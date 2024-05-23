Спикер ГУР МО Юсов: Угроза свержения Зеленского в рамках операции «Майдан-3» всё ещё высока

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Спикер ГУР МО Юсов: Угроза свержения Зеленского в рамках операции «Майдан-3» всё ещё высока

Опасность переворота в стране достаточно высока, особенно учитывая окончание срока президентства Зеленского. В военной разведке не исключают, что угроза попытки свержения действующей власти никуда не исчезла. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

В ведомстве Буданова* (внесен в списки экстремистов и террористов в России) полагают, что угроза операции по свержению Зеленского, названной «Майдан-3», все еще существует, и она достаточно высока. Военная разведка продолжает выявлять и нейтрализовывать угрозы, не давая «внешним силам», кто бы тут сомневался, совершить переворот в стране. Сколько еще будет висеть угроза свержения уже нелегитимного президента, в ГУР не ответили.



Это многослойная операция. Она продолжается

— заявил Юсов.

Ранее комитет по разведке при офисе президента Украины дал прогноз, что вероятная попытка свержения Зеленского может быть предпринята весной 2024 года, а к июню остановку в стране попытаются раскачать, чтобы нанести поражение сразу и в Киеве, и на фронте. Естественно, за всем этим стоит Россия, которая якобы засылает на Украину своих агентов, заодно вербуя украинцев.

Как заявил глава ГУР Буданов*, цель операции «Майдан-3» — распространить панику и разжечь конфликт между гражданскими и военными на Украине. В Москве заявили, что на Украине ничего разжигать не нужно, Зеленский и его окружение сами всё сделают.
10 комментариев
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  1. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 17:17
    Хмм. Может это тело намекает что бы грошей дали?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 17:32
      Чубатенькие,без денег,не свергают. Это только на майдане деньги давали. А без денег,бесплатно, только в окопы.
  2. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 17:21
    Подождите, а когда был майдан-2? Где посмотреть, как это происходило? laughing
    1. Johnson Smithson Звание
      Johnson Smithson
      0
      Сегодня, 17:24
      первый был при Ющенко, в 2014 был второй
      1. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        0
        Сегодня, 17:26
        Аа, если брать отсчёт от Ющенко, тогда да, третья часть
        1. Single-n Звание
          Single-n
          0
          Сегодня, 17:39
          перефразируя старый мульт.
          "Они и третий раз майданили против коррупции, но уже была война и всех загнали в ТЦК."
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:43
      Первый "Майдан" это оранжевый (оранжевая революция) в 2004 (Ющенковский) по украинскому летоисчислению... В 2014 был второй, так что следующий будет третьим... Причем с каждым "Майданом" дела на Украине всё хуже и хуже... Впрочем, куда уж хуже...
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 17:48
        оранжевая революция

        Революция - это смена общественно-экономического строя. А тот бардак - был банальным пронунсиманто, сиречь переворотом....
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:27
    Стадо без погонщика не способно ни на что. США прикажут сам уйдет.
  4. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 17:28
    Так действующей власти на окраине нет. Просто и тупо нет. Конституция окраины находится в общем доступе. Написано все понятно, но все похерено. По крайней мере до решения конституционного суда там творится тупой беспредел. Нет там верховной власти - там атаманы со своими папандополами рулят.