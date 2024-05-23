Король Бахрейна предложил Путину провести мирную конференцию по Ближнему Востоку с участием РФ

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Король Бахрейна предложил Путину провести мирную конференцию по Ближнему Востоку с участием РФ

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа сегодня находится с официальным визитом в Москве, он уже встретился и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились с участием членов делегаций в формате официального завтрака.

Важно отметить, что в этом году Бахрейн председательствует в Лиге арабских государств (ЛАГ), в которую входят 22 государства, причем не только арабские страны Ближнего Востока. Вообще, ЛАГ — это одна из наиболее авторитетных международных организаций на так называемом Глобальном Юге, связи с которым все более укрепляет Россия, а Запад, включая США, напротив, их теряет.



На встрече лидеров двух стран обсуждались состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. К слову, судя по информации на сайте Кремля, ситуацию на Украине стороны даже не затронули. По итогам переговоров подписан пакет документов.

В приветственной речи король Бахрейна поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию, где в последний раз Хамад бен Иса Аль Халифа был в 2016 году. Он передал наилучшие пожелания российскому лидеру от арабских друзей и выступил с предложением провести в Бахрейне международную мирную конференцию по нормализации ситуации на Ближнем Востоке с участием стран ЛАГ и обязательно России.

Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль – может ей посодействовать – и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. Надеюсь, что эта конференция пройдет в Бахрейне

— заявил Хамад бен Иса Аль Халифа.

Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и особо отметил, что происходящие положительные изменения в российской экономике, стабильное внутреннее и внешнее политическое развития РФ благоприятным образом влияют и на ситуацию в странах арабского мира. Отдельно монарх остановился на ситуации в секторе Газа, призвав к немедленному прекращению войны в палестинском анклаве с целью спасения жизни мирных жителей.

Хамад бен Иса Аль Халифа особо подчеркнул, что высказывает в ходе встречи с президентом РФ не только свою личную позицию и мнение большинства бахрейнцев, которые очень дружественно настроены к России. Накануне поездки в Москву прошел саммит ЛАГ, на котором почти впервые все входящие в организацию страны согласовали общую позицию по всем обсуждаемым вопросам. Король Бахрейна сообщил и о нормализации отношений с Ираном, с которым ранее было много разногласий.

Таким образом, рушится очередная попытка киевского режима и его западных покровителей привлечь на свою сторону, а фактически настроить против РФ страны Глобального Юга. Ради этого Зеленский и инициировал проведение конференции по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине, которая состоится 15-16 июня 2024 года в городе Бюргеншток в Швейцарии. Россию на нее не пригласили, что делает это мероприятие фактически театром абсурда. И это понимают большинство государств незападного мира.
16 комментариев
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  1. fif21 Звание
    fif21
    -4
    Сегодня, 16:43
    Мирная конференция по Ближнему востоку , без Израиля не имеет смысла . А вот конференция "Об экономическом развитии , налаживании добрососедских отношений" необходима . Англосаксы используя противоречия Ближнего востока ( разделяй и властвуй ) сеяли только вражду , ненависть , смерть . Этому нужно положить конец . Это моё частное мнение . hi
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:57
      А мирная конференция по Украине без России имеет смысл?
      Баш на баш. Такая сейчас политика.
      Впрочем после конференции по Ближнему Востоку Россия реально может довести до Израиля позицию ЛАГ.
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 17:18
        Цитата: Бородач
        А мирная конференция по Украине без России имеет смысл?

        Тоже смысла не имеет .
        Цитата: Бородач
        Впрочем после конференции по Ближнему Востоку Россия реально может довести до Израиля позицию ЛАГ.

        Вы в "глухие телефоны " в детстве играли ? Тут посредники не нужны . hi
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 17:01
      Мирная конференция по Ближнему востоку , без Израиля не имеет смысла .
      А почему без израиля? Беня попросит, и ВВП опять ему что нибуть пообещает.
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 17:11
        Цитата: Electrical
        А почему без израиля?

        Это основной военный конфликт на Ближнем востоке в настоящее время . hi
        1. Electrical Звание
          Electrical
          -1
          Сегодня, 17:12
          Так Путин же представляет интересы Нетаньяху. Так что косвенно израиль будет участвовать через своего представителя.
          1. fif21 Звание
            fif21
            -1
            Сегодня, 17:15
            Цитата: Electrical
            Так Путин же представляет интересы Нетаньяху.

            belay Это с какого перепуга ? Можно факты , за что и когда Путин впрягался за Израиль . hi
            1. Electrical Звание
              Electrical
              -1
              Сегодня, 17:16
              Не за израиль, а за одного конкретного еврейского клоуна. Впрочем неизвестно чего еще он там мог понаобещать.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:43
    Прилетайте в Москву, обсудим ваши проблемы.
  3. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 16:46
    В ходе СВО авторитет России в странах Глобального Юга продолжает расти. good
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 16:50
      А какая от этого конкретная польза на полях СВО или около?
  4. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 16:59
    Ну что, первый шаг сделан. Не нужно думать, что какие - то конференции ведут к каким - то шагам. Это только лишь политическая позиция по поводу диалога по теме... Просто одни дали другим понять, что их мироустройство не соответствует пожеланиям и необходимо конкретно перетереть по теме.
  5. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 17:03
    Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль – может ей посодействовать – и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне.

    Ой... Опять. Хроники изоляции.
    Как посмотрю изоляция "усиливается". laughing
  6. sodium20 Звание
    sodium20
    -1
    Сегодня, 17:09
    Pro-Russian countries in middle east must be protected. Iran, Syria, Lebanon, Palestine, Iraq, Yemen etc must be protected from the evil eyes of US, at any cost.

    But the main problem is betrayal from arab/islamic nations. Turkey may be supplying valuable military intelligence informations to Ukraine. Some GCC countries are also supplying intelligence informations to US and Israel, against Iran.

    So to protect the interest of Russia and Iran, Turkey and GCC countries must be tamed. That is (a) Rejecting US/Israel call for using air/naval bases for sorties and refuelling in Turkey and GCC countries. (b) Stop supplying military intelligence to US/Israel by Turkey and GCC countries. (c) Stop intercepting missiles fired towards Israel, by GCC countries.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:11
    Зная слабость арабской души к хорошим автомобилям Владимир Владимирович подарил Королю Бахрейна Аурус седан последней модели ,это не какой-то ширпотреб " Роллс Ройс" ,а машина из рук Президента России.А бидон может только вечно кислую рожу Блинкина подарить. drinks
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:44
    Почему бы в Бахрейне не провести "мирную конференцию" по СВО БЕЗ участия представителей зеленского. Медведчука, Азарова и Януковича вполне достаточно для подписания "Акта о безоговорочной капитуляции режима зеленского". Особенно если российские войска освободят Харьков, Запорожье и отрежут от Kuiva Херсон, Николаев и Одессу.