовалютных резервов. 90% изъятых средств будут переданы на нужды ВСУ.

По сути, начиная с весны 2022 года, коллективный Запад занимается откровенным грабежом. При этом у нас в стране пообещали ассиметричный ответ, если недружественные страны осмелятся присвоить наши зарубежные активы.
37 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +5
    Сегодня, 17:03
    Хоть шаги начали делать, молодцы. Теперь пусть европка подумает, их активов у нас в разы больше чем американских.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +6
      Сегодня, 17:12
      Да, не плохо на бумаге, вот только как закон выйдет? Это же принять надо так, что бы дети за границей не пострадали, да и свои вложения в доллар не пострадали
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 17:30
        Наверное благодаря ЦБ доходы 10% богатых россиян превысили доходы 10% бедных почти в 15 раз. Причем в этом деле видна стабильность ЦБ - доходы более 100 000 рублей имеют теперь 11% населения, а 10 лет назад таковых было лишь 2%. Вроде как положительная тенденция...

        Но ведь президент обещал, и не раз, снизить уровень неравенства в стране.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 17:34
          Цитата: alystan
          Но ведь президент обещал, и не раз, снизить уровень неравенства в стране.

          Надеюсь слово президента для вас основное. Я вот чего то черешню по 1800 сегодня не купил, говорят подешевеет, от души верю в будущее. Проснусь завтра и опять схожу в пятерочку, надеюсь цена 1799 все таки случиться. wink
      2. astepanov Звание
        astepanov
        0
        Сегодня, 17:46
        Цитата: НИКНН
        Это же принять надо так, что бы дети за границей не пострадали, да и свои вложения в доллар не пострадали
        Эт просто. Мериканские активы отжилить, распродать с аукциона, а выручку передать одной финансово одаренной мадам для сбережения. А уж она-то точно знает, куда их пристроить. Будут денежки целы, не сумлевайтесь, партнёры не обманывают, еще и проценты закапают.
    2. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 17:40
      Все бы было хорошо с их активами у нас, но только вот они с легкостью продают или передают в управление своим российским партнерам. У которых все нажитое как-раз за бугром хранится.
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        +2
        Сегодня, 17:43
        Вам не угодишь. То кричите что наши сопли жуют и выражают только озабоченность и с фломастером сидят. То начали действовать - а вы: зачем делать, толку нету.
        Национализация тоже потихоньку начала действовать. А вы хотите всё сделать за 1 день?
        1. alystan Звание
          alystan
          0
          Сегодня, 17:45
          Я не про сопли писал. Ответьте по факту, если с чем не согласны.

          Кому на Руси живется хорошо? Как вы думаете? Без соплежуйства.
          1. Олеся Леся Звание
            Олеся Леся
            +1
            Сегодня, 17:49
            Я живу хорошо, мне нравится и в достатке. Было бы лучше, если бы от нас отстали и войны не было бы, и все мои друзья рядом были бы.
    3. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 17:44
      А что мешает превентивно, а не зеркально, вводить антисанкции? Уже достала показуха со стороны "бессрочного".
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 17:47
        "бессрочного " вашего я не знаю. Антисанкции зеркально не ввести все, не забывайте что мы и так в клещах по санкциям, ели дышим. Каждый шаг надо продумать перед тем как сделать. У нас экономика ещё либеральная, может не выдержать если действительно США зажмёт нас, а пока много поблажек даёт, поэтому и обходим санкции.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 17:10
    Я не совсем понял про ЦБ.
    Если эта структура работает в интересах США и МВФ - какие компенсации могут быть? Хрень какая-то - верный служака должен получить какие-то компенсации от того, кому верно служит?
    1. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 17:22
      Особенно если вспомним, кто нынешнюю главу ЦБ проталкивал на эту должность.
      Причем дважды.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 17:24
        Цитата: alystan
        Особенно если вспомним, кто нынешнюю главу ЦБ проталкивал на эту должность.
        Причем дважды.
        При всей моей поддержке Верховного - этот момент мне непонятен совсем от слова "никак".
        Про триста лярдов Верховный, моржет, забыл? Мы - нет.
    2. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 17:26
      Если эта структура работает в интересах США и МВФ - какие компенсации могут быть

      А если нет? hi
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 17:33
        Цитата: Msi
        Если эта структура работает в интересах США и МВФ - какие компенсации могут быть

        А если нет? hi
        А у Вас есть сомнения?
        Я кредитов принципиально не беру уже тридцать с лишним лет Но кто берёт - у них про ставку рефинансирования спросите. Кому выгодно кредитами наш бизнес душить, выжать, как лимон? Явно, что не ЦБ РФ. Если только эта организация будет работать в интересах России, тогда, может быть, и подумает, как жить дальше в интересах России, а не МВФ..
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 17:47
          А у Вас есть сомнения?

          Честно я в этом слабо разбираюсь.
          Но я вижу как живут у нас люди. А люди у нас неплохо живут. И не хлеб жуют. Вы например. Бизнес у вас эффективно работает.
          Смотрите, у нас война идёт, а люди и не чувствуют этого. Вот как можно ругать наших жуликов из экономического блока? Нам санкции, каких не было в истории, а мы ведь сопротивляется и неплохо. Пока так точно.
          Но кто берёт - у них про ставку рефинансирования спросите

          Я брал только два кредита. Две ипотеки. А так не люблю кредиты.
  3. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 17:10
    С Почином good
    (да, короткий коммертарий)
  4. Armavir Звание
    Armavir
    +1
    Сегодня, 17:12
    Оказывается в эту игру можно играть вдвоем )))
    Сейчас начнется перепись кого корежит и трясет с рассказами, что это не цивилизованно с нашей стороны
  5. Armavir Звание
    Armavir
    +3
    Сегодня, 17:15
    "правительство должно внести все необходимые поправки в нормативные акты для его исполнения. На выполнение всех вышеупомянутых действий у кабмина есть четыре месяца."
    Что за сроки такие ? они вручную будут вписывать во все экземпляры документов ? Наконец такой указ огрызнулись, тут срок должен быть часа 2 максимум, чтоб не успел ни кто уйти и с собой унести ни чего
    1. Алексей 1805
      Алексей 1805
      -1
      Сегодня, 17:36
      Весь смысл этой нормы: дать уйти и своё унести...
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 17:16
    Глаза добрые... чуть усталые... smile
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 17:29
      С его графиком и объёмом вычищенного овна не так "подустанешь". Не каждый сдюжит удержать на курсе ледокол "Россия", в шторм, когда борта звенят от ударов со всех сторон...
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 17:38
        Верно. Свалилось на него бремя, как и на Сталина.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:17
    Первый пошёл,кто ищет тот найдёт.Следующие на очереди ЕС.Но те только в июле активы России ,точнее проценты с них конфискуют.А пока оттопыриваемся на немцам,хорошо идём.ОФЗ правительства РФ это собственность какого нибудь американского пенсионного фонда,если он их купил?
  8. alystan Звание
    alystan
    -3
    Сегодня, 17:18
    А какой собственно ущерб мог понести ЦБ? И не он ли наносит главный ущерб экономике страны? Собираются через пару недель снова повышать свою ставку-удавку.

    Глава ЦБ открыто заявляет, что эконимику России следует разрушить, а от всего населения достаточно оставить миллионов 15-ть.

    Во время военных действий (против всего Запада) президенту надо было давно национализировать его. Откровенный враг работает в интересах Запада, а его еще и пострадавшим представляют. Сюр какой-то.
  9. Electrical Звание
    Electrical
    -1
    Сегодня, 17:21
    Суть нововведения заключается в том, что правообладатель имущества
    Я что то так и не понял, речь идет о правообладателях или о владельцах имущества. Или это какой то новый юридический термин, вроде самоизоляции, с непонятным статусом?
  10. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 17:22
    Надо бы сначала всю верхушку ЦБ зачистить и спросить с Набиуллиной: -где наши деньги, Эльвира Сахипзадовна, как они оказались в недружественных странах?
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 17:40
      интересно, кто вам сказал что они ваши? bully
      1. Фактор Звание
        Фактор
        0
        Сегодня, 17:42
        Ну если недра России уже не принадлежат россиянам, тогда кто хозяин России?
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 17:47
          ну явно не россияне которые собирают деньги на лечение детей смсками....
  11. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:23
    Главное теперь чтобы конфискованные активы не попали в руки подставных "добросовестных" покупателей. Только в госсобственность! И вообще работать надо шире, углубить, как говаривал один не хороший человек. Пересмотреть надо итоги всех приватизаций - на стройках народного хозяйства всем "акционерам" найдётся дело! am
  12. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 17:23
    Very well done.... good

    Important Alert:
    Beware of using products installed with software/firmware made in US.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:31
    Так между делом самый пострадавший у нас от США Газпром ,намёк понятен.Наконец узнаем ,кто у Лукойла акционер?!
  14. Strannik96 Звание
    Strannik96
    +1
    Сегодня, 17:37
    Цитата: Zoldat_A
    Я не совсем понял про ЦБ.
    Если эта структура работает в интересах США и МВФ -?

    Оно и видно, человек не понимает, но все равно об этом рассуждает -если бы ЦБ в интересах сша работал, то нам бы всем не до писулек здесь было. Неужели спецы в Ютубе так народу мозги промыли, прям как МММ
  15. фа2998 Звание
    фа2998
    0
    Сегодня, 17:42
    Цитата: Zoldat_A
    Я не совсем понял про ЦБ.

    Ну закон по сути это тоже пиар! Просто хочется спросить,а наши власти продолжают покупать долговые обязательства США,которые ведут "недружественные действия"? what
  16. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 17:44
    А в комиссии будет очередной Тимур с командой девочек припевочек? 4 месяца будут устраивать кастинг на должности соответствующие подполковнику? А чё 4 месяца назад (не говорю даже про начала СВО) не знали что фашики хотят оттяпать финансы? Сидели 2 с лишним года пускали пузырики и газики и делали вид, что работали, работали да руки в мозоли стерли (бакшиш подсчитывали...). На фига такие кабинетные министры нужны, им сопельки подотри, подгузники поменяй, все распиши, принеси, от САМОГО!!! протрезвляющий пендаль получи. И? 4 месяца еще выёживаться, а там и не получится с первого раза (ну первый раз же такой сложный вопрос решается - ведь никогда не было и вот снова) и со второго не факт, оп и год прошел... Год прошел новый кастинг на девочек припевочек, за год поизотрутся, поистрепаются бедные.