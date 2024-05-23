Спикер ГУР МО Юсов: Угроза свержения Зеленского в рамках операции «Майдан-3» всё ещё высока
Опасность переворота в стране достаточно высока, особенно учитывая окончание срока президентства Зеленского. В военной разведке не исключают, что угроза попытки свержения действующей власти никуда не исчезла. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
В ведомстве Буданова* (внесен в списки экстремистов и террористов в России) полагают, что угроза операции по свержению Зеленского, названной «Майдан-3», все еще существует, и она достаточно высока. Военная разведка продолжает выявлять и нейтрализовывать угрозы, не давая «внешним силам», кто бы тут сомневался, совершить переворот в стране. Сколько еще будет висеть угроза свержения уже нелегитимного президента, в ГУР не ответили.
— заявил Юсов.
Ранее комитет по разведке при офисе президента Украины дал прогноз, что вероятная попытка свержения Зеленского может быть предпринята весной 2024 года, а к июню остановку в стране попытаются раскачать, чтобы нанести поражение сразу и в Киеве, и на фронте. Естественно, за всем этим стоит Россия, которая якобы засылает на Украину своих агентов, заодно вербуя украинцев.
Как заявил глава ГУР Буданов*, цель операции «Майдан-3» — распространить панику и разжечь конфликт между гражданскими и военными на Украине. В Москве заявили, что на Украине ничего разжигать не нужно, Зеленский и его окружение сами всё сделают.
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