Король Бахрейна предложил Путину провести мирную конференцию по Ближнему Востоку с участием РФ

Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль – может ей посодействовать – и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. Надеюсь, что эта конференция пройдет в Бахрейне

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа сегодня находится с официальным визитом в Москве, он уже встретился и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились с участием членов делегаций в формате официального завтрака.Важно отметить, что в этом году Бахрейн председательствует в Лиге арабских государств (ЛАГ), в которую входят 22 государства, причем не только арабские страны Ближнего Востока. Вообще, ЛАГ — это одна из наиболее авторитетных международных организаций на так называемом Глобальном Юге, связи с которым все более укрепляет Россия, а Запад, включая США, напротив, их теряет.На встрече лидеров двух стран обсуждались состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. К слову, судя по информации на сайте Кремля, ситуацию на Украине стороны даже не затронули. По итогам переговоров подписан пакет документов.В приветственной речи король Бахрейна поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию, где в последний раз Хамад бен Иса Аль Халифа был в 2016 году. Он передал наилучшие пожелания российскому лидеру от арабских друзей и выступил с предложением провести в Бахрейне международную мирную конференцию по нормализации ситуации на Ближнем Востоке с участием стран ЛАГ и обязательно России.— заявил Хамад бен Иса Аль Халифа.Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и особо отметил, что происходящие положительные изменения в российской экономике, стабильное внутреннее и внешнее политическое развития РФ благоприятным образом влияют и на ситуацию в странах арабского мира. Отдельно монарх остановился на ситуации в секторе Газа, призвав к немедленному прекращению войны в палестинском анклаве с целью спасения жизни мирных жителей.Хамад бен Иса Аль Халифа особо подчеркнул, что высказывает в ходе встречи с президентом РФ не только свою личную позицию и мнение большинства бахрейнцев, которые очень дружественно настроены к России. Накануне поездки в Москву прошел саммит ЛАГ, на котором почти впервые все входящие в организацию страны согласовали общую позицию по всем обсуждаемым вопросам. Король Бахрейна сообщил и о нормализации отношений с Ираном, с которым ранее было много разногласий.Таким образом, рушится очередная попытка киевского режима и его западных покровителей привлечь на свою сторону, а фактически настроить против РФ страны Глобального Юга. Ради этого Зеленский и инициировал проведение конференции по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине, которая состоится 15-16 июня 2024 года в городе Бюргеншток в Швейцарии. Россию на нее не пригласили, что делает это мероприятие фактически театром абсурда. И это понимают большинство государств незападного мира.