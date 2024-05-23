Британский отставной генерал: Путин может обстрелять Великобританию десятками ракет
Пока глава киевского режима Зеленский жалуется на то, что у Украины слабая система ПВО, а западные союзники не торопятся передавать ВСУ новые комплексы, в Великобритании завидуют нашей «западной соседке».
В своем интервью изданию Mail Online британский отставной генерал Ричард Бэрронс заявил, что Россия сможет беспрепятственно нанести ракетный удар по Лондону, а противоракетная оборона Великобритании не сможет нейтрализовать угрозу.
- заявил военный.
Со слов Бэрронса, британская ПВО/ПРО сегодня гораздо хуже, чем украинская, а Киев защищен во много раз лучше, чем Лондон.
Отставной генерал связывает это с тем, что раньше его страна не нуждалась в мощной противоракетной обороне. Теперь же, как он выразился, даже довольно старая крылатая ракета с 500-килограммовой боевой частью, которую российская авиация выпустит с западной части РФ, беспрепятственно прибудет в Лондон через полтора часа. При этом отклонение у таких «устаревших» боеприпасов составляет всего 2 метра.
- подытожил Бэрронс.
Стоит отметить, что к словам отставного генерала следовало бы прислушаться британскому премьеру Риши Сунаку. Ведь переданные им Киеву авиационные ракеты Storm Shadow регулярно используются ВСУ для ударов по российской территории.
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