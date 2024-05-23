Президент РФ подписал указ о компенсации ущерба России и ЦБ от недружественных действий США

Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и ЦБ, причиненного вследствие недружественных действий со стороны США. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовых актов.Суть нововведения заключается в том, что правообладатель имущества, которое было им утеряно в результате необоснованного решения американских судебных или государственных органов, может обратиться в суд в соответствии с правилами, установленными процессуальным кодексом РФ.Для компенсации ущерба будет использоваться американское имущество на территории РФ. Последнее будет выявляться специальной комиссией.Теперь, после того как вышеупомянутый указ был подписан президентом, правительство должно внести все необходимые поправки в нормативные акты для его исполнения. На выполнение всех вышеупомянутых действий у кабмина есть четыре месяца.Стоит отметить, что данный указ может быть первым ответом со стороны российских властей на незаконную конфискацию имущества РФ за рубежом. Не исключено, что за подписанным сегодня нормативом последуют и другие, особенно на фоне обсуждения Западом конфискации наших золотовалютных резервов.Напомним, что американские законодатели наделили президента Байдена такими полномочиями. Правда, сам хозяин Белого дома пока опасается конфисковать российские активы, хранящиеся на счетах в США.В свою очередь, в ЕС недавно приняли решение о конфискации прибыли от наших золотовалютных резервов. 90% изъятых средств будут переданы на нужды ВСУ.По сути, начиная с весны 2022 года, коллективный Запад занимается откровенным грабежом. При этом у нас в стране пообещали ассиметричный ответ, если недружественные страны осмелятся присвоить наши зарубежные активы.

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