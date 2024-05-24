«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах»
ОТРК "Искандер", участвующие в маневрах НЯС
Несколько дней назад в нашей стране начались учения нестратегических ядерных сил. В рамках этих мероприятий части и соединения разных родов войск покажут свои навыки работы со специальными боеприпасами и средствами их доставки. Учения разделены на несколько этапов и будут проводиться на ряде полигонов, в т.ч. в ближнем зарубежье. Целью подобных маневров является поддержание требуемого уровня готовности нестратегических ядерных сил.
Практическая отработка вопросов
О скором проведении учений нестратегических ядерных сил (НЯС) министерство обороны сообщило 6 мая. По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами, Генеральный штаб начал подготовку к проведению таких мероприятий. Старт учений был запланирован на ближайшее время, но точная дата не указывалась.
В учениях должны были участвовать соединения нескольких родов войск, задействованные в НЯС. В этот список вошли ракетные части из состава Южного военного округа, боевая авиация и корабли военно-морского флота. Точный состав сил и средств, которые должны были принимать участие в учениях, по понятным причинам, не сообщался.
Погрузка ракет на пусковые установки
В ходе запланированных учений задействованные части и соединения должны были провести комплекс мероприятий по отработке вопросов подготовки и применения ядерного оружия нестратегического класса. Главными целями таких учений назвали поддержание и повышение готовности НЯС. Кроме того, отметили роль подобных вооружений в процессах защиты национальных интересов и территориальной целостности государства в условиях недружественных и провокационных заявлений и действий третьих стран.
Вскоре начали появляться новые подробности. Так, уже 9 мая подготовку учений НЯС прокомментировал лично президент страны Владимир Путин. Он отметил, что в подобных мероприятиях нет ничего необычного, и это плановая работа войск.
Также глава государства раскрыл любопытную информацию о географии учений. Он напомнил, что недавно российское НЯС было размещено на территории Республики Беларусь. В связи с этим белорусской армии предложили принять участие в маневрах, и с аналогичной инициативной выступил президент Александр Лукашенко. Две страны без труда договорились, и белорусские военные тоже примут участие в наших маневрах.
Первый этап
Подготовка к проведению учений заняла около двух недель. За это время соответствующие структуры вооруженных сил в закрытом режиме провели ряд различных мероприятий. По всей видимости, Генштаб за это время проработал точные планы учений, а иные организации подготовили требуемые изделия и боеприпасы для дальнейших практических мероприятий.
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Первый этап учений НЯС стартовал 21 мая. В соответствии с предыдущими новостями и планами, в мероприятиях задействованы части и соединения ЮВО и ВКС. Руководство учениями осуществляет Генштаб. По итогам первого дня учений Минобороны опубликовало краткое сообщение о прошедших событиях, а также опубликовало видео из строевых частей.
В ходе первого этапа учений ракетные подразделения ЮВО, оснащенные комплексами «Искандер», получили специальные боевые части для имеющихся ракет. Их установили на средства доставки, после чего комплексы с такими ракетами отправились в позиционный район для проведения учебных пусков.
В официальном видео с учений от Минобороны показано выдвижение колонны ОТРК «Искандер» к месту перезарядки, процесс загрузки боекомплекта и последующее развертывание на пусковой позиции. Любопытно, что в ходе учений отрабатывается применение как баллистических, так и крылатых ракет – оба варианта вооружения имеют возможность несения специальной БЧ.
В рамках учений ОТРК применяют и крылатые ракеты
Параллельно учебные нестратегические ядерные боезаряды поступили в подразделения ВКС, личный состав которых отработал вопросы их установки на ракеты. Боеприпасы типа Х-22 и «Кинжал» затем были подвешены на штатные носители в виде самолетов Ту-22М3 и МиГ-31 соответственно. Ракетоносцы при этом прошли необходимую подготовку к учебно-боевому вылету.
Новые сообщения о ходе учений НЯС пока не поступали. Минобороны не уточняет, как проходят мероприятия, когда завершится их первый этап и начнется следующий, и т.д. Впрочем, информацию такого рода можно ожидать в самое ближайшее время – по мере того, как будут проходить различные эпизоды и этапы учений.
Силы и средства
Идущие сейчас учения нестратегических ядерных сил, по словам главы государства, являются плановой работой войск и не являются чем-то необычным. Однако сам факт их проведения привлекает внимание. Кроме того, представляют интерес силы и средства, задействованные в маневрах, а также их возможности. При этом, в последних новостях упоминался далеко не весь нестратегический ядерный потенциал российских вооруженных сил.
Бомбардировщик Ту-22М3, задействованный в учениях
В официальных материалах Минобороны о текущих учениях фигурируют ОТРК «Искандер» с ракетами разных классов. По известным данным, баллистическая ракета комплекса 9М723, а также крылатые 9М728 и 9М729 несут полезную нагрузку массой 480 кг. Предусматривается использование разных БЧ, в т.ч. тактической ядерной. Согласно разным оценкам, такой боеприпас имеет мощность не более 50-100 кт. Оба варианта вооружения обеспечивают поражение целей на дальностях до 500 км.
Бомбардировщики Ту-22М3, задействованные в учениях, способны нести крылатые ракеты Х-22 или Х-32. Эти изделия оснащаются БЧ массой порядка 1 т. В случае с более старой Х-22 предусматривалась возможность применения ядерного заряда мощностью от 350 кт. Ядерный потенциал более новой Х-32 неизвестен. Можно предполагать, что в этом отношении современная ракета, как минимум, не уступает предшественнице. Дальность пуска ракеты Х-22 достигала 600 км, для Х-32 этот параметр мог увеличиться до 1 тыс. км.
В рамках НЯС также используются авиационные баллистические ракеты «Кинжал». Предполагается, что такое изделие несет боевую часть массой 500 кт, и в эти ограничения вписываются существующие нестратегические ядерные боезаряды. Мощность таких БЧ можно оценить в 50-100 кт. Дальность пуска – не менее 1,5-2 тыс. км без учета боевого радиуса самолета-носителя.
Ранее Минобороны сообщало, что в учениях НЯС будет участвовать ВМФ. По всей видимости, в маневрах задействуют корабли, оснащенные ракетами со специальными БЧ в учебном исполнении. Маломощные ядерные заряды могут использоваться сразу несколькими ракетными комплексами флота, установленными на надводных кораблях и на подлодках.
МиГ-31 с ракетой "Кинжал"
В первую очередь, это крылатые ракеты семейства «Калибр», предназначенные для нанесения ударов по наземным целям. Они способны нести боевую часть мощностью не менее 50 кт и доставлять ее на дальность от 1,5-2 тыс. км. Ядерный потенциал имеют некоторые отечественные ПКР. Так, ракета П-700 «Гранит» имеет возможность установки специальной БЧ мощностью 50 кт, а для П-1000 «Вулкан» предназначаются изделия до 1 Мт.
Полный список ракетных комплексов с возможностью несения ядерного боезаряда, применяемых в текущих учениях, пока остается неизвестным. Минобороны уже показало подготовку нескольких ударных систем такого рода, и в ближайшее время может продемонстрировать работу других.
Плановое мероприятие
Таким образом, в соответствии с утвержденными планами боевой подготовки, российская армия отрабатывает вопросы эксплуатации и применения нестратегических ядерных вооружений и их носителей. Текущие учения разделены на несколько этапов, в ходе которых будут решаться различные задачи и проводиться мероприятия разного рода. Все это покажет уровень подготовки личного состава и состояние соответствующих систем и средств.
Следует учитывать, что учения проходят на фоне очередного ухудшения международной обстановки, а также после ряда агрессивных заявлений иностранных политиков. Вследствие этого текущие мероприятия становятся весьма прозрачным сигналом для зарубежных правительств и тем самым вносят дополнительный вклад в процессы сдерживания.
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