Британский отставной генерал: Путин может обстрелять Великобританию десятками ракет

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Британский отставной генерал: Путин может обстрелять Великобританию десятками ракет

Пока глава киевского режима Зеленский жалуется на то, что у Украины слабая система ПВО, а западные союзники не торопятся передавать ВСУ новые комплексы, в Великобритании завидуют нашей «западной соседке».

В своем интервью изданию Mail Online британский отставной генерал Ричард Бэрронс заявил, что Россия сможет беспрепятственно нанести ракетный удар по Лондону, а противоракетная оборона Великобритании не сможет нейтрализовать угрозу.



Путин может обстрелять Великобританию десятками тех же ракет, которые он использует на Украине, и мы ничего не сможем сделать

- заявил военный.

Со слов Бэрронса, британская ПВО/ПРО сегодня гораздо хуже, чем украинская, а Киев защищен во много раз лучше, чем Лондон.

Отставной генерал связывает это с тем, что раньше его страна не нуждалась в мощной противоракетной обороне. Теперь же, как он выразился, даже довольно старая крылатая ракета с 500-килограммовой боевой частью, которую российская авиация выпустит с западной части РФ, беспрепятственно прибудет в Лондон через полтора часа. При этом отклонение у таких «устаревших» боеприпасов составляет всего 2 метра.

Следите за своими дверьми на Даунинг-стрит

- подытожил Бэрронс.

Стоит отметить, что к словам отставного генерала следовало бы прислушаться британскому премьеру Риши Сунаку. Ведь переданные им Киеву авиационные ракеты Storm Shadow регулярно используются ВСУ для ударов по российской территории.
21 комментарий
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 17:22
    Британский отставной генерал: Путин может обстрелять Великобританию десятками ракет

    fool СОТНЯМИ!!!
    Но на все ваши острова хватит одного «Сармата»... crying
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 17:27
      Можно и двумя посейдонами смыть или одним ударом БРПЛ «Синева». Смоделировали сами США что будет после удара Синевы - сами себя напугали этой киношкой.
  2. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 17:22
    Путин может обстрелять Великобританию десятками ракет

    Может... feel
    Недавно только писал. А существует ли вообще ПВО Великобритании?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +3
      Сегодня, 17:27
      Недавно только писал. А существует ли вообще ПВО Великобритании?
      Существует, и еще какое. Ввиде жен, детишек, любовниц да домишек. Кто ж по ним стрелать то разрешит?
      1. Msi Звание
        Msi
        +2
        Сегодня, 17:29
        Ввиде жен, детишек,

        Фамилии назовите кто там проживает, чтобы я посмотрел. Для ликбеза, если такие имеются конечно?
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 17:32
          29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян

          https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossiyan-2019-375013-29-londonskih-kvartir-i-osobnyakov
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 17:51
            https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossiyan-2019-375013-29-londonskih-kvartir-i-osobnyakov

            Посмотрел собственность. Так наверное уже кое - кто вернулся из них. У кого - то отжали имущество.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Msi
      А существует ли вообще ПВО Великобритании?

      Последнее время там популярны: Сунак, Storm Shadow, Financial Times, Лондонская сырьевая биржа, британские учёные и МИ-6...
      fool Чуть не забыл: авианосец Queen Elizabeth...
      wink
  3. barclay Звание
    barclay
    +5
    Сегодня, 17:22
    Путин может обстрелять Великобританию десятками тех же ракет, которые он использует на Украине, и мы ничего не сможем сделать

    Полностью согласен. Тем более, что этот гадючий остров наверняка в приоритетных целях ГШ. Если буду жив, то поаплодирую стоя по такому поводу.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 17:29
      Тем более что этот гадючий остров наверняка в приоритетных целях ГШ.
      Ага, в качестве места проживания родственников.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:23
    «Путин может обстрелять Великобританию десятками ракет» —

    — Сидите тихо на своём острове и не высовывайтесь, и никто вас не тронет. ...
    (Гадить меньше надо)
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:23
    Организую для виндсёрфиров всего мира аттракцион на побережье Англии,только от России вы можете прокатиться на настоящей волне через всю Англию ,с незабываемыми селфи на фоне английских достопримечательностей .Время сообщу заранее. bully
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:25
    Нафиг десятки парочки тяо хватит чтобы это недоразумение на дно отправить.
  7. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 17:27
    Западные генералы после ухода в отставку перестают скрывать свои страхи и реальное состояние дел
  8. agoran Звание
    agoran
    +3
    Сегодня, 17:28
    У меня было более высокое мнение о британском коммандовании..
    Ракеты не нужны. Посейдон лежит в устье Темзы и ждет своего часа.
  9. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 17:31
    A slight humor:

    Once my uncle said - "Britain is not protected by any air-defence systems, Britain is protected by the elite investments flowing to Britain from different parts of the world". wink
  10. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 17:31
    Анекдот от дипломатов:
    В одно прекрасное утро, представители разных стран в здании ООН стали свидетелями сцены_ российский дипломат ходил по коридору и бормотал под носом: "Куда ещё семь, ну куда ещё семь, куда же???" Ну тут видя мучения нашего дипломата, иностранные коллеги решили спросить, о чём он так переживает. Подошли спросили. Наш им говорит: "Да вот, выпустили по Британии ракету, но для них хватит двух, трёх боеголовок. Вот я и думаю: куда ещё семь?" laughing
  11. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 17:39
    даже довольно старая крылатая ракета с 500-килограммовой боевой частью, которую российская авиация выпустит с западной части РФ, беспрепятственно прибудет в Лондон через полтора часа

    Только для этого ей необходимо будет преодолеть всю Еропу со странами НАТО с их системами ПВО/ПРО.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 17:48
      Только для этого ей необходимо будет преодолеть всю Еропу со странами НАТО с их системами ПВО/ПРО.
      Ну, надо, так надо - ракета, вздохнув, полетела слегка быстрее 3-х махов... smile
      На самом деле там и преодолевать-то ничего особо не нужно. Системы ПВО/ПРО НАТО защищают в лучшем случае крупные города. Их просто слишком мало/недостаточно, собственных разработок давно нет, а "ПЭтриоты" почти все утилизируются на Украине. Обойти то, что осталось у европейцев, нее составит особого труда.
  12. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:40
    Путин может обстрелять Великобританию десятками тех же ракет, которые он использует на Украине, и мы ничего не сможем сделать - заявил военный.
    Размечтался отставной генерал laughing Слишком просто делать то что смогут сделать мигранты из Африки и Ближнего Востока к слову о том сколько союзных англо-американских БПЛА хуситы смогли сбить. Да и ВВП Великобритании оставляет желать лучшего в связи с чем Сунак парламент распустил. Запасается чипсами с рыбой и устраиваемся поудобнее шоу продолжается ! good drinks
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 17:50
      Цитата: oppozite28
      смогут сделать мигранты из Африки

      Точно, бомбить не надо, негров жалко.